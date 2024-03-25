حاز هاتف SPARK 20 Pro+ من TECNO على الجائزة البلاتينية في حفل توزيع جوائز MUSE للتصميم لعام 2024

تتمثل أولوية هاتف SPARK 20 Pro+ شديد الأناقة في تقديم تجربة محسنة للمستخدم تمزج بين الابتكار والاستدامة والأناقة.

هونغ كونغ, 25 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت جوائز MUSE للتصميم مؤخرًا عن أسماء الفائزين لعام 2024. يعدُّ جهاز SPARK 20 Pro+ من TECNO هو أحدث طراز متميز في سلسلة SPARK 20، وقد فاز بجائزة Platinum MUSE المرموقة للتصميم لعام 2024 من بين أكثر من 8500 مرشح للفوز في فئة "تصميم المنتجات - الأجهزة الرقمية والإلكترونية". تعدُّ هذه الجائزة الأخيرة بمثابة دليل إضافي على تميز SPARK في تصميم المنتجات والابتكار، خاصة بعد فوز SPARK 20 Pro+ بجائزة التصميم الفرنسية.

TECNO

تشترك كلٌ من الجمعية الأمريكية للمتاحف (AAM) وجمعية الجوائز الدولية (IAA) في إقامة جائزة MUSE للتصميم، والتي يطلق عليها غالبًا "جوائز الأوسكار لصناعة التصميم"، وتُعتبر واحدة من أكثر الجوائز الدولية تأثيرًا في مجال التصميم الإبداعي. تشتهر جوائز MUSE للتصميم بنظام التحكيم الصارم ومعايير الجودة العالية، خاصة مع وجود 51 حكمًا خبيرًا من مختلف التخصصات الإبداعية، حيث تعد هذه الجائزة البلاتينية أعلى فئة في جوائز MUSE للتصميم.

صرح Thomas Brandt، المتحدث الرسمي باسم جوائز MUSE للتصميم، قائلاً: "لا حدود للإبداع فهو الأساس لكل تصميم عظيم. نحن نؤمن في IAA بأهمية تقدير الإبداع والعبقرية والأصالة التي تدفع بعجلة العملية الإبداعية للأمام." وأضاف: "لقد أبهرنا جهاز SPARK 20 Pro+ بتفاصيله الدقيقة، وبراعته الاستثنائية، وتصميمه المبتكر، وهو ما جعله مستحقًا للجائزة البلاتينية المرموقة."

يعد SPARK 20 Pro+ تطورًا هائلًا في مهمة TECNO المتمثلة في تقديم العديد من الميزات الفائقة والمبتكرة والتصميم العصري الأنيق لجمهور أكبر على مستوى العالم. يتميز الجهاز بمظهر متطور، مع تصميم مائل، ومزدوج، وجريء بزاوية 56.5 درجة ويتميز بانحناء G3، في حين يوفر هيكله النحيف الذي يبلغ طوله 7.55 ملم ووزنه 175 جرامًا الراحة والمظهر الأنيق. تستوحي كاميرا Quadrant Star Array الإلهام من الجمال الكوني، وتتميز بدقة 108 ميجابكسل ذات التناسق مذهل، في حين تقدم تقنية الطباعة الضوئية النانوية منظورًا ثلاثي الأبعاد دون الحاجة لاستخدام النظارات.

لا ينصب تركيز الجهاز على المظهر الجمالي فحسب، بل على تجربة المستخدم أيضًا. يوفر SPARK 20 Pro+ راحة لا تصدق مع ملمس طبيعي ممتاز، ويتميز بخصائص صديقة للبيئة ومضادة للبكتيريا، وذلك بفضل مادة Magic Skin 2.0 الحديثة والمتطورة المقدمة من TECNO وهي مادة جلدية متطورة من السيليكون. يمثل هاتف SPARK 20 Pro+ حقبة جديدة من معايير التصميم للهواتف الذكية في نطاقه السعري ويسلط الضوء على مكانة TECNO الرائدة في مجال تصميم الهواتف الذكية، بفضل مظهره الفريد وخاماته عالية الجودة.

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