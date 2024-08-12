جيزة العربية توسع حجم أعمالها بالاستحواذ على أكبر حصة من شركة الحلول والنظم المنطقية للأعمال (LABS)

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة جيزة العربية – التابعة لشركة جيزة سيستمز والمملوكة من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «solutions by stc» – الرائدة في تمكين التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية عن نجاحها في إتمام صفقة الاستحواذ على غالبية أسهم شركة الحلول والنظم المنطقية للأعمال LABS، الشريك الذهبي المعتمد لـSAP بمنطقة الشرق الأوسط، لتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية قفزة نوعية في مسيرة جيزة العربية للنمو وتوفير أفضل الحلول التقنية.

تشتهر LABS بخبرتها في تقديم حلول SAP للمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات، وستعمل الآن كجزء لا يتجزأ من جيزة العربية على كافة أعمالها التوسعية. يعزز هذا الاستحواذ مكانة جيزة العربية كواحدة من أقوى المؤسسات في مجال التحول الرقمي، مما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء الذين يبحثون عن حلول وعمليات تحول رقمي سلسة، مع إظهار التزامها بالابتكار والتوسع في السوق.

صرح أسامة سرور، الرئيس التنفيذي لشركة جيزة سيستمز، "سعداء بأن تنضم LABSلعائلة جيزة سيستمز. إن سجلها المتميز كشريك ذهبي لـSAP هو إضافة قيمة للحلول التي تتوافق مع رؤيتنا والتزامنا الكامل بتوفير حلول مبتكرة يكون لها تأثير حقيقي وإيجابي على عملائنا. ويوسع هذا الاستحواذ من تواجدنا في السوق في مناطق عملنا الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، كما أنه يثري ما نوفره من حلول لعملائنا، ويضمن لنا الاستمرار في دعم مسيرة عملائنا للتحول الرقمي".

ومن جانبه أكد محمود دياب، الرئيس التنفيذي لشركة LABS: "إن التعاون مع جيزة العربية يفتح آفاقًا جديدة لـ LABS وعملائنا. ونحن على ثقة من أن هذا الاستحواذ سيدعم من قدرتنا على تقديم أعلى قدر من القيمة والابتكار لعملائنا، والاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة في حلول SAP والتحول الرقمي".

يقع المقر الرئيسي لشركة LABS في جدة وتعمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في دعم مختلف الشركات والمؤسسات ومساعدتها على تحديد واقتناء وتنفيذ وصيانة ودعم وتحسين حلول SAP المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. من خلال مجموعة شاملة من تطبيقات إدارة الأعمال SAP، وتحليلات ربحية الأعمال والنمو، وتنقل المؤسسات، والخدمات المتعلقة بقاعدة البيانات والتقنية، تساهم LABS بشكل كبير في تعزيز قدرات جيزة العربية لدعم العملاء بشكل أفضل وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.

تفتح الشراكة مع LABS الأبواب لاستكشاف قطاعات وفئات جديدة من العملاء، خاصة في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، مع تمكين جيزة العربية من الاستفادة من خبراتهم المشتركة لتزويد العملاء بحلول شاملة تشمل تقنيات SAP والتقنيات السحابية. من خلال تنفيذ الخدمات السحابية التحليلية من SAP عبر أنظمتها المتطورة، وتهدف جيزة العربية إلى تقديم رؤى في الوقت الفعلي، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والنمو.

تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية على التزام شركة جيزة العربية بالابتكار والتوسع في السوق، وتسلط الضوء أيضًا على الحلول التي تقدمها شركة solutions by stc كشركة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية الشاملة في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

نبذة عن شركة الحلول والنظم المنطقية للأعمال LABS

شركة الحلول والنظم المنطقية للأعمال (LABS) هي أحد شركاء SAP الرائدين ومركز خبرة شركاء SAP معتمد (PCOE)، متخصص في تقديم حلول التحول الرقمي المبتكرة للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فريق LABS يضم أكثر من 100 مستشار SAP من أصحاب المهارات والخبرة العالية عبر مجموعة حلول SAP الكاملة، والذين أكسبهم التزامهم الثابت بالتميز العديد من الجوائز وشهادات ايجابية من العملاء وسجل حافل من النجاح. وتكرس LABS جهودها لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم من خلال قوة التكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.labs-is.com/home/en

نبذة عن شركة جيزة العربية

جيزة العربية هي شركة تابعة لمجموعة شركات جيزة سيستمز، الرائدة في تمكين التحول الرقمي ومجال دمج الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية خاصة بالصناعات ذات الأصول الكثيفة مثل قطاعات الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات السوق الأخرى. تساعد جيزة العربية عملائها على تنظيم عملياتهم وأعمالهم من خلال مجموعة الحلول والخدمات المدارة والممارسات الاستشارية. يضم فريق عمل جيزة العربية أكثر من 600 من الكوادر المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، وتغطي خدماتها 3 دول، كجزء من فريق عمل شركة جيزة سيستمز والمكون من 2400 محترف بمختلف أنحاء منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا من خلال مجموعة من المكاتب في القاهرة والرياض ودبي والدوحة ونيروبي ودار السلام وكمبالا ونيو جيرسي، مما يتيح للشركة تقديم خدماتها لقاعدة عملاء متزايدة بأكثر من 25 دولة.

في عام 2022، تم الاستحواذ على مجموعة جيزة سيستمز من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز».

للمزيد من المعلومات يرجي زيارة https://gizaarabia.com

نبذة عن solutions by stc

تُعد شركة «solutions by stc» الرائدة هي المُمكّن لتحول المملكة الرقمي، والمزّود الأول لخدمات تقنية المعلومات في المملكة، إذ تمكّن القطاعين، العام والخاص، من التحول والتوسع للوصول إلى عصرٍ رقمي جديد.

وتقدم الشركة لعُملائها حلولاً تقنية متكاملة عبر محفظة واسعة تساهم بتعزيز عملياتهم اليومية. فقد صُممت خدماتها الأساسية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات لتمكين وإدارة وتوسيع نطاق الشركات.

بدأت «سلوشنز» عملياتها قبل عقود، وخدمت حتى الآن نحو 24000 عميل في 35 مدينة في المملكة العربية السعودية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم. ولدى «سلوشنز» نحو 1500 موظف، منهم 1000 موظف حاصل على شهادات اعتماد في تقنيات ومجالات أعمال رئيسية.

للمزيد من المعلومات يرجي زيارة https://solutions.com.sa