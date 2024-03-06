حجم سيولة Arf على الشبكة يتجاوز مليار دولار أمريكي

السيولة المتوفرة على الشبكة، والمدعومة بترميز الأصول في العالم الحقيقي، تساعد المؤسسات المالية العالمية في إسراع إجراء المدفوعات عبر الحدود

زوغ، سويسرا, 6 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Arf، وهي منصة عالمية لخدمات المعاملات تجمع ما بين Web3 والتمويل التقليدي، أنها تجاوزت المليار دولار من حيث حجم السيولة عبر الشبكة لدعم المدفوعات العالمية. يؤكد هذا الإنجاز البارز ريادة Arf في فئتها، والتي أحرزتها بفضل مزيجها الفريد من الحلول التي تدعم تقنية البلوكتشين للمؤسسات المالية العالمية.

وعن ذلك، قال Ali Erhat Nalbant، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Arf: "تم إنشاء Arf بهدف تجاوز القيود المفروضة على الأطر المالية الحالية من خلال تطبيق التقنيات المبتكرة. ورؤيتنا تهتم بتحفيز الابتكار والتطوير التنظيمي من خلال معالجة المشاكل الموجودة في العالم الحقيقي، ونتطلع إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في وضع الأساس لنظام مالي يسهل الوصول إليه عالميًا ويستخدمه المليارات على مدى العقد المقبل."

التصدي للتحديات التي تواجه المدفوعات العالمية بالاعتماد على حلول رائدة

لضمان السيولة الكافية للمعاملات العالمية، تعتمد المؤسسات المالية على أسهمها أو الائتمان الخاص بها من المقرضين. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات تحد من هياكل رأس المال المتاحة لها، وتسبب تكاليف على عاتق فرص تزايد حجم المعاملات. وبالمثل، تواجه جهات الإقراض - مثل البنوك - تحديات في تمويل المؤسسات المالية بسبب الافتقار إلى الشفافية التشغيلية والإدارة القوية للمخاطر.

واستجابة لهذه التحديات في صناعة المدفوعات العالمية، قدمت Arf أول حل لرأس المال العامل قائم على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في العالم للمعاملات العالمية. توفر Arf Liquidity سرعة الإنترنت للمدفوعات الدولية، وتعالج فجوة سيولة بقيمة 4 تريليون دولار من خلال تقنية البلوكتشين. وبدعم من Stellar، تأتي Arf في طليعة جهات توفير الوصول المعزز إلى النظام المالي العالمي، مما يثبت القيمة العملية للبلوكتشين في حل التحديات المالية في العالم الحقيقي.

وقال Phil Meng، رئيس قسم الخزانة وأسواق رأس المال في مؤسسة Stellar Development Foundation: "باعتبارنا داعمًا مستمرًا لرحلة Arf المبتكرة، يسعدنا أن نشهد إنجازها الرائع المتمثل في الوصول إلى مليار دولار أمريكي من حجم السيولة على Stellar." ويعد هذا الإنجاز دليلاً على المنفعة التي تم تحقيقها، باستخدام أصول Stellar وشبكاتها للتسويات عبر الحدود لحل مشكلة حقيقية لشركات الدفع وإجراء المدفوعات العالمية. ويعد نجاح Arf شهادة على قوة البلوكتشين في تحقيق الوصول العادل إلى الخدمات المالية، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحويلية. وكذلك يغمرنا الحماس لرؤية المراحل التالية، ولا سيَّما مع التمكين الأخير للعقود الذكية على Stellar."

الابتكار خارج نطاق التمويل: بروتوكول الشفافية لدى Arf

يمتد التزام Arf بالابتكار إلى بروتوكول للشفافية عبر الشبكة، وهو دليل على الاستفادة من السمة الأساسية للبلوكتشين، وهي الشفافية. يضمن هذا البروتوكول تمثيل كل الأنشطة المالية بدقة على الشبكة، بما في ذلك توفير السيولة والسداد والمدفوعات المتأخرة. وبهذا تزول الحاجة إلى الوسطاء، ما يوفر تخفيف المخاطر لمزودي السيولة وتمكينهم من إجراء تخصيصات إستراتيجية مستنيرة للأموال. وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا يعني الوصول إلى المعاملات التي يمكن تتبعها وحلول السيولة القابلة للزيادة.

توسيع الآفاق في خدمات المعاملات العالمية

تعمل Arf على توسيع آفاقها لتشمل خدمات المعاملات العالمية، مستهدفة 100 مليار دولار من المعاملات بحلول عام 2025. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إزالة العقبات التقليدية التي تحد من الوصول إلى السيولة في صناعة المدفوعات العالمية، بدعم من بروتوكول الشفافية لدى Arf والسيولة القابلة للزيادة. وكذلك تضمن هذه المبادرة صناعة مالية أكثر شمولاً وكفاءة.

معلومات عن Arf

Arf هي منصة عالمية لخدمات المعاملات توفر سيولة قابلة للزيادة للمؤسسات المالية. حصل نهج Arf المبتكر على لقب "أفضل مبادرة إقراض" من PAY360، وأحرز مكانة بين "30 شركة واعدة للمدفوعات عبر الحدود" من قبل FXC Intelligence. ويقع المقر الرئيسي لشركة Arf في سويسرا، وهي عضو في جمعية معايير الخدمات المالية VQF. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة arf.one.



الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpg