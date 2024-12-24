حصلت ATFX Connect على جائزة "مزود السيولة المتميز في تداول الفوركس" لعