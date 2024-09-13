حصريّا: JIDU تكشف عن نموذجها الثاني، سيدان Robocar 07

بكين، 13 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تم الكشف عن ثورة في مجال ذكاء السيارات والتصميم والتعاون التقني مع JIDU 07، أول سيارة سيدان فاخرة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي. التعبير النهائي عن التصميم لأول سيارة سيدان كهربائية بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وهي سيارة Robocar JIDU 07.

Robocar JIDU 07

شركة JIDU (المعروفة باسم 'Jiyue' في السوق الصينية) هي شركة تنقل تعتمد على التكنولوجيا أولاً وتنتج آلات قيادة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وبدعم من تقنيات Baidu المتقدمة وتمكينها من خلال البنية التحتية لمنصة Geely لبنية الخبرة المستدامة، تعد JIDU رائدة في مجال التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تمثل JIDU 07 قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث تجمع بين تصميم من الطراز العالمي وقدرات القيادة الذاتية المتطورة. مع إطلاق طرازها الثاني، JIDU 07، تقوم الشركة بإعادة تعريف مستقبل التنقل. تضع هذه السيارة السيدان الكهربائية بالكامل معايير جديدة في كل من التصميم والتكنولوجيا، وتجسد السيارة الآلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للقيادة اليوم. لم يسبق أن تم إطلاق علامة تجارية جديدة وسيارتها الثانية بمثل هذا المفهوم العاطفي والتقدم التكنولوجي المتسارع - تجسد JIDU 07 سيارة Robocar المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للقيادة اليوم.

قال جو شيا، الرئيس التنفيذي لشركة JIDU Auto: "أول سيارة سيدان ذكية في العالم، تقدم تجربة قيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا مثيل لها. تمهد JIDU 07 الطريق لعصر جديد في التنقل الذكي ذاتي القيادة."

تعد JIDU 07 تجسيدًا للتصميم الأنيق والمستقبلي، المتميزة بهيكل ديناميكي هوائي مع معامل سحب منخفض بشكل ملحوظ يبلغ 0.249Cd. تضمن لك أبعادها - 4953×4953×1989×1480 مم - بالإضافة إلى قاعدة العجلات التي يبلغ قطرها 3013 مم، مساحة داخلية رائدة في فئتها. يتبع التصميم نهجًا بسيطًا، حيث يتم تقليل أدوات التحكم المادية إلى الحد الأدنى، مما يشجع المستخدمين على التفاعل مع السيارة من خلال SIMO، شريك الذكاء الاصطناعي الذكي للسيارة.

صممت JIDU 07 على منصة SEA القوية، وتعطي الأولوية للسلامة مع صلابة الالتواء تبلغ 40000 نيوتن متر/درجة وسقف قادر على دعم ما يصل إلى 10.6 أطنان - أي ما يعادل ثلاثة أفيال بالغة.

باعتبارها أول سيارة سيدان ذكية في العالم مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي، تتكامل JIDU 07 مع نظام القيادة الذكي ASD المخصص من Baidu، مما يؤدي إلى مستوى جديد من التنقل القائم على الذكاء الاصطناعي.

لقد أتاحت تقنية القيادة الذاتية المتطورة من Baidu إمكانية التنقل السلس حتى في أكثر سيناريوهات القيادة تعقيداً، مع قدرات القيادة الذاتية مثل التبديل التلقائي للسرعات، وتغيير المسارات، وتجنب المشاة، والانعطافات غير المتوقعة إلى اليسار، والتنقل من نقطة إلى نقطة بالقيادة الذاتية، والتحكم الذكي في السرعة، وإدارة إشارات المرور، وغيرها. فهي تتنقل بسهولة عبر الجسور السريعة والبيئات الحضرية المعقدة، مما يجعلها رائدة في القيادة الذكية.

على صعيد مجموعة نقل الحركة، تم تجهيز JIDU 07 بأحدث بطارية Qilin من CATL، والتي توفر نطاقًا مثيرًا للإعجاب يصل إلى 880 كم في دورة CLTC. توفر تكنولوجيا كاربيد السيليكون بجهد 800 فولت 530 كيلوواط من الطاقة، مما يتيح سرعة قصوى تبلغ 230 كم/ساعة وتسارعا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية فقط، مما يضع سيارة JIDU 07 في المراتب العليا من بين المركبات الكهربائية عالية الأداء.

