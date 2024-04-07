حدث إطلاق ملحق Beko Middle East - Arabic Middle East - English Beko 07 أبريل, 2024, 11:54 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال القاهرة, 7 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة بيكو مصر حفل إطلاق حصري في 6 أبريل 2024 في المعادي بالقاهرة، للكشف عن حملتها التسويقية المبتكرة التي تتمحور حول شهاده ملحقة للميراث. تعتبر هذه الشهادة المقدمة لعملاء بيكو، بمثابة أداة قيمة لتوريث أجهزة بيكو إلى أحبائهم من جيل إلى آخر Continue Reading

“Egyptian celebrities and stars and the BEKO marketing director Omar Badrawy enjoying the campaign launch after the film screening.” “Mayan el Sayed poses on arrival at the launch event.” “Saba Mubarak, Hana Shiha and Engy el Mokaddem enjoying Suhour time together.” “Gihan el Shamashergy and Omar Badrawy, marketing director posing for a photo after speeches.”

يمثل هذا الحدث، الذي حضره ضيوف وشخصيات إعلامية بارزة، علامة فارقة هامة لشركة بيكو حيث قدمت حلاً فريدًا لضمان استمرارية وطول عمر أجهزتها.

وخلال هذا الحدث، ألقى عمر بدراوي، مدير التسويق في شركة بيكو مصر، خطابًا مؤثرًا سلط فيه الضوء على أهمية الحملة وأكد من جديد التزام شركة بيكو بضمان طول عمر منتجاتها وجودتها.

احتفلت شركة بيكو بحضور شخصيات مؤثرة، وعدد من موظفيها بإطلاق حملتها بعروض ترفيهية وسحور رمضاني.

هذا ويعكس طرح شهادة ملحق الميراث تفاني شركة بيكو في تقديم حلول مبتكرة تعزز التجربة الشاملة لعملائها، مع التأكيد أيضًا على قيم الجودة والمتانة والتراث العائلي.

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