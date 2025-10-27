حصد عيادة بي دي إم إس ويلنس ومنتجع سري بانوا جائزتين وطنيتين مرموقتين من هيئة السياحة التايلاندية (TAT) في حفل جوائز تايلاند للسياحة

( Thailand Tourism Awards الـ15) وذلك تأكيداً على رؤيتهما في تعزيز الاقتصاد في مجال العافية الطبية في تايلاند على المستوى العالمي

بانكوك، تايلاند, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- نظّمت هيئة السياحة التايلاندية (TAT) حفل توزيع جوائز صناعة السياحة التايلاندية – Thailand Tourism Awards في نسخته الخامسة عشرة لعام 2025، وذلك برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة أوبولراتانا راجكانيا سيري واتانا فانبونفادي، التي ترأست الحفل وشرفت بتقديم الجوائز للفائزين، بحضور السيدة تاباني كياتبايبون، عميد هيئة السياحة التايلاندية، التي شاركت في تهنئة الفائزين.

وقد تمكن التعاون المتميز بين عيادة بي دي إم إس ويلنس و منتجع سري بانوا بوكيت، تحت إدارة السيد سونغكران إتسّرا، الرئيس التنفيذي لشركة Charn Issara Development PCL ، والدكتور تنوپول وِرُونهاكارون، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيادات بي دي إم إس ويلنس و منتجع بي دي إم إس ويلنس ، والدكتورة لاليتا كونغسيها، مساعدة الرئيس التنفيذي للمجموعة السادسة بشركة بانكوك دوسيت للخدمات الطبية ( BDMS) ومديرة مستشفى بانكوك بوكيت، من تحقيق إنجاز مزدوج أدى إلى حصد جائزتين رفيعتي المستوى من هيئة السياحة التايلاندية هما:

جائزة التميز في السياحة الصحية ( Health & Wellness Tourism: Thailand Tourism Excellence Award)

عن فئة Destination Spa & Wellness ، تقديراً لجودة الخدمات الصحية المتميزة بمعايير عالمية. جائزة الاستدامة السياحية ( Thailand Tourism Sustainability Award) ، وهي جائزة جديدة أُطلقت هذا العام لتكريم المؤسسات التي تبرز في إدارة أعمالها على أسس الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

أقيم الحفل في قاعة غراند بولروم بفندق غراند حياة إيراوان بانكوك بتاريخ 27 سبتمبر 2025.

وقال الدكتور تانوپون فيرونهكارون، الرئيس التنفيذي لـ عيادة بي دي إم إس ويلنس ومنتجع بي دي إم إس ويلنس التابع لشركة (BDMS) :

"إن نيل هذه الجائزة يمثل مصدر فخر واعتزاز كبير لنا جميعاً في عيادة بي دي إم إس ، فهو لا يعكس فقط جودة خدماتنا ومعاييرنا الرفيعة، بل يؤكد أيضاً التزامنا العميق بدفع تايلاند لتصبح إحدى الوجهات العالمية الرائدة في مجال الصحة والعافية. ويعد مشروع Wellness Retreat ثمرة تعاون بين عيادة بي دي إم إس وفندق سري بانوا بوكيت مستشفى بانكوك بوكيت، ويهدف إلى تحقيق رؤيتنا في منح الناس حول العالم صحة مستدامة عبر تجارب تجمع بين الراحة والاستجمام والطب الوقائي العلمي ( Scientific Wellness ) المبنية على الأدلة، من خلال الدمج بين الرعاية الجسدية والنفسية والروحية لتلبية احتياجات كل فرد بطريقة شمولية ومتوازنة."

ويُعتبر حصول عيادة بي دي إم إس وفندق سري بانوا بوكيت مستشفى بانكوك فوكيت على جائزة التميز في السياحة الطبية ( Health & Wellness Tourism: Thailand Tourism Excellence Awards) في فئة Destination Spa & Wellness إلى جانب جائزة الاستدامة السياحية

(Thailand Tourism Sustainability Awards) ، تأكيدًا واضحًا على القدرات المتميزة والاستعداد التام لتايلاند لتكون بحق "الوجهة العالمية للصحة والعافية ( Wellness Hub of the World)" ..

