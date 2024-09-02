جوائز العلامة التجارية العالمية لعام 2024: دعوة إلى تقديم الترشيحات

لندن, ، 2 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر مجلة Global Brands Magazine (GBM)، وهي شركة رائدة للنشر والبحث عن العلامات التجارية مقرها في لندن، أن تعلن عن فتح باب التقديم لجوائز العلامات التجارية العالمية المرموقة لعام 2024. تحتفل هذه الجوائز بالإنجازات البارزة للشركات والقادة في مختلف القطاعات، التي من بينها العقارات، والخدمات المصرفية، والتعليم، والضيافة، والسيارات، وأسلوب الحياة، والتكنولوجيا.

كيفية التقديم

يتم قبول الترشيحات من الشركات عبر مختلف الفئات والمناطق. يتم تقييم جميع الترشيحات على الصعيد الوطني من قبل وكالة بحث خارجية مستقلة.

Global Brand Awards 2024: Call for Nominations

ويتم دعوة الشركات المهتمة بالمشاركة في الجوائز إلى تقديم ترشيحاتها من خلال الرابط التالي: جوائز العلامة التجارية العالمية - رابط الترشيح

خطوات التقييم للحصول على الجوائز:

1.مراجعة الترشيح: يقوم فريق البحث الداخلي بالتحقق من صحة كل ترشيح ويضمن توفر كافة البيانات.

2.الفحص الخارجي: يتم تقييم الترشيحات المدرجة في القائمة المختصرة من قبل وكالة أبحاث خارجية مستقلة، بناءً على عدة مقاييس مختلفة.

3.قرار لجنة التحكيم: تقوم لجنة تحكيم داخلية بمراجعة النتائج واتخاذ قرار بشأن الفائزين بالجائزة.

4.الإعلان عن النتائج: يتم الإعلان عن الفائزين على الموقع الإلكتروني في قسم الفائزين بالجوائز.

فوائد المشاركة في جوائز العلامة التجارية العالمية:

• الاعتراف العالمي: عرض إنجازات العلامة التجارية على منصة عالمية.

• المصداقية المعززة: تعزيز سمعة العلامة التجارية وبناء علاقات مع الشركاء والمستهلكين.

• التغطية الواسعة النطاق من وسائل الإعلام: استمتع بتغطية واسعة النطاق من وسائل الإعلام العالمية والفرص الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انظر الفائزين في السنوات السابقة هنا: قسم الفائزين بجوائز العلامات التجارية العالمية

فعاليات Global Brands Magazine لتوزيع الجوائز المرموقة

تم استضافة الحفلات السابقة لتوزيع الجوائز في بعض الأماكن الشهيرة في العالم، منها فندق Athenee في بانكوك، تايلاند؛ وWaldorf Astoria، جزيرة نخلة الجميرة، دبي؛ وفندق JW Marriott Marquis، دبي، وقصر الإمبراطور، جنوب أفريقيا؛ ومنتجع بانيان تري العلا، ماكاو؛ وفندق Address Downtown، دبي، وشهدت حضور بعض العلامات التجارية العالمية، مثل Mercedes Benz، خطوط ماليزيا الجوية، Swarovski، Microsoft، Harley Davidson، SAP ،HP، Standard Chartered، AUDI وغيرها الكثير. لا تحتفل أمسية توزيع الجوائز بالإنجازات والحصول على الجائزة فحسب، بل تقدم أيضًا فرصًا استثنائية للتواصل مع قادة القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن تكون الفعالية المذهلة التالية في الربع الثاني من عام 2025. سيتم مشاركة التحديثات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لـ Global Brands Magazine.

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