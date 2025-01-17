حدث "استكشاف التكنولوجيا الزراعية بحكمة عالمية" لعام 2025 في مارس سيركز على معرض علوم وتكنولوجيا الري العالمي

مدينة بكين، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- من 31 مارس إلى 2 أبريل 2025، سيُعقد المعرض الدولي الحادي عشر لتكنولوجيا الزراعة والري بحكمة عالمية والمؤتمر العالمي لتكنولوجيا الري في المركز الوطني للمؤتمرات في بكين. في الوقت نفسه، سينعقد معرض بكين الدولي الثالث لعلوم وتكنولوجيا الحفاظ على المياه.

يُعد المؤتمر مركزًا رائدًا للابتكار يربط بين الزراعة الرقمية وتكنولوجيا الري على المستويين المحلي والدولي، وهو أيضًا المعرض الأكثر احترافية والأكبر في الصين للزراعة الذكية وتكنولوجيا الري. بمساحة عرض تبلغ 30,000 متر مربع، ستشارك 800 شركة من 33 دولة ومنطقة حول العالم لعرض أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة عالميًا، بما في ذلك 20 شركة من بين أفضل 500 شركة عالميًا وشركات مدرجة في البورصة.

سيشارك في المعرض 15,000 مشترٍ من أكثر من 10 دول ومناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإيطاليا، وهولندا، وإسرائيل، وأستراليا، وإسبانيا، وفرنسا، وتركيا، وقبرص، واليابان، وكوريا الجنوبية، بهدف الزيارة والشراء.

في نفس الفترة، ستُعقد عدة فعاليات منها: مؤتمر ترويج أنظمة الري الزراعي في جنوب شرق آسيا، ومؤتمر ترويج أنظمة الري الزراعي لدول طريق الحرير وروسيا، ومؤتمر بكين الدولي لحكمة الزراعة، وأول مؤتمر عالمي لترويج التقنيات والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى احتفالية الابتكار للمعدات الزراعية الذكية العالمية وأنشطة أخرى بهدف جمع أحدث التقنيات الزراعية العالمية وتعزيز التعاون التجاري الدولي.

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للتواصل: Taoran Hu، [email protected]