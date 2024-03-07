حازت شركة Huawei 5G Core على لقب "الريادة" للسنة السادسة على التوالي من قبل GlobalData

صدر عن

Huawei

07 مارس, 2024, 22:34 AST

شنجن، الصين، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في أحدث إصدار من "5G Mobile Core: تقرير تقييم المشهد التنافسي" منحت GlobalData شركة Huawei 5G Core على لقب "الريادة" في مجال شبكات الهاتف المحمول الأساسية 5G للسنة السادسة على التوالي. كما منحت الشركة الاستشارية الموثوقة أيضًا العلامة الكاملة لـHuawei 5G Core في جميع الجوانب لأول مرة. تعد شركة Huawei أول مورد يحصل على هذه النتائج المثالية، منذ أول إصدار لهذا التقرير في عام 2018.

Continue Reading
Source: 5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment, by GlobalData
Source: 5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment, by GlobalData

تسلط GlobalData الضوء في هذا التقرير على المميزات الفريدة التي تتمتع بها Huawei 5G Core. تعمل تقنية Huawei 5G Core على دمج الخدمات كاملة النطاق عبر 2G إلى 5G، من خلال الاستفادة من البنية السحابية الموثوقة للغاية، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في هذه الصناعة. كما توفر Huawei خدمات الدمج والتشغيل والصيانة (O&M) الاحترافية بخبرة واسعة. وهو ما ساهم في منح Huawei 5G Core مكانة تجارية رائدة في مجال الاستخدام التجاري المتعمق واسع النطاق.

ويسلط التقرير الضوء على قيمة الخدمات ونهج شبكة القيادة الذاتية (ADN) المرتكز على Huawei 5G Core. أما فيما يتعلق بالاتصال، فيمكن أن يوفر نهج الصوت الأحادي (SVC) الفائق من Huawei، خدمات صوتية لنطاق يبدء من 2G وحتى 5G، بالإضافة إلى خدمات VoIP وVoWiFi، حيث يتميز بخاصية التقارب الكامل. يوفر نهج Huawei 5GtoB تطبيقات متنوعة في مواجهة الصناعات. علاوة على ذلك، يوفر نهج Huawei ADN للمشغلين خدمات التشغيل والصيانة (O&M) التي تتميز بسرعة التسليم والموثوقية العالية والفعالية المطورة.

كما يشير التقرير إلى أن Huawei تستثمر باستمرار في 5.5G Core، والذي يعد الذكاء أهم ما يميزه. يظهر تطويع تقنيات ذكاء 5.5G Core جليًا في الخدمات والشبكات والتشغيل والصيانة. تم تطوير إمكانيات الاتصالات متعددة الوسائط (MMC) لتمكين خدمات جديدة، مثل الترجمة والصور الرمزية الصوتية في الوقت الفعلي، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من ذكاء الخدمات. فيما يتعلق بذكاء الشبكة، يتم استخدام أداة تمكين ذكاء الشبكة (NIE) لضمان جودة الخدمة الديناميكية، وتسهيل إدارة الحلقة المغلقة للتجارب وكسب الدخل من الخدمة بناءً على التجارب المختلفة. أما بالنسبة للتشغيل والصيانة (O&M)، فقد تم تطوير نهج المساعد والخبير الرقمي (DAE) لإعادة هيكلة أساليب التشغيل والصيانة القائمة على السحابة.

يجذب النمو السريع لـ5.5G اهتمام المشغلين وبائعي المعدات نحو الاهتمام بتطوير وابتكار الشبكات المحورية. ستواصل Huawei تعزيز نمو وتسويق المناهج الأساسية لشبكتي 5G و5.5G، وهو ما من شأنه مساعدة المشغلين العالميين على تسريع عملية تطوير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمزيد من النجاحات التجارية.

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2357061/image_5001747_32413509.jpg

من نفس المصدر

MWC2024: Huawei تطلق حلولاً مخصصة بحسب سيناريوهات الاستخدام لصناعة البيع بالتجزئة

MWC2024: Huawei تطلق حلولاً مخصصة بحسب سيناريوهات الاستخدام لصناعة البيع بالتجزئة

في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت شركة Huawei الحل Smart Retail Solution المصمم لمجمعات البيع بالتجزئة، والمتاجر، والربط البيني المتعدد الفروع....
Huawei تُطلق الحل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0، لتمكين الصناعة المالية العالمية

Huawei تُطلق الحل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0، لتمكين الصناعة المالية العالمية

في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أصدرت شركة Huawei حل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0 (مركز الاتصال المالي القائم على الذكاء الاصطناعي...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

الاتصالات اللاسلكية

Image1

الاتصالات اللاسلكية

Image1

صناعة الاتصالات

Image1

Carriers and Services

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة