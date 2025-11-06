جوائز حي دبي للتصميم تسلّم جائزتها الأولى للمصمّم المعماري النيجيري الناشئ أويريمي وانزيكين المقيم في دبي

● مشروع "أبورا – بيئة حضرية بعناصر طبيعية" من تصميم أويريمي وانزيكين، يطرح تصوّراً مبتكراً لمساحات مترابطة ضمن تشكيلات طبيعية توفّر بيئة مثالية للعيش

● حفل توزيع الجوائز أقيم على هامش "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الذي بدأ باستقبال الزوّار بالتزامن مع فعاليات النسخة 11 من أسبوع دبي للتصميم

● الفائز يحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد من أحد روّاد القطاع

● النسخة الأولى تُعدّ إنجازاً بارزاً في مسيرة حي دبي للتصميم لدعم وتمكين المواهب الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأتي في إطار احتفاء هذه الوجهة بمرور أكثر من عقد على إسهامها في التميّز في مجالات التصميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلن حي دبي للتصميم عن الفائز بالنسخة الأولى من جوائزه الجديدة خلال حفل خاصّ أقيم على هامش فعاليات "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية"، الذي انطلق في 4 نوفمبر بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا" فرع منطقة الخليج، ويستمرّ لغاية 9 نوفمبر بالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم لعام 2025.

The d3 Awards

وقد تمّ الإعلان عن فوز المصمّم المعماري الشاب والناشئ المقيم في دبي أويريمي وانزيكين بالنسخة الأولى من جوائز حي دبي للتصميم، بعد أن تلقّت هذه الجوائز ما يزيد عن 85 طلب ترشّح من مواهب ناشئة في عالم التصميم من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويطرح ال تصميم الفائز من إعداد أويريمي وانزيكين بعنوان "أبورا – بيئة حضرية بعناصر طبيعية" تصوّراً مبتكراً لمساحات مترابطة ضمن تشكيلات طبيعية توفّر بيئة مثالية للعيش، ب ما يعكس أهمية وأثر التصميم المكاني الذي يجمع بين التصاميم الحضرية وعناصر الطبيعة لتلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع.

وُلد أويريمي وانزيكين ونشأ في لاغوس في نيجيريا وحاز مؤخراً على شهادة بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة المعمارية من جامعة هيريوت - وات دبي القائمة في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم. وقد عُرضت أعماله وحازت على جوائز عديدة على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك أسبوع دبي للتصميم ومعرض المهندسين المعماريين المستقبليين الذي ينظّمه المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا" وجائزة "باراديز ديزاينرز". وانضمّ أويريمي وانزيكين مؤخراً إلى شركة "طارق خيّاط ديزاين بارتنرز" للهندسة المعمارية القائمة في حي دبي للتصميم.

كان أويريمي وانزيكين حاضراً لتسلّم الجائزة التي قامت شركة "فهد آند أركيتكتس" القائمة في حي دبي للتصميم بتصميمها، والمستوحاة من العناصر الطبيعية التي تتغنّى بها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعكس رؤية حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع الرائدة في المنطقة، حيث يولد الابتكار من قلب التقاليد وتجتمع التكنولوجيا بالحرفية العالية. ويحصل أويريمي وانزيكين أيضاً على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم إماراتي وفرصة الحصول على الإرشاد والتوجيه من أحد روّاد القطاع واستعراض مشروعه المبتكر على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

وفي هذه المناسبة، أشادت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بالنجاح الباهر الذي حقّقته النسخة الأولى من جوائز حي دبي للتصميم، والتي استقطبت مجموعة متنوّعة من المواهب الناشئة والواعدة، بما في ذلك الفائز الأول في هذه الجوائز أويريمي وانزيكين. وقالت: "تجسّد المشاريع المشاركة في النسخة الافتتاحية من الجوائز ما تزخر به منطقتنا من طاقاتٍ ومواهب معمارية متميّزة، وتؤكّد في الوقت ذاته على أهمية إطلاق منصّات رائدة تُعنى بدعم وتمكين المواهب الإبداعية على مستوى المنطقة".

وأضافت: "يُعدّ هذا العام عاماً مميزاً بالنسبة لحي دبي للتصميم مع إطلاقنا النسخة الأولى من هذه الجوائز، بينما نحتفي بمرور أكثر من عقد على مسيرتنا الطموحة كوجهة عالمية رائدة للتميّز في التصميم. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة توفير بيئة أعمال إبداعية متكاملة وجاذبة للكفاءات والمواهب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي".

وكان حي دبي للتصميم، وجهة التصميم الرائدة في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم، قد أعلن عن إطلاق جوائز حي دبي للتصميم سابقاً خلال هذا العام في إطار فعالياته للاحتفاء بمرور أكثر من عقدٍ على إسهامه في التميّز في مجال التصميم وإطلاق هذه المنصّة الجديدة للوقوف على ألمع المواهب في عالم التصميم. وبهدف تسليط الضوء على مشهد التصميم المتنامي والمزدهر والغني بالتنوّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة العالمية، تمّ إطلاق دعوة مفتوحة لتقديم طلبات الترشّح لجوائز حي دبي للتصميم من كافة أنحاء المنطقة.

