جوائز التكنولوجيا المالية العالمية 2023: أديب أحمد يفوز بجائزة شخصية التكنولوجيا المالية الرائدة للعام في مهرجان الخليج السينمائي

فاز أديب، العضو المنتدب لشركة LuLu Financial Holdings لمساعيه في تحويل المدفوعات عبر الحدود خارج الهند

مومباي، الهند، 8 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- كانت أمسية لا تنسى في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المالية العالمية المرموقة (GFA) 2023، الذي يقام سنويًا كجزء من مهرجان التكنولوجيا المالية العالمية (GFF) 2023 في مومباي، الهند.

هذا العام، تم منح الجائزة العالمية المرموقة عن "شخصية العام الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية" من دول مجلس التعاون الخليجي للسيد أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة LuLu Financial Holdings التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

Mr. Adeeb Ahamed, MD, LuLu Financial Holdings being awarded the 'Leading Personality of the Year GCC' by Mr. Abhishek Arun, President - Platform Strategy & Commercialization, M2P Fintech and Latika Kolnati, Associate Vice President, GFF during the Global Fintech Fest 2023 at Mumbai.

لعب أديب، وهو رائد أعمال ذو رؤية في عالم الخدمات المالية، دورًا أساسيًا في إحداث ثورة في المدفوعات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. تدير شركته شبكة تضم أكثر من 300 مركز لإشراك العملاء وحلول الدفع الرقمية في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السيد أديب أحمد لدى استلامه الجائزة: "يشرفني بشدة أن أحصل على جائزة" شخصية العام الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية – دول مجلس التعاون الخليجي "لهذا العام. يعد مشهد المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأسرع تطورًا على مستوى العالم، وهذه الجائزة هي شهادة على الجهود الجماعية لفريق LuLu Financial Holdings لإحداث ثورة في المدفوعات عبر الحدود. كما أنني ممتن للغاية للدعم التنظيمي الذي عجل بتقدمنا في المنطقة وخارجها. هذه الجائزة ليست فوزي فقط ؛ إنها تعكس الجهود الدؤوبة لأولئك الذين يعملون من أجل رؤية مشتركة: تعزيز الحياة من خلال نظام مالي شامل". تقديرًا للإنجازات البارزة للأفراد والكيانات في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، يتم منح جائزة التكنولوجيا المالية العالمية في ثلاث فئات، مقسمة إلى 15 فئة فرعية.

ومن بين الفائزين الآخرين في هذه الليلة السيد بهافيش غوبتا، الرئيس ومدير العمليات، One97 Communications Ltd، عن "قائد التكنولوجيا المالية للعام"، والسيد توم غرينوود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Volt، عن "شخصية التكنولوجيا المالية الرائدة للعام - أوروبا"، والسيد كايلاش ناديه، رئيس قسم التكنولوجيا، زيرودا، عن "رئيس قسم التكنولوجيا المالية للعام".

من بين المؤسسات المختلفة التي حصلت على إجمالي المساحة الطابقية في فئات مختلفة، مُنحت جائزة "شركة 'Fintech Company للعام" للشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية (ONDC).

تم اختيار الفائزين من بين عدد كبير من الترشيحات، من خلال التحكيم الدقيق من قبل لجنة تحكيم تضم 15 عضوًا، وجميعهم قادة بارزون في صناعة التكنولوجيا المالية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: globalfintechfest.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2204111/Global_Fintech_Awards_2023.jpg

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