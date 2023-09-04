جي أند تي اكسبرس تكشف عن أكبر مركز فرز في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية

RIYADH, Saudi Arabia, 4 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة جي أند تي اكسبرس عن الانتهاء من أحدث مركز فرز لها في المملكة العربية السعودية. تم الكشف عن المنشأة المتطورة الأكبر في الشرق الأوسط في Seamless 2023. وتمثل هذه الخطوة الجهود المبذولة من مزود الخدمات اللوجستية العالمي لتحسين إدارة سلسلة الإمداد من خلال معالجة التحديات والمخاوف اللوجستية الأكثر تعقيداً.

يعد هذا الحدث بمثابة منصة للمناقشات حول مستقبل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والتكنولوجيا المالية والمزيد في المملكة العربية السعودية.

Transforming e-commerce: J&T Express introduces Middle East's largest sorting centre at Seamless Saudi Arabia

وقال شون شياو، الرئيس التنفيذي لشركة جي أند تي كسبرس الشرق الأوسط: "نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز الرائد في تاريخ الخدمات اللوجستية في المنطقة. إن إنشاء أكبر مركز فرز في الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية، يجسد التزامنا الثابت بوضع معايير جديدة للتميز في الخدمة في المنطقة. يعد هذا الإنجاز جزءاً من جهودنا المستمرة لتوفير حلول لا مثيل لها تعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. وبينما نبدأ في هذا الفصل الجديد، نتطلع إلى إظهار القوة التحويلية للابتكار لصالح الشركات والعملاء على حد سواء."

يمتد مركز الفرز الأحدث لشركة جي أند تي في المنطقة على مساحة 12000 متر مربع، وهو مدعوم بأحدث التقنيات. تضمن المنشأة الكفاءة والدقة والتعامل الاحترافي والمعالجة الدقيقة والتوصيل في الوقت المحدد وإدارة المخزون.

وأوضح شياو قائلاً: "في جي أند تي اكسبرس، نحن نستثمر في نجاح عملائنا، نفهم ما يلزم للمناورة في المشهد العالمي المتطور باستمرار. إن مهمتنا هي تسهيل الخدمات اللوجستية المتميزة التي تتسم بالموثوقية والفعالة والتي يتم تنفيذها في الوقت المحدد. وبهذه الطريقة، لن تتمكن أعمال عملائنا من النجاح فحسب، بل ستزدهر أيضاً".

حول جي أند تي اكسبرس

تأسست جي أند تي اكسبرس في عام 2015، وتعمل على مستوى العالم، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والصين. مع تخصصها في الخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا، تمتد خدماتها إلى التوصيل السريع، وشحن البضائع، والتخزين، وإدارة سلسلة الإمداد. توسعت الشركة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022، حيث أنشأت شبكات توزيع فعالة وتخزيناً محلياً.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2200000/JT_Express_Middle_East.mp4

J&T Express Middle East SOURCE