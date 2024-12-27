جولة "أميريجو فسبوتشي" العالمية تصل إلى أبوظبي

من 27 إلى 31 ديسمبر، ستزور سفينة "أميريجو فسبوتشي" محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد جنبًا وستحتضن معرض "فيلاجيو إيطاليا"، "أكسبو" مصغر مخصص لإبراز التميز الإيطالي

تعرفوا على "أميريجو فسبوتشي"، السفينة الشراعية التاريخية وسفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية، حيث يمكنكم استكشاف برنامجها الغني بالفعاليات المتنوعة. والذي يتضمن معارض واجتماعات وعروض موسيقية وتجارب طهي إيطالية فريدة ضمن معرض "فيلاجيو إيطاليا". احجزوا زيارتكم مجانًا عبر الرابط: tourvespucci.it/en/abu-dhabi-27-31-december-2024.

من المتوقع أن يستقبل معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي مجموعة من الشخصيات البارزة من إيطاليا، تشمل:

لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب، وجيدو كروسيتو، وزير الدفاع، وماريا تريبودي، وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسيناتور إيزابيلا راوتي، وكيلة وزارة الدفاع، ولورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة، و الأدميرال أوريليو دي كاروليس، القائد العام للأسطول البحري، و لوكا أندريولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفيسا سيرفيزي"

سيقام حفل افتتاح معرض "فيلاجيو إيطاليا" يوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة 10:30 صباحًا

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أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 93 عامًا، تصل السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"، سفينة التدريب وسفيرة "صنع في إيطاليا" التابعة للبحرية الإيطالية، إلى الإمارات. ستزور السفينة أبوظبي من 27 إلى 31 ديسمبر، وذلك كجزء من جولتها العالمية التي انطلقت من إيطاليا في 1 يوليو 2023، وتعد هذه الزيارة المحطة الحادية والثلاثين في مسار رحلتها حول العالم.

تصل السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"، التي تُعَدّ سفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية وسفيرة شعار "صنع في إيطاليا" حول العالم، إلى الإمارات لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 93 عامًا. ستزور السفينة أبوظبي في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر، حيث ستكون هذه المحطة الحادية والثلاثين ضمن جولتها العالمية التي بدأت من إيطاليا في 1 يوليو 2023.

أثناء إقامتها في أبوظبي، ستحتضن السفينة معرض "فيلاجيو إيطاليا"، المعرض الدولي الذي يجمع تحت مظلته "مواطني التميز الإيطالي" ويحتفي بشعار "صنع في إيطاليا". تمثل جولة فسبوتشي العالمية فرصة فريدة للتعبير عن قيم الأمة الإيطالية بأكملها، وعرض التميز الإيطالي في سلاسل التوريد ودفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى نشر الثقافة الإيطالية على نطاق عالمي.

سيحتفل معرض "فيلاجيو إيطاليا"، الذي تستضيفه محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد بالتعاون مع "إكسبيرينس أبوظبي"، بالعلاقة الوثيقة بين إيطاليا والإمارات، وهي خطوة استراتيجية لسياسات إيطاليا الخارجية وللأعمال الإيطالية، حيث تحتضن مجتمعًا كبيرًا من المواطنين الإيطاليين.

تمثل مبادرة "جولة فسبوتشي العالمية – فيلاجيو إيطاليا"، التي يوليها جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، اهتمامًا كبيرًا، جهدًا مشتركًا بين 11 وزارة بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء. تجمع هذه المبادرة بين التدريب البحري التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب، مع التركيز على تعزيز التميز الإيطالي في الصناعة في الموانئ الرئيسية التي تشملها الحملة. وتعد هذه المحطة السابعة لمعرض "فيلاجيو إيطاليا"، بعد محطات سابقة ناجحة في لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي والدوحة.

من المتوقع أن يحضر معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب؛ جيدو كروسيتو، وزير الدفاع؛ ماريا تريبودي، وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ السناتور إيزابيلا راوتي، وكيلة وزارة الدولة للدفاع؛ لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة؛ الأدميرال أوريليو دي كاروليس، القائد العام للأسطول البحري؛ ولوكا أندريولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفيسا سيرفيزي"، الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع المسؤول عن تنفيذ ودعم جميع مراحل المبادرة.

أثناء تواجدها في أبوظبي، ستفتح سفينة "أميريجو فسبوتشي" ومعرض "فيلاجيو إيطاليا" أبوابهما للجمهور مجانًا.