وقد تركّزت النسخة الأولى من جوائز حي دبي للتصميم على الهندسة المعمارية، علماً أنها كانت مفتوحة أمام طلاب التصميم في عامهم الدراسي الأخير وكذلك المصمّمين الذين لا تتجاوز خبرتهم خمس سنوات، بمَن فيهم المتخصّصين في مجالات الديكور الداخلي وتصميم المساحات الخارجية والتصميم المكاني. وطُلب من المشاركين تقديم مقترحات لمفاهيم نظرية تتمحور حول التصميم المكاني الذي يلبّي احتياجات أفراد المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة "عام المجتمع" لعام 2025 في دولة الإمارات.

وتمّ اختيار أربعة تصاميم إضافية من بين التصاميم النهائية المرشّحة لهذه الجوائز على الشكل التالي:

• تصميم "الشرنقة" من إعداد مُسكان روشلاني المولودة في الهند، وهو عبارة عن مركز رعاية للأمهات والأطفال مستوحىً من خصائص ومزايا الشرنقة ويعكس الإرث الثقافي الذي يتغنّى به جنوب السنغال والتصاميم المستدامة.

• تصميم "إعادة إحياء عالم الآثار" من تصميم بريرنا ريڤانكار وسانجانا تشاڤادي ، وهو مقترح يعيد تصوّر حصن رأس الخيمة التاريخي "قلعة ضاية" بمنظور مبتكر، يعزّز التداخل بين الماضي والحاضر ويسهم في تحويل هذه القلعة إلى وجهة طبيعية تذخر بذكريات الماضي وتخلّد الحرفية العالية.

• تصميم "الأراضي الخالدة: إعادة تصوّر أهوار العراق المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو" من إعداد يوسف الوائلي من العراق، والذي ينطوي على إعادة إحياء أهوار جنوب العراق من خلال خطة مستدامة تتجذّر في الثقافة المحلية لتطوير القرى والمساكن.

• تصميم "المجتمع العائم" من إعداد جمال حمشو من سوريا، والذي يأتي استجابةً لارتفاع منسوب مياه البحر في بانرايبا في جنوب طراوة ويقترح إنشاء مجتمع عائم يضمن الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية.

والجدير بالذكر أنّ هذه التصاميم وتصميم الفائز الأول في جوائز حي دبي للتصميم ستكون معروضة في "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية"، الذي يُقام في المبنى رقم (6) في حي دبي للتصميم لغاية 9 نوفمبر 2025، بما يتيح للزوّار فرصة الاطلاع على الرؤى المستقبلية الغنية التي تسهم في رسم معالم مستقبل قطاع التصميم في المنطقة .

وقامت بتقييم جوائز حي دبي للتصميم لجنة تحكيم مرموقة تضمّ نخبة بارزة من روّاد القطاع، بمَن فيهم عبد الله الملا من شركة "الملا"، وأندريا كومان من "استوديو لابو" و"فوري سالوني" في ميلانو، وسمية دبّاغ من شركة "دبّاغ للهندسة المعمارية"، وآرثر مامو ماني من "مامو ماني"، وناتاشا كاريلّا من أسبوع دبي للتصميم، ورالف شتاينهاور من شركة "آر إس بي". وتمّ تقييم التصاميم بناءً على رؤيتها المستقبلية، واستخدامها للمواد المستدامة، وإستراتيجيات التصميم التي تستفيد من الموارد الطبيعية، والقدرة على التكيّف، وسهولة الوصول إليها وتنوّع مقوّماتها، بالإضافة إلى مدى مراعاتها للبيئة والحدّ من الآثار السلبية عليها.

أما الجائزة نفسها المقدّمة للفائز الأول في جوائز حي دبي للتصميم، فقامت بتصميمها شركة "فهد آند أركيتكتس" وهي مستوحاة من العناصر الطبيعية الخلابة التي تتمتّع بها دولة الإمارات، حيث تحاكي في تصميمها الفريد تشكّلات الكثبان الرملية التي تنحتها الرياح والمنحدرات الجبلية الوعرة التي تمتاز بها الإمارات الشمالية. وقد صُنعت الجائزة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من الطين بأسلوب يحاكي عمليات الترسّب الطبيعية، ثم تمّ صقلها يدوياً وتجفيفها بالأفران الحرارية للحصول على شكلها النهائي الفريد من نوعه.

وتتركّز نسخة هذا العام من أسبوع دبي للتصميم حول الهندسة المعمارية، إذ ينعكس هذا التركيز من خلال جوائز حي دبي للتصميم و"الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، والذي يستعرض مشاريع أكثر من 70 مشاركاً من المواهب الناشئة والمتمرّسة في مجال الهندسة المعمارية، بما في ذلك شركة زَها حديد للمهندسين المعماريين وشركة "فوستر آند بارتنرز" ومجموعة "بياركي إنجلز جروب" ( BIG ) و شركة "جريمشو" وشركة "كيلّا ديزاين" . ويسلّط "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الضوء على دور البيئة العمرانية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز سُبُل التواصل والشعور بالانتماء للمجتمع، بما يتماشى مع مبادرة "عام المجتمع" لعام 2025 في دولة الإمارات ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتميّز في التصميم.

وسوف تحتفي النُسخ المستقبلية من جوائز حي دبي للتصميم بمجالات التصميم الأخرى، لتواصل تسليط الضوء على المشهد الإبداعي المزدهر والغني بالتنوّع في المنطقة.

للاطلاع على البرنامج الكامل لفعاليات أسبوع دبي للتصميم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaidesignweek.ae

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2815969/The_d3_Awards.jpg