جولة "أميريجو فسبوتشي" العالمية تصل إلى قطر

من 17 إلى 22 ديسمبر، ستزور سفينة أميريجو فسبوتشي ميناء الدوحة القديم، وستحتضن معرض "فيلاجيو إيطاليا"، "أكسبو" مصغر مخصص لإبراز التميز الإيطالي

يمكنك الاستمتاع بزيارة سفينة "أميريجو فسبوتشي"، السفينة الشراعية التاريخية وسفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج مليء بالفعاليات الثقافية وفنون الطهي الإيطالية في معرض "فيلاجيو إيطاليا". كل ذلك سيكون متاحًا مجانًا عند الحجز عبر الرابط المخصص https://tourvespucci.it/en/doha-17-22-december-2024/

من المتوقع أن يستقبل معرض "فيلاجيو إيطاليا" في الدوحة مجموعة من الشخصيات البارزة من إيطاليا، تشمل:

فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي

ماتيو بيريجو دي كريمناجو، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية

باولو توشي، سفير إيطاليا لدى دولة قطر

الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، نائب رئيس أركان البحرية الإيطالية

لوكا أندريولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفيسا سيرفيزي

سيتم افتتاح فعاليات "فيلاجيو إيطاليا" رسميًا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر تمام الساعة 4 مساءً. وفي اليوم التالي، الأربعاء 18 ديسمبر، ستقوم السفينة الإيطالية "أميريجو فسبوتشي" بأداء تحية خاصة لدولة قطر احتفالاً باليوم الوطني

لينك الصور والفيديو: https://shorturl.at/Clmdf

الدوحة، دولة قطر, 15 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"، وهي سفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية وسفيرة شعار "صنع في إيطاليا"، لزيارة دولة قطر لأول مرة في تاريخها الممتد على مدى 93 عامًا. ستتوقف السفينة في الدوحة في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر، لتكون المحطة الثلاثين في جولتها العالمية التي انطلقت من إيطاليا في 1 يوليو 2023.

Amerigo Vespucci

أثناء إقامتها في الدوحة، ستحتضن سفينة "فسبوتشي" "فيلاجيو إيطاليا"، المعرض الدولي لمنتجات "صنع في إيطاليا"، الذي يضم "مواطني التميز الإيطالي". تُجسد رحلة "فسبوتشي" حول العالم تعبيرًا موحدًا عن القيم الإيطالية وعرضًا للتميز في مختلف مجالات الصناعة وسلاسل التوريد، مما يشكل قوة دافعة للاقتصاد ويسهم في نشر الثقافة الإيطالية عالميًا.

تمثل مبادرة "جولة فسبوتشي العالمية – فيلاجيو إيطاليا" مشروعًا طموحًا يقوده وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، بدعم من 11 وزارة ورئاسة مجلس الوزراء. تجمع هذه المبادرة بين التدريب التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب، بهدف تعزيز التميز الإيطالي في أهم الموانئ العالمية. تأتي هذه الجولة ضمن دورتها السادسة، بعد أن جابت مدنًا مثل لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي. حيث تُقام الآن في قطر، بدعم من السفارة الإيطالية في الدوحة ووكالة التجارة الإيطالية، وبالتعاون مع شركاء محليين مثل قطر للسياحة وقرية كتارا الثقافية وميناء الدوحة القديم.

ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات "فيلاجيو إيطاليا" في الدوحة عدد من الشخصيات البارزة من إيطاليا، من بينهم سعادة فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، و ماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى السفير الإيطالي لدى دولة قطر باولو توشي. كما سيحضر نائب رئيس أركان البحرية الإيطالية الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، والرئيس التنفيذي لشركة ديفيسا سيرفيزي، لوكا أندريولي، وهي الشركة التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن إدارة ودعم جميع مراحل هذه المبادرة.

وصول جولة "فسبوتشي" العالمية ومعرض "فيلاجيو إيطاليا" إلى الدوحة يُعَدّ جزءًا من العلاقة الثنائية المتينة والمتنامية بين إيطاليا وقطر، والتي ازدادت قوتها في السنوات الأخيرة من خلال الحوار المؤسسي المستمر. شهدت هذه الفترة ثلاث زيارات لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بين عامي 2016 و2023، تلاها زيارة دولة من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية في يناير 2020. وفي سبتمبر 2023، قام رئيس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، بزيارة إلى الدوحة للقاء الأمير. خلال الزيارة الرسمية الأخيرة في 21 أكتوبر، أعلن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، للأمير تميم بن حمد آل ثاني عن وصول سفينة فسبوتشي إلى الدوحة، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر 2024. يُعَدّ هذا الحدث تجسيدًا واضحًا للعلاقة العميقة التي تربط البلدين.

كدليل على العلاقة المتزايدة بين البلدين، تتنامى الروابط في مجالات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن والدفاع، بالإضافة إلى الثقافة والعلوم والرياضة والعديد من المجالات الأخرى.

