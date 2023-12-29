جينشانغ عاصمة النيكل الصينية تسرع من وتيرة تحولها لمدينة خضراء محافظة على البيئة

جينشانغ، الصين، 29 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ شهدت مدينة لانتشو الصينية في صباح يوم 16 ديسمبر 2023 انعقاد المؤتمر الصحفي المعني بإصدار تقرير مؤشر تطوير السلسلة الصناعية في عاصمة النيكل الصينية (جينشانغ) من قبل حكومة بلدية جينشانغ الشعبية.

وأشار التقرير سالف الذكر إلى استمرار مدينة جينشانغ في بذل كافة الجهود الرامية لتطوير نظام صناعي حديث ببنية هيكلية محسنة ووظائف راسخة وقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية قوية ، كما أشار إلى أن المدينة قد أرست أساسا متينا للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، واكتسبت زخما تنمويا قويا. ويحتوي الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية على مزيد من "المحتوى الذهبي" و"المحتوى الأخضر"، وذلك نتيجة لتنفيذ هيكل صناعي محسّن والزخم الناتج عن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقد شهد المؤشر، على النحو الذي أظهرته نتيجة التقرير، في الفترة من 2020 إلي 2022، نمو من 100 نقطة إلى 172.43 نقطة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 31.31%.

تقع جينشانغ في الجزء الأوسط من ممر قانسو، وتزدهر بفضل قطاع التعدين، حيث تضم أكبر قاعدة إنتاج للنيكل والكوبالت في الصين، وتُعرف باسم العاصمة الصينية للنيكل. وتعد مجموعة Jinchuan Group المحلية أكبر شركة لإنتاج النيكل والكوبالت في الصين وإحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، كما تعد مركزًا لتكرير معدن البلاتين، وهي الشركة الوحيدة القائمة في مقاطعة قانسو الصينية التي تندرج ضمن قائمة Fortune Global 500.

وقد استفادت مدينة جينشانغ في السنوات الأخيرة، من أجل تحفيز الديناميكيات الداخلية للتخطيط الحضري وتنمية المناطق الحضرية وكذلك تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، من مواردها ومزاياها الجغرافية والصناعية لتحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها، واحتضان الصناعات الناشئة لتصبح إحدى المدن "الخضراء والمحافظة على البيئة" بوتيرة أسرع. في عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي GDP لمدينة جينشانغ 52.25 مليار يوان بزيادة سنوية قدرها 13.5%، واحتل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي GDPالمرتبة الأولى بين 14 مدينة ومحافظة في مقاطعة قانسو.