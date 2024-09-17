جو سبورت تُعلن عن خطة توسّعها في العراق

الدوحة، قطر, 17 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة جو سبورت، متجر التجزئة الرياضي الدولي متعدّد العلامات التجاريّة والمعروف بمدى تميّز منتجاته الرياضيّة، بالإعلان عن خطّتها للتوسّع في العراق. يمثّل هذا الحدث خطوة بالغة الأهميّة في إطار توسّع العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، ممّا يُبرز التزام جو سبورت بتوفير منتجات رياضية أصيلة وتقديم تجارب تسوّق استثنائية ضمن الأسواق الناشئة.

تُعدّ عملية التوسّع هذه في العراق جزءًا من استراتيجيّة النمو الشاملة لجو سبورت، وذلك إثر استحواذ شركة المانع على العلامة التجارية في شهر أبريل من العالم 2023. يقع التركيز على أهميّة استقطاب هذه العروض المتنوّعة والتي تشمل سلسلة واسعة من المنتجات الرياضيّة الأصلية المتميّزة بجودة أدائها إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان تقديم تجارب استثنائية في مجال البيع بالتجزئة. تلتزم جو سبورت، باعتبارها شركة متعدّدة العلامات التجارية ورائدة في مجال تجارة التجزئة الرياضيّة، بتلبية احتياجات الرياضيين وعشاق اللياقة البدنيّة سواءً كانوا مبتدئين أو محترفين.

صرّح توم فولي، المدير التنفيذي لشركة جو سبورت، قائلاً: "يُسعدنا أن نقدّم تجربة تسوّق جو سبورت الفريدة من نوعها في العراق." وأضاف "إنّ التزامنا بمعايير الأصالة وبتوفير منتجات تعزّز جودة الأداء يتطابق بشكلٍ تام مع الإقبال المتزايد على المنتجات الرياضيّة عالية الجودة ضمن هذه السوق الديناميكيّة، وإنّ توسّعنا في بغداد ما هو إلا بداية رحلتنا في العراق ونحن نتطلّع إلى تعزيز وتوسيع حضورنا بشكل أكبر."

من المتوقّع أن يُصبح فرع جو سبورت الجديد الوجهة الأولى لعشاق الرياضة في العراق. سيقع هذا الفرع الجديد في قلب مدينة بغداد حيث سيقدّم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الأحذية والملابس والاكسسوارات لكلّ من الرجال والنساء والأطفال وذلك ضمن فئات رياضيّة مختلفة ومتعدّدة تشمل الركض والتدريب البدني وكرة القدم والسباحة إضافةً إلى سلسلة من المضارب ومستلزمات أسلوب الحياة.

تمّ تنفيذ عملية التوسّع هذه في العراق بموجب اتفاقية امتياز تجاري بين شركة المانع ومجموعة إنتناشيونال فينتشر إنفستمنت القابضة (IVI Holding)، وهي شركة عائلية كبرى يشمل نشاطها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتلك استثمارات عديدة في مختلف القطاعات المتنوّعة، بما في ذلك قطاع تجارة التجزئة، ومن المتوقّع أن تساهم خبرتها الواسعة وحضورها البارز في المنطقة في تأدية دورٍ حاسمٍ في نجاح عمليّة توسّع جو سبورت في العراق.

نبذة عن جو سبورت:

جو سبورت هي شركة تجزئة رياضية رائدة عالميًا ومتخصّصة في المنتجات الرياضيّة عالية الجودة ومتعدّدة العلامات التجاريّة، استحوذت عليها شركة المانع، وهي مجموعة قطرية بارزة، في شهر أبريل من العام 2023، لتستمرّ جو سبورت في توسيع نطاق انتشارها وتعزيز أثرها في قطاع التجزئة الرياضيّة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، والأسواق الناشئة الأخرى. تُلبّي جو سبورت احتياجات الرياضيين في مختلف المستويات وتقدّم مجموعة متميّزة من المنتجات والمعدات الرياضيّة المعزِّزة للأداء. سواءً كنت تنطلق في رحلتك نحو تعزيز لياقتك البدنيّة، أو كنت رياضيًا محترفًا، تضمن لك جو سبورت الحصول على أفضل الأدوات والمعدات الرياضيّة التي تتماشى مع احتياجاتك الخاصّة. لاكتشاف المزيد حول مجموعات اللوازم الرياضيّة الواسعة، تفضّل بزيارة https://www.linkedin.com/company/go-sport-int/.