خلال محطتها في الدوحة، ستكون السفينة "أميريجو فسبوتشي" ومعرض "فيلاجيو إيطاليا" مفتوحتين للجمهور مجانًا. يمكن للزوار التسجيل مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني https://tourvespucci.it/en/doha-17-22-december-2024/ للصعود على متن سفينة "أميريجو فسبوتشي"، المعروفة بكونها "الأجمل في العالم"، والتي تجسد تقاليد البحرية الإيطالية العريقة لأكثر من تسعين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بعد التسجيل المسبق الدخول مجانًا إلى "فيلاجيو إيطاليا"، حيث يُقدم برنامج غني بالفنون والموسيقى والتذوق في الدوحة.

برنامج فعاليات معرض "فيلاجيو إيطاليا" في الدوحة

معرض فيلاجيو إيطاليا سيكون مفتوحًا للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً. يُستثنى من ذلك يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، حيث سيفتح أبوابه في الساعة 5 مساءً بعد حفل الافتتاح، ويوم الأحد 22 ديسمبر، حيث سيغلق في الساعة 12 ظهرًا بعد فك مرساة السفينة.

الدخول إلى معرض "فيلاجيو إيطاليا" مجاني تماماً.

للحصول على مزيد من المعلومات وحجز موعد للفعاليات والأنشطة المقررة في معرض " فيلاجيو إيطاليا"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني. مع العلم بأن الأماكن محدودة: https://tourvespucci.it/en/doha-17-22-december-2024/.

الثقافة

الموسيقى:

• كل يوم، تقدم فرقة الكارابينييري الإيطالية، بقيادة المايسترو ماسيمو مارتينيلي، للزوار لحظات موسيقية مميزة. تُقام العروض في الصباح الساعة 11، باستثناء يوم 17 ديسمبر حيث سيُقدم العرض في الساعة 12 ظهرًا، وفي المساء الساعة 5 مساءًا.

• سيُقام حفل "الإبحار تحت النجوم" لجوقة قطر للحفلات الموسيقية والأصدقاء يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

• يُقام حفل "إل فيلاجيو" يوم الأربعاء، 18 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، ويقدمه المغني ديفيد ريكاردو، الذي يُعتبر عازفًا منفردًا متخصصًا في الأعمال الكلاسيكية. سيرافقه أوركسترا في تقديم مجموعة من أروع الأغاني والمقطوعات الموسيقية الإيطالية التي تُعاد تقديمها بأسلوب كلاسيكي متقاطع.

• يوم السبت 21 ديسمبر، في تمام الساعة 7 مساءً، سيعتلي فنانو مؤسسة أرينا دي فيرونا المرموقة مسرح فيلاجيو إيطاليا في الدوحة. يأتي هذا الحدث بعد نجاح جولتهم الترويجية الدولية لعام 2024 في آسيا، حيث سيجلبون روائع الأوبرا الإيطالية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

الفن: في "فيلاجيو إيطاليا" في الدوحة، سيتم افتتاح مساحة فنية حصرية للفنان الإيطالي المبدع جاغو (جاكوبو كارديلو)، الذي يعتبر من أبرز النحاتين الشباب على الساحة العالمية. جاغو حقق إنجازاً فريداً كأول فنان يرسل منحوتة رخامية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، ضمن مهمة "بيوند" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. في الدوحة، سيقدم جاغو منحوتته الرخامية المذهلة "العائلة"، التي تجسد ثلاثة سواعد متشابكة على شكل عناق دائم، حيث تمسك كل يد بالأخرى لتشكيل دائرة متكاملة، مما يعبر عن أهمية التماسك والانتماء المشترك.

الرخام الإيطالي، الذي يحظى بتقدير كبير في دولة قطر، يعد من أبرز العناصر الفاخرة في معرض "فيلاجيو إيطاليا". إذ ستنظم وكالة التجارة الإيطالية محاضرة متخصصة حول هذا الموضوع يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر في الساعة 3 مساءً.

في "فيلاجيو إيطاليا" بالدوحة، ستُعرض ثلاثة أعمال فنية تم تطويرها ضمن مشروع بحثي من قبل كلية الفنون الجميلة بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وبالتعاون مع "استوديو نوكليو" في تورينو. يهدف المشروع إلى إنتاج مجموعات من طاولات الشاي مستوحاة من الأثاث المستخدم من قبل الرحل الذين تنقلوا بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ستُصنع الطاولات باستخدام تقنية متقدمة تجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد لأقراص العسل وتغطيتها بطبقات من راتنج الإيبوكسي.

التصميم: سيُقام في الدوحة معرض "إيطاليا جينيالي" المخصص للتصميم الإيطالي، والذي تم تنظيمه من قبل وزارة المشاريع والصناعات الإيطالية ووزارة الدفاع بالتعاون مع متحف التصميم ADI. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكار والإبداع والقدرات التصميمية التي تتميز بها الصناعات الإيطالية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك جولات إرشادية متاحة يومياً للزوار.

السينما: في "فيلاجيو إيطاليا"، ستكون لديكم فرصة فريدة لحضور مجموعة مختارة من عروض الأفلام بالتعاون مع مهرجان البندقية السينمائي الدولي في بينالي البندقية. استمتعوا بمشاهدة فيلم "Comandante" للمخرج إ. دي أنجيليس في 18 و20 ديسمبر الساعة 9 مساءً، وفيلم "حصة الأسد أو "The Lion's Share" للمخرجين باتيست إيتشجاراي وجوزيبي بوتشي في 19 و21 ديسمبر الساعة 9 مساءً.

فنون الطهي:

في "فيلاجيو إيطاليا" في الدوحة، سيتم تخصيص لحظات مميزة للاحتفاء بفن الطهي الإيطالي، حيث سيكون زيت الزيتون وفن إعداد البيتزا في صدارة المشهد. ستأخذ هذه الفعالية الزوار في رحلة فريدة لاستكشاف النكهات الإيطالية الأصيلة والتقاليد الحرفية العريقة. يأتي هذا بفضل برنامج الأحداث الذي تنظمه وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالية، والذي سيقام في منطقة مخصصة تُعرف باسم "أنيما إيطاليا". ستحتضن هذه المنطقة أيضًا حديقة للخضروات تتميز بالمحاصيل الإيطالية النموذجية، مما يعد تكريمًا للتراث الغني للمطبخ المتوسطي والنكهات الإيطالية الأصيلة.

• دورات تذوق زيت الزيتون الإيطالي: من 17 إلى 21 ديسمبر، ستُقام دورات مجانية يوميًا في تمام الساعة 6 مساءً بتنظيم من "إيطاليا أوليفيكولا"، الكونسورتيوم الوطني لمزارعي الزيتون. يمكن حجز الأماكن مجانًا عبر الموقع الإلكتروني https://tourvespucci.it/en حتى اكتمال العدد. أما الدورات المخصصة لزيتون المائدة فستكون يوم الخميس 19 ديسمبر في الساعة 4:30 مساءً، حيث سينظم "معرض فيرونا" دروسًا رئيسية بالتعاون مع "سول دورو"، لتقديم زيوت مميزة مع ثلاثة أنواع مختلفة من الخبز. في نفس اليوم، من الساعة 6:30 مساءً إلى 8:30 مساءً، سيُقام حدث "فن تحضير البيتزا" لدعم ترشيح المطبخ الإيطالي كتراث غير مادي لليونسكو، بتنظيم من "إيطاليا أوليفيكولا"، حيث سيعرض طهاة البيتزا ميشيل باسكاريلا وميشيل سيرشيريلو وألفونسو سافييلو تقنيات العجين والزيوت المختارة. كما يمكن حضور عرض الطهي مع الشيف إيمانويل ناتاليزيو ومساعده روكو ناتاليزيو في يومي 19 و21 ديسمبر في تمام الساعة 6 مساءً.

المؤتمرات:

يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، في تمام الساعة 5:45 مساءً، ستنظم وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" منتدى مميزًا يناقش العلاقات الثنائية بين إيطاليا وقطر. سيشهد المنتدى حضور مؤسسات وشخصيات بارزة من المجتمع المدني، حيث ستُقدم نظرة شاملة على العلاقات المتنوعة بين البلدين، تمتد من نمط الحياة والثقافة إلى مجالات الرياضة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي يوم السبت 21 ديسمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا، سيُعقد مؤتمر خاص بالرياضة والإعاقة، بمشاركة أبطال مشروع "واو - عجلات على الأمواج حول العالم 2023-2025". سيُسلط الضوء على رحلة القارب الشراعي "لو سبيريتو دي ستيلا"، القارب الذي يتميز بإمكانية الوصول الكامل والمشاركة في جولة عالمية. هذا المشروع الرائد، الذي أسسه أندريا ستيلا، رئيس جمعية "لو سبيريتو دي ستيلا"، يحظى بدعم وزارة الدفاع الإيطالية وهيئة الأركان العامة للدفاع وهيئة خدمات الدفاع. يهدف المشروع إلى توفير تجربة بحرية فريدة للجنود والمدنيين ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لإصابات دائمة أثناء أدائهم لواجبهم. بغض النظر عن التحديات الجسدية أو المعرفية أو الحسية، يُظهر المشروع أن تجاوز الحواجز أمر ممكن. سيشارك في المؤتمر مستشار العلاقات الدولية لوزارة الإعاقة الإيطالية، بير لويجي زامبورليني، وأندريا ستيلا، إلى جانب عدد من ممثلي مجموعة الدفاع البارالمبية الرياضية.

مواعيد الزيارات على متن سفينة أميريجو فسبوتشي

ستكون زيارات السفينة متاحة من يوم الأربعاء 18 ديسمبر حتى السبت 21 ديسمبر. يمكنكم زيارتنا صباحاً من الساعة 10 حتى 12 ظهرًا، وبعد الظهر من الساعة 3 حتى 7 مساءًا، باستثناء يوم الجمعة 20 ديسمبر حيث ستنتهي الزيارات عند الساعة 5 عصرًا. الزيارات مجانية، ومتوفرة لحجز مكانكم عبر الرابط التالي: tourvespucci.it/en/doha-17-22-december-2024/.

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