الزيارات على متن سفينة "أميريجو فسبوتشي"

من خلال الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني https://tourvespucci.it/en/abu-dhabi-27-31-december-2024/، يمكنك الاستمتاع بتجربة استثنائية على متن السفينة الأسطورية "أميريجو فسبوتشي". يُعرف عن هذه السفينة بأنها "الأجمل في العالم"، حيث تجسد التقاليد البحرية العريقة التي تمتد لأكثر من تسعين عامًا، وتعد رمزًا للفخر في القوات المسلحة الإيطالية.

يمكنكم زيارة السفينة في الأوقات التالية:

السبت 28 والأحد 29 ديسمبر من الساعة 3 عصرًا حتى 7 مساءً، والاثنين 30 ديسمبر صباحًا من الساعة 10 حتى 12 ظهرًا، ومساءً من الساعة 3 حتى 7 مساءً. أما الثلاثاء 31 ديسمبر فستكون الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا. نوصي بارتداء أحذية مريحة أثناء الزيارة.

الفعاليات المقدمة في معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي

معرض "فيلاجيو إيطاليا" يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10:30 مساءً. يُستثنى من ذلك يوم الجمعة 27 ديسمبر، حيث يفتح في الساعة 12 ظهرًا ويغلق في الساعة 11 مساءً، ويوم الثلاثاء 31 ديسمبر، حيث يغلق في الساعة 6 مساءً.

الدخول إلى معرض "فيلاجيو إيطاليا" وجميع المعارض والفعاليات المقدمة مجاني.

لمزيد من المعلومات أو لحجز أماكنكم لحضور الفعاليات ذات الأماكن المحدودة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://tourvespucci.it/en/abu-dhabi-27-31-december-2024/.

يتميز معرض "فيلاجيو إيطاليا" بتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تغطي مجالات مثل الموسيقى، والفن، والمسرح، والتصميم، والسينما، والمؤتمرات، والرياضة، ودعم أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تجارب طعام مميزة.

الثقافة

الموسيقى

• ستقدّم فرقة "جارديا دي فينانزا" بقيادة المايسترو الكولونيل ليوناردو لاسيرا إنجروسو عرضين موسيقيين مميزين. إلى جانب مشاركتها في الاحتفالات الرسمية، ستُحيي الفرقة حفلاً موسيقياً في 27 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً وآخر في 28 ديسمبر الساعة 3 مساءً. سيشمل البرنامج مجموعة من الألحان الخالدة، بدءًا من جدية النشيد الوطني ووصولاً إلى روائع السينما والأوبرا الإيطالية.

• وفي 28 ديسمبر في الساعة 7 مساءً، سيقدّم فنانون من أوركسترا "فيرونا أرينا" الشهيرة حفلاً موسيقياً مميزاً يستعيد أعمال العملاقين جوزيبي فيردي وجياكومو بوتشيني، للاحتفاء بعظمة الأوبرا الإيطالية.

• أما في 29 ديسمبر، فسيشهد اليوم مجموعة من الفعاليات الموسيقية المتنوعة. في الساعة 10:30 صباحًا، ستؤدي "جوقة دبي الغنائية" حفلها المميز. وفي الساعة 6:30 مساءً، ستتألق الفنانة الإيطالية سيرينا أوتييري في حفل موسيقي مخصص لكلاسيكيات الموسيقى الإيطالية. وفي الساعة 8:30 مساءً، سيختتم اليوم بحفل موسيقي للفنان مارك زيتي والأخوة كولتيلي، الذين سيقدمون مزيجاً رائعاً من السوينج والجاز والإيقاعات الموسيقية، مستحضرين روح "دولتشي فيتا" بلمسة عصرية.

• وفي 30 ديسمبر في الساعة 7 مساءً، ستقدم سفينة "فيسبوتشي" عرضًا موسيقيًا مسرحيًا بعنوان "المحيط: بوابة الحلم - حكايات من البحر بين الموسيقى والشعر". هذا الحدث يجمع بين سحر البحر والموسيقى والشعر، حيث تتشابك أغاني كلاسيكية مثل "سي فياجاري" للوسيو باتيستي و"إل ماري ديلفرنو" للوردانا بيرتي و"أول أراوند ذا وورلد" لليزا ستانسفيلد مع قصائد خالدة مثل "إيثاكا" لكافاي و"قافيه البحار القديم" لكوليريدج. ينظم هذا الحدث من قبل IEAP-Events وITACA - جمعية المسرح والثقافة الإيطالية.

• وختامًا، في 31 ديسمبر عند الساعة 11 صباحًا، سيُقام حفل موسيقي بعنوان "بيلكانتو" تحت إشراف الفنان جوردون سانتورو.

