حاسوب الذكاء الاصطناعي الخارق بقوة 8 إكزافلوب سيريبراس وجي 42 تضعان حجر الأساس لمشروع Condor Galaxy 3

مع تزويده بـ64 من أنظمة Cerebras CS-3 الجديدة، يقدم Condor Galaxy 3 ضعف الأداء بالطاقة والتكلفة نفسها

سانيفيل، كاليفورنيا, 13 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة سيريبراس سيستيمز (Cerebras Systems)، الرائدة عالميًا في مجال تسريع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة جي 42 (G42)، عملاق التكنولوجيا التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن انطلاق مشروع بناء Condor Galaxy 3 (CG-3). ويمثل هذا المشروع الدفعة الثالثة ضمن سلسلة حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة، Condor Galaxy، ويتميز بضمه لـ64 من أنظمة Cerebras CS-3 الأحدث، وكلٌ منها مجهز بأسرع شريحة للذكاء الاصطناعي في القطاع، ومحرك Wafer-Scale Engine 3 (WSE-3) – ليقدم بذلك قدرة حوسبية تصل إلى 8 إكزافلوب، معززة بـ58 مليون نواة مُحسنة للذكاء الاصطناعي.

Condor Galaxy-3 AI Supercomputer

وقد سبق للشراكة الإستراتيجية بين Cerebras وG42 أن قدمت قدرة حوسبية بمستوى 8 إكزافلوب عبر حواسيب Condor Galaxy 1 وCondor Galaxy 2 الفائقة، والتي تُصنف ضمن أقوى حواسيب الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وبذلك ترفع Condor Galaxy 3 ومقرّها في دالاس، تكساس، القدرة الإجمالية لشبكة Condor Galaxy إلى 16 إكزافلوب.

في تصريح له، قال كيريل إيفتيموف، المدير التقني العام لمجموعة جي 42: "مع إطلاق Condor Galaxy 3، نخطو خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لإحداث تحول جذري في المخزون العالمي لحوسبة الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أسرع وأضخم الحواسيب الفائقة المخصصة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم." وأضاف: "لقد أسهمت شبكة Condor Galaxy الحالية في تدريب بعض من أبرز النماذج المفتوحة المصدر في القطاع، والتي حازت على عشرات الآلاف من عمليات التحميل. ومع مضاعفة قدرتها إلى 16 إكسافلوب، نتطلع بشغف إلى الإبداعات الجديدة التي ستمكّننا منها أجهزة الكمبيوتر الفائقة Condor Galaxy."

جدير بالذكر، أنّ Condor Galaxy 3، يضم 64 نظامًا من أنظمة Cerebras CS-3. كل نظام CS-3 مزود برقاقة الجيل الجديد WSE-3، التي تحتوي على 4 تريليونات ترانزستور و900,000 نواة خاصة بالذكاء الاصطناعي. كما صُنعت WSE-3 في مصانع TSMC باستخدام تقنية 5 نانومتر، ما يؤمن ضعف الأداء بذات الطاقة والسعر مقارنةً بالجيل السابق. حيث صُممت WSE-3 خصيصًا لتدريب أضخم نماذج الذكاء الاصطناعي في القطاع، وهي قادرة على تقديم أداء خارق يصل إلى 125 بيتافلوب لكل رقاقة.

من جهته أعرب أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيريبراس، عن فخره بقوله: "نحن فخورون بالدّور الحاسم الذي ستلعبه أنظمتنا CS-3 الجديدة في شراكتنا الإستراتيجية الرائدة مع جي 42. حيث سيسهم Condor Galaxy 3 والحواسيب الفائقة التالية، مجتمعةً، في توفير عشرات الإكسافلوبات من قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي، مما يشكل معلمًا بارزًا في عالم حوسبة الذكاء الاصطناعي بتوفيره قوة معالجة وكفاءة غير مسبوقة."

وكانت Condor Galaxy قد تمكّنت من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي توليدية متقدمة ورائدة في القطاع، مثل Jais-30B وMed42 وCrystal-Coder-7B وBTLM-3B-8K. بينما يُعد Jais-13B وJais-30B أفضل النماذج الثنائية اللغة بالعربية على مستوى العالم، وهما متوفرتان الآن على منصة Azure Cloud. ويتصدر BTLM-3B-8K قائمة النماذج ذات الـ3 مليارات وسيط على HuggingFace، بأدائه المكافئ لنموذج بـ7 مليارات وسيط في حزمة خفيفة للغاية مخصصة للاستدلال. وتم تطوير Med42 بالتعاون مع M42 وCore42، وهو يعتبر برنامج نماذج لغة كبيرة (LLM) سريري رائد تم تدريبه على Condor Galaxy 1 خلال عطلة نهاية أسبوع وتجاوز أداء ودقة MedPaLM.

وسيكون Condor Galaxy 3 متاحًا في الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2024. للمزيد من المعلومات حول Condor Galaxy، يرجى زيارة موقعنا www.core42.ai.

حول سيريبراس سيستمز

سيريبراس سيستمز، هي فريق يجمع بين مهندسي الحاسوب المبتكرين وعلماء الحاسب والباحثين في مجال التعلم العميق، بالإضافة إلى مهندسين من مختلف التخصصات. نحن نُجمع جهودنا لنُعجل من وتيرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مُبتكرين من الصفر فئة جديدة من الحواسيب الفائقة المُخصصة للذكاء الاصطناعي. ويستمد منتجنا الرائد، نظام CS-3، قوته من أضخم وأسرع معالج ذكاء اصطناعي على مستوى العالم، وهو محرك Wafer-Scale Engine-3. يُمكن تجميع وحدات CS-3 بكل يُسر وسهولة لخلق أكبر الحواسيب الفائقة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يتسم توزيع النماذج عليها بالبساطة المطلقة، مما يلغي تعقيدات الحوسبة الموزعة. وتعتمد الشركات الرائدة والمؤسسات البحثية والحكومات على حلول سيريبراس في بناء نماذج متطورة خاصة بها وتدريب نماذج مفتوحة المصدر تحظى بملايين التحميلات. وحلول سيريبراس متاحة عبر Cerebras Cloud وعلى النظام الأساسي المحلي. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.cerebras.net.

حول جي 42

جي 42 (G42)، هي شركة رائدة عالميًا في صياغة مستقبل مشرق من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة. تأسست هذه الشركة في أبوظبي وتمتد أنشطتها عبر العالم، حاملة راية الذكاء الاصطناعي كقوة بناءة لما فيه خير البشرية. ويكرّس فريق عمل جي 42 جهوده لإعادة تخيل إمكانات التكنولوجيا، مستثمرًا في التفكير الابتكاري والحلول المتقدمة لدفع عجلة التقدم ومواجهة التحديات الملحة التي تواجه مجتمعاتنا.

تبني جي 42 شراكات إستراتيجية مع الدول، والشركات، والأفراد بهدف تشييد أسس بنية تحتية متقدمة لعالم مستقبلي يرتكز على الابتكار. ومن الأبحاث في مجال البيولوجيا الجزيئية إلى رحلات استكشاف الفضاء وغيرها من المجالات، تسعى جي 42 لتحويل الإمكانيات الهائلة إلى واقع ملموس اليوم.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني: http://www.g42.ai.

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