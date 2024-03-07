حازت شركة Huawei 5G Core على لقب "الريادة" للسنة السادسة على التوالي من قبل GlobalData

شنجن، الصين، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في أحدث إصدار من "5G Mobile Core: تقرير تقييم المشهد التنافسي" منحت GlobalData شركة Huawei 5G Core على لقب "الريادة" في مجال شبكات الهاتف المحمول الأساسية 5G للسنة السادسة على التوالي. كما منحت الشركة الاستشارية الموثوقة أيضًا العلامة الكاملة لـHuawei 5G Core في جميع الجوانب لأول مرة. تعد شركة Huawei أول مورد يحصل على هذه النتائج المثالية، منذ أول إصدار لهذا التقرير في عام 2018.

Source: 5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment, by GlobalData

تسلط GlobalData الضوء في هذا التقرير على المميزات الفريدة التي تتمتع بها Huawei 5G Core. تعمل تقنية Huawei 5G Core على دمج الخدمات كاملة النطاق عبر 2G إلى 5G، من خلال الاستفادة من البنية السحابية الموثوقة للغاية، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في هذه الصناعة. كما توفر Huawei خدمات الدمج والتشغيل والصيانة (O&M) الاحترافية بخبرة واسعة. وهو ما ساهم في منح Huawei 5G Core مكانة تجارية رائدة في مجال الاستخدام التجاري المتعمق واسع النطاق.

ويسلط التقرير الضوء على قيمة الخدمات ونهج شبكة القيادة الذاتية (ADN) المرتكز على Huawei 5G Core. أما فيما يتعلق بالاتصال، فيمكن أن يوفر نهج الصوت الأحادي (SVC) الفائق من Huawei، خدمات صوتية لنطاق يبدء من 2G وحتى 5G، بالإضافة إلى خدمات VoIP وVoWiFi، حيث يتميز بخاصية التقارب الكامل. يوفر نهج Huawei 5GtoB تطبيقات متنوعة في مواجهة الصناعات. علاوة على ذلك، يوفر نهج Huawei ADN للمشغلين خدمات التشغيل والصيانة (O&M) التي تتميز بسرعة التسليم والموثوقية العالية والفعالية المطورة.

كما يشير التقرير إلى أن Huawei تستثمر باستمرار في 5.5G Core، والذي يعد الذكاء أهم ما يميزه. يظهر تطويع تقنيات ذكاء 5.5G Core جليًا في الخدمات والشبكات والتشغيل والصيانة. تم تطوير إمكانيات الاتصالات متعددة الوسائط (MMC) لتمكين خدمات جديدة، مثل الترجمة والصور الرمزية الصوتية في الوقت الفعلي، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من ذكاء الخدمات. فيما يتعلق بذكاء الشبكة، يتم استخدام أداة تمكين ذكاء الشبكة (NIE) لضمان جودة الخدمة الديناميكية، وتسهيل إدارة الحلقة المغلقة للتجارب وكسب الدخل من الخدمة بناءً على التجارب المختلفة. أما بالنسبة للتشغيل والصيانة (O&M)، فقد تم تطوير نهج المساعد والخبير الرقمي (DAE) لإعادة هيكلة أساليب التشغيل والصيانة القائمة على السحابة.

يجذب النمو السريع لـ5.5G اهتمام المشغلين وبائعي المعدات نحو الاهتمام بتطوير وابتكار الشبكات المحورية. ستواصل Huawei تعزيز نمو وتسويق المناهج الأساسية لشبكتي 5G و5.5G، وهو ما من شأنه مساعدة المشغلين العالميين على تسريع عملية تطوير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمزيد من النجاحات التجارية.

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2357061/image_5001747_32413509.jpg