تتوافق هذه البراعة التقنية مع تصميمها الحائز على الجوائز. يتميز التصميم الداخلي المرتفع بتصميم أنيق تم إنشاؤه بواسطة العمود A مع تصميم 'Venus Curve' المذهل. لا يعزز "غطاء المحرك" الكبير جدا، والمصابيح الأمامية التفاعلية الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في فئتها، وتصميم الأبواب بدون مقابض، والجوانب الخلفية العريضة مظهرها التكنولوجي فحسب، بل تستحضر أيضًا جاذبية جمال السيارة الرياضية المطلقة.

حازت JIDU 07 على إشادة دولية، بما في ذلك جوائز مرموقة مثل Red Dot وiF Awards، على خطى JIDU 01.

تعزز هذه الجوائز مكانة JIDU كشركة رائدة في مجال الابتكار في تصميم السيارات. بالإضافة إلى البراعة الهندسية التي تتميز JIDU 07، فإنها تعزز راحة الركاب بمساحة أمامية ممتدة تبلغ 1025 مم، ومساحة للأرجل في المقعد الخلفي تبلغ 530 مم، ومقاعد بتهوية جيدة في الأمام والخلف، ونظام تدليك ثلاثي الطبقات يستهدف نقاط الضغط الرئيسية لضمان راحة جميع الركاب.

يتم تحسين أداء السيارة بشكل أكبر من خلال نظام التعليق المصنوع بالكامل من الألومنيوم، والذي يوفر دقة التحكم والثبات. يعزز نظام المراقبة iRTD الخاص بـ JIDU السلامة من خلال معالجة البيانات 500 مرة في الثانية، في حين يضمن نظام الكبح Brembo قوة توقف فائقة.

يمثل هذا النموذج الثاني علامة فارقة رئيسية لـ JIDU، مدعومًا باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير. مع استثمار أكثر من 20 مليار دولار في المشروع، مدعوما باستثمار Geely بقيمة 87.5 مليار دولار في بنية SEA والتزام CATL بقيمة 8.7 مليار دولار في تقنيات البطارية المتقدمة، فإن JIDU 07 تجسد الالتزام بتخطي حدود الابتكار في مجال السيارات. يؤكد إريك لي، رئيس مجموعة Geely Holding Group: "باستغلال بنية التطور الذكية SEA الرائدة في الصناعة ونظام التصنيع الشهير لشركة Geely، تكشف JIDU Auto عن JIDU 07 اليوم، وهو دليل على التزام JIDU بالتميز. تم تصميم هذه السيدان الرائعة والذكية لتقديم تجربة قيادة لا مثيل لها، وتحديد معايير جديدة للأداء والجودة."

يضيف روبن زينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CATL: "من خلال خبرة Baidu في الذكاء الاصطناعي وإتقان CATL في مجال الكهرباء، قمنا بتمكين JIDU Auto لتطوير روبوتات السيارات المتطورة". وباعتباره المالك الفخور لأول سيارة JIDU 07، فإن تأييد زينغ يعكس الثقة التي يتمتع بها هذا النموذج الرائد. لا تعد JIDU 07 مجرد سيارة، بل هي رؤية لمستقبل التنقل، حيث تمزج بين الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم المتطور، وتضع معايير جديدة للعصر القادم من التنقل.

تعمل JIDU Auto على إحداث ثورة في مجال التنقل، وهي مكرسة لقيادة مستقبل تكون فيه التكنولوجيا قوة للتغيير الإيجابي، مع التركيز على التوسع في الأسواق الدولية بناءً على طلب المستهلكين. سيتم فتح باب الطلبات المسبقة لـ JIDU 01 وJIDU 07 الجديدتين تمامًا على مستوى العالم قريبًا، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول شحنة في النصف الأول من العام المقبل.

*قد تختلف المواصفات والوظائف في الأسواق المختلفة

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