الفن

سيشارك الفنان الإيطالي الشهير جاغو (جاكوبو كارديلو) في معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي، وهو نحات موهوب حاز شهرة عالمية لكونه أول من أرسل تمثالًا رخاميًا إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، تزامنًا مع مهمة وكالة الفضاء الأوروبية بيوند. في أبوظبي، سيُخصص لجاغو جناح كامل لعرض إبداعاته الفنية، منها التمثال الرخامي "العائلة"، الذي يصور ثلاثة سواعد متشابكة في عناق دائم، حيث تتشابك الأيدي لتشكل دائرة متكاملة، معبرة عن أهمية التماسك والانتماء. كما سيُعرض عمله الجديد "المستقبل"، الذي يجسد رسالة أمل وارتباط ثقافي، وهو مشروع نحتي مميز يعكس رؤية جاغو الفنية الفريدة.

في 29 ديسمبر عند الساعة 12 ظهرًا، سيكون جاغو نجم جلسة خاصة مكرسة لمناقشة جميع أعماله الفنية.

سيستضيف معرض "فيلاجيو إيطاليا" أيضًا العمل الفني "بوسيدونيا" المستوحى من البحر، والذي أبدعه الفنان لورينزو كوين.

المسرح

في 30 ديسمبر، الساعة 9 مساءً، سيستضيف معرض "فيلاجيو إيطاليا" العرض المسرحي "أوفيد الشاعر المنفي: نزوحات الغربة" من تقديم الممثل المبدع أوغو باجلياي.

التصميم

سيشهد معرض "إيطاليا جينيالي" في أبوظبي احتفاءً استثنائياً بالتصميم الإيطالي، بتنظيم من وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية ووزارة الدفاع بالتعاون مع متحف ADI للتصميم. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات والإبداع المتميز الذي يميز المنتجات الإيطالية العالمية المعروفة بشعار "صنع في إيطاليا". وسيكون الزوار على موعد مع جولات إرشادية يومية لاستكشاف أبعاد التصميم الفريد والقدرات الفنية التي يعرضها المعرض.

السينما

في معرض "فيلاجيو إيطاليا"، ستتاح للزوار فرصة حضور عروض مختارة من الأفلام، وذلك بالتعاون مع مهرجان البندقية السينمائي الدولي:

في 28 ديسمبر الساعة 9 مساءً، سيُعرض فيلم "حصة الأسد" للمخرجين بابتيست إتشيجاري وجوزيبي بوكشي. يلي ذلك في 29 ديسمبر الساعة 5 مساءً، عرض فيلم "السعادة" للمخرجة ميكيلا رامازوتي. وأخيرًا، في 30 ديسمبر الساعة 4 مساءً، سيتم عرض فيلم "القائد" للمخرج إي دي أنجيليس.

بالإضافة إلى ذلك، في 27 ديسمبر الساعة 3 مساءً، سيستضيف معرض "فيلاجيو إيطاليا" فعالية "مهرجان لا دولتشي فيا" الذي تنظمه بينيديتا بارافيا، ويهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية الإيطالية، مع عرض فيلم "جوفريدو، وإيطاليا تقترب" للمخرج أنجيلو أنتونوتشي.

مخصص للأطفال:

في 29 و30 و31 ديسمبر، في تمام الساعة 10 صباحًا، ندعو الأطفال من سن 8 إلى 12 عامًا، برفقة والديهم، للمشاركة في "معسكر فسبوتشي - رحلة في تاريخ فسبوتشي". خلال هذه الفعالية المميزة، سيستكشف الأطفال سفينة التدريب الأسطورية أميريجو فسبوتشي. سيحظى المشاركون بفرصة لتخيل ورسم الرحلة التالية للسفينة، وابتكار خريطة إبداعية تسرد قصص الاستكشاف والمغامرة بشكل مشوّق.

فن الطهي

في معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي، سيتم تسليط الضوء على التميز في الطهي الإيطالي من خلال فنون صنع البيتزا واستخدام زيت الزيتون، مما يتيح للزوار الانغماس في تجربة طهي فريدة تحتفي بالطعم والتقاليد الإيطالية الأصيلة. يُنظَّم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، ويُجرى في منطقة خاصة تُدعى "أنيما إيطاليا". بالإضافة إلى ذلك، يضم "فيلاجيو إيطاليا" "حديقة التميز الإيطالي"، وهي مساحة طبيعية تحتفي بالمحاصيل الإيطالية الأصيلة، مما يعكس عمق وتنوع المطبخ المتوسطي والنكهات الإيطالية التقليدية.

• دورات متقدمة في فن طهي البيتزا: يقدم معرض "فيلاجيو إيطاليا" يوميًا في منطقة "أنيما إيطاليا" جلسات تذوق متخصصة للبيتزا الإيطالية الأصيلة، بإشراف طهاة متميزين من "إيطاليا أوليفيكولا". تُقام هذه الجلسات من 27 ديسمبر من الساعة 2 ظهرًا إلى 3 ظهرًا، ومن 28 إلى 31 ديسمبر من الساعة 12 ظهرًا إلى 1 ظهرًا. يهدف الحدث إلى تعليم المشاركين فن تحضير البيتزا المثالية من خلال اختيار أفضل أنواع الدقيق وتطبيق أحدث التقنيات للحصول على عجينة مثالية.

• دورة تدريبية لتذوق زيت الزيتون الإيطالي: في 27 و28 و30 ديسمبر في الساعة 6:15 مساءً، تُعقد دورات تدريبية مجانية بإشراف "إيطاليا أوليفيكولا"، الاتحاد الوطني لمزارعي الزيتون. يمكن للمشاركين التسجيل مجانًا عبر الموقع الإلكتروني https://tourvespucci.it/en/ حتى تكتمل السعة. تهدف هذه الدورات إلى استكشاف الخصائص الحسية للذهب الإيطالي في رحلة تذوق مميزة.

المؤتمرات

• في 28 ديسمبر عند الساعة 12 ظهرًا، سيُعقد مؤتمر "واو – سبيرتو دي ستيلا" لتسليط الضوء على القارب الشراعي ذي الهيكل المزدوج الذي يتميز بإمكانية وصول كاملة، والذي يشارك أيضًا في هذه الجولة العالمية. يأتي مشروع "عجلات على الأمواج حول العالم" كمبادرة من أندريا ستيلا، مؤسس ورئيس جمعية "لو سبيريتو دي ستيلا"، ويدعمه كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. يستهدف هذا المشروع الأفراد العسكريين والمدنيين ذوي أصحاب الهمم الذين تعرضوا لإصابات دائمة أثناء الخدمة، ليوفر لهم فرصة فريدة لخوض تجربة بحرية وإبحار لا مثيل لها، مؤكدًا على إمكانية تجاوز الحواجز، بغض النظر عن التحديات الجسدية أو المعرفية أو الحسية.

• في 28 ديسمبر عند الساعة 2 ظهرًا، سيُعقد مؤتمر بعنوان "المحيط والنجوم" حول شخصية أميريجو فسبوتشي، يقدمه أندريا جالوزو، مؤلف كتاب "بين المحيط والنجوم، مذكرات أميريجو فسبوتشي". يتيح المؤتمر فرصة لاستكشاف حياة المغامرة للرحالة أميريجو فسبوتشي، الذي انطلق من فلورنسا في القرن الخامس عشر ليصل إلى أقاصي العالم ويمنح اسمه للعالم الجديد، الذي نسميه اليوم أمريكا.

• ستقام ندوة تنظمها مؤسسة ميدور في 28 ديسمبر الساعة 3 مساءً حول "حرية الملاحة"، لاستكشاف الدور المتنامي لإيطاليا في الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التعاون مع دول الخليج. يتيح الحدث فرصة فريدة لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال، مع تركيز خاص على الإمارات. سيتحدث في الندوة: الدكتور باولو بوسكو، محامٍ من "توينتي إسيكس تشامبرز"، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة ومؤسسة مركز الإمارات للسياسات، والدكتور محمد بهارون، مدير عام مركز دبي لأبحاث السياسات العامة، وماسيمو خيرالله، مدير العلاقات الدولية في مؤسسة "ميدور ليوناردو"، ومن تقديم علي الزيودي، عضو هيئة التوجيه في كلية القيادة والأركان المشتركة في الإمارات.

• في 28 ديسمبر الساعة 4:30 مساءً، سيُعقد مؤتمر بعنوان "حماية صنع في إيطاليا: مكافحة التزوير"، تنظمه الصحيفة الاقتصادية الإيطالية اليومية "سول 24 أور".

• في 29 ديسمبر الساعة 4 مساءً، ستُقام ندوة بعنوان "من أميريجو فسبوتشي إلى لونا روسا: 100 عام من التميز الإيطالي"، تنظمها "إيطالياكامب". يهدف الاجتماع للاحتفال بمرور قرن من التميز الإيطالي في عالم الإبحار، بدءًا من سفينة التدريب "أميريجو فسبوتشي" وصولًا إلى لونا روسا. سنستكشف الابتكارات والتدريب الذي جعل إيطاليا رائدة عالمية، مع التركيز على فسبوتشي كرمز للتقاليد وتدريب البحارة، مستعرضين نجاحات وتحديات، كرمز للتميز المصنوع في إيطاليا.

• في 29 ديسمبر في تمام الساعة 2:30 مساءً، ستُعقد محاضرة بعنوان "لقاء فسبوتشي مع الإمارات: نظرة على إيطاليا من أبوظبي". تنظم هذه الفعالية وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، وتهدف إلى استعراض وتعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإمارات. سيشارك في المحاضرة نخبة من الممثلين عن المؤسسات وأفراد من المجتمع المدني.

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