حدث إطلاق Huawei في برشلونة: عصر جديد من الأجهزة القابلة للارتداء الأنيقة والمهتمة بالصحة والجاهزة للرياضة

خلال حفل الإطلاق، قدَّمت Huawei مجموعة من الأجهزة المبتكرة والمتطورة المستقبلية، بما في ذلك ساعة Huawei WATCH GT 4 - أحدث إضافة إلى سلسلة الساعات الذكية الشهيرة، وسماعات الأذن TWS عالية الدقة HUAWEI FreeBuds Pro 3، والنظارات الذكية الأنيقة والمريحة HUAWEI Eyewear 2، وساعة Huawei WATCH Ultimate Gold Edition الرياضية والتي تُعدّ أول ساعة ذكية ذهبية من Huawei، بالإضافة إلى أجهزة هواوي PaperMatte اللوحية التي تقضي على 97% من تداخل الضوء وتوفر تجربة قراءة وكتابة أصلية.

طموح Huawei للارتقاء بتجربة التصميم والصحة والرياضة

تهدف Huawei إلى تمكين المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون التأثير على الأناقة. يمثِّل هذا بدايات جديدة للأعمال من الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالعلامة التجارية، حيث ستدمج في المستقبل مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاث: التقنية المتقدمة للكشف عن الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تمّت ترقيتها حديثًا، والخدمات الصحية الرقمية الأكثر شمولًا.

بالاعتماد على عقد من الخبرة في مجال التكنولوجيا المبتكرة والجماليات الفريدة والحرفية المتميزة، تضع Huawei معايير جديدة في الصناعة. ووجودها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المتطورة على المستوى الدولي، وإقامة شراكات عالمية تخص النظام البيئي لتقديم تجارب رياضية مخصّصة وأسلوب حياة صحي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. منذ دخولها قطاع الأجهزة القابلة للارتداء قبل 10 سنوات، كانت Huawei رائدة في مراقبة الصحة الرياضية، وحل تحديات الصناعة المتعلقة بعمر البطارية، ودقة القياس، والراحة.

فيما يتعلق بالتصميم، تلتزم Huawei بالتصميم الهادف، والتطور المستمر لدمج مواد مبتكرة وتقديم مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص، ما يجعل كل قطعة قابلة للارتداء قطعة مميزة تُكمِل الأسلوب الفريد للمستخدم. وفي الوقت نفسه، تعمل Huawei باستمرار على الارتقاء بتجربة أجهزة المعصم من خلال المواد المتطورة والمتينة وخيارات التخصيص الموسعة.

أما من ناحية الصحة، تدرك Huawei أن الرفاهية هي التزام مستمر على مدار الوقت، وتكرِّس جهودها للابتكار الدائم لمنح المستخدمين سيطرة أكبر على صحتهم. ويتجلى ذلك في الجهود الرائدة التي تبذلها Huawei في تقديم ميزات شاملة لإدارة الصحة، والتي أصبحت ممكنة من خلال التعاون مع الشركاء الأكاديميين والصناعيين، ما يضمن أن البيانات الصحية التي يتلقاها المستخدمون ليست دقيقة فحسب، بل قابلة للتنفيذ.

وأخيرًا، توفِّر Huawei إمكانية وصول متزايدة إلى الرياضة واللياقة البدنية. سواء كنت رياضيًا محترفًا أو شخصًا بدأ للتو رحلة اللياقة البدنية، صُمّمت أجهزة Huawei القابلة للارتداء لجعل البقاء نشيطًا أمرًا سهلًا وممتعًا. بفضل الميزات الرائدة مثل نظام HUAWEI TruSportTM القائم على العلوم، حولت Huawei الأجهزة القابلة للارتداء إلى مدرّب شخصي على معصمك مباشرةً.

ظهور الجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية لأول مرّة

يبدأ المحور الاستراتيجي لشركة Huawei بإطلاق سلسلة ساعات Huawei WATCH GT 4 الرائدة الأنيقة، وساعات Huawei WATCH Ultimate Gold Edition، وسماعات الأذن TWS الرائدة الجديدة تمامًا Huawei FreeBuds Pro 3، وهي سلسلة من الأجهزة الذكية التي تضع نموذجًا جديدًا في الجماليات القابلة للارتداء.

سلسلة ساعات Huawei WATCH GT 4 هي أحدث جيل من سلسلة WATCH GT الرائدة التي تقدِّم ميزات تصميم راقية مع وظائف قوية للصحة واللياقة البدنية. تم إطلاق الساعات الرائدة الجديدة بحجمَي 46 ملم و41 ملم، وهي تُشكِّل خطوة جريئة في مستقبل الموضة من ناحية تصميمات سلسلة GT الكلاسيكية، حيث تتميّز بعناصر تصميم مبتكرة مع الحفاظ على الجماليات الهندسية الحديثة للإصدارات السابقة.

كما أنها تُحدِث تحولًا في تجربة اللياقة البدنية في الساعة الذكية، حيث تتوفّر بها حلقات نشاط محسَّنة، وتطبيق Stay Fit الجديد كليًا الذي يتوفّر للمرّة الأولى، وتتبُّع GNSS المحدَّث، كل ذلك أصبح أفضل مع تقنية TruSeen™ 5.5+‎ الجديدة التي توفِّر دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس الصحة، لتكون مصدر إلهام لك نحو تحقيق ذات أفضل وأكثر لياقة.

ساعة HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition هي أول ساعة ذكية ذهبية على الإطلاق من Huawei. تجسيدًا لما يعنيه الوصول إلى أقصى إمكانات Huawei، تأتي هذه الساعة مزوّدة بإطار وتاج ذهبيين بأنماط شبه منحرفة ثلاثية الأبعاد منحوتة من خلال عملية النقش المقطوع بالألماس وذلك تجسيدًا لما يعنيه تحقيق Huawei لأقصى إمكانياتها، بالإضافة إلى حزام ذهبي من التيتانيوم بتقنية PVD مع إبزيم على شكل فراشة قابل للتعديل، لتكون النتيجة تصميمًا متعدد الطبقات و تأثيرًا بصريًا فريدًا يمنح الساعة مظهرًا جذابًا وبسيطًا.

توفِّر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 جماليات تصميمية متوازنة مع تقنية صوتية رائدة في فئتها، ما يعزِّز تجربة الصوت للمستخدمين المعتادين على حياة أفضل. تتميّز بحافظة زجاجية ناعمة من قطعة واحدة مصنوعة من تصميم مادة زجاجية معالجة بالنانو، إلى جانب محرك مزدوج فائق السمع للحصول على قاعدة ثلاثية وقاعدة مزدهرة أكثر وضوحًا، ومعادل صوت تكيّفي ثلاثي مطوَّر للحصول على جودة صوت أصيلة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الحدث أيضًا إطلاق نظارات HUAWEI Eyewear 2 الجديدة كليًا التي توفِّر جماليات تصميم متوازنة مع تكنولوجيا صوتية رائدة في فئتها، بالإضافة إلى أجهزة HUAWEI PaperMatte اللوحية التي التوفر للمستهلكين تجربة مشاهدة غير مسبوقة مع شاشة العرض الفريدة من نوعها من HUAWEI PaperMatte.

تعيين السير محمد فرح وباميلا ريف سفيرين لمنتجات HUAWEI القابلة للارتداء

ظهر كلٌّ من باميلا ريف، الشخصية الرائدة عالميًا في مجال اللياقة البدنية ونمط الحياة، وأسطورة الجري، الحائز على العديد من الميداليات الذهبية، السير محمد فرح، في حفل الإطلاق باعتبارهما سفراء منتجات HUAWEI القابلة للارتداء المعيّنين حديثًا. تقول باميلا: "إنه من المذهل التفكير في أنني وHuawei بدأنا رحلتنا للياقة البدنية في الوقت نفسه. خلال السنوات العشر منذ أن بدأت كمدربة لياقة بدنية محترفة، كان للتكنولوجيا دور مهم للغاية في مساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة. وتُعدّ Huawei في طليعة هذا الابتكار، ولكنها تفعل ذلك بطريقة رائعة حقًا. أنا متحمسة لأكون جزءًا من هذا المستقبل وأكثر".

وبعد دمج أحدث الأجهزة القابلة للارتداء في روتين التدريب، بما في ذلك سلسلة Huawei WATCH GT 4 وHUAWEI WATCH Ultimate، تمكَّنت كِلا الشخصيتين من رفع كفاءتهما التدريبية، وفهم حالتهما الصحية بشكل أفضل، مع تميّز ملابسهما اليومية بالأناقة والموضة.

يقول السير محمد فرح: "إن الأفكار التي تمكَّنت أنا وفريقي التدريبي من استخلاصها من الساعات أثبتت أنها لا تقدَّر بثمن عندما تنافست على أعلى مستوى. وتزامنًا مع انتقالي من الجري الاحترافي إلى أسلوب حياة أكثر راحة، أشعر بالحماسة لاستكشاف ما تقدِّمه الحياة خارج المضمار من خلال ارتداء الساعات لممارسة لأنشطة اليومية وكقطعة أزياء. وهذا هو ما تتألق فيه ساعات Huawei حقًا. إنهم يبدون جيدين بالفعل في عملهم".

لمحة عن Huawei Consumer BG

تتوفر منتجات وخدمات Huawei في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد وفنلندا وفرنسا والهند والصين. تُعدّ Huawei Consumer BG إحدى وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة Huawei وتغطِّي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة Huawei العالمية على مدار أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرَّسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: http://consumer.huawei.com

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