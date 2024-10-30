جولة إعادة اكتشاف طريق الحرير في بكين: نظرة على مدينة حديثة

مدينة بكين، 30 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من CRIOnline:

جولة إعادة اكتشاف طريق الحرير لعام 2024 في بكين: انتهت فعالية "استكشاف مدينة حديثة مليئة بالفرص" في 25 أكتوبر، وقد قدمت عرضًا شاملاً لبكين كمركز للتراث الثقافي والابتكار التكنولوجي للمؤثرين من جميع أنحاء العالم. خلال الحدث، استضافت بكين المؤثرين من أكثر من عشر دول، وكان الحضور من أماكن متنوعة مثل ألبانيا والبرازيل وإثيوبيا. حيث حصلوا على رؤى مفصلة حول إنجازات بكين في التراث الثقافي، والاقتصاد الرقمي، والتنمية البيئية، واكتسبوا منظورًا شاملًا حول التحديث الشامل للمدينة.

Silk Road Influencers Visit the Forbidden City, Photo by Zhang Guowei

أشاد Kanat Sakhariyanov، المدير العام لقناة Atameken Business، بالمدينة المحرمة ككنز ثقافي رائع للبشرية. أعرب Aleksei Filatov، رئيس محتوى الفيديو في VKontakte، عن إعجابه ريادة بكين في تكنولوجيا القيادة الذاتية، قائلاً: "أرى مدينة تتقدم فيها تكنولوجيا القيادة الذاتية بسرعة". أشادت المؤثرة الماليزية على الإنترنت Chloe Kwok Wei Yan بـ "التحول المذهل" لمتنزه Shougang، حيث سلطت الضوء عليه كنموذج للاستدامة الحضرية والحضارة البيئية.

أشاد Endalkachew Sime، وزير التخطيط والتنمية الإثيوبي السابق، ببكين، ووصفها بأنها "مدينة عالمية نابضة بالحياة وفريدة من نوعها تواصل الحفاظ على تاريخها الغني". شجع Michael Doerrer، مدير الاتصالات في المجلس الدولي للنقل النظيف، الجماهير العالمية على تجربة زيارة بكين بأنفسهم، قائلاً: "لا تجلس فقط على أريكتك وتتخيل الصين وبكين، لأنهما ليستا كما تتخيل- بل تفوقان خيالك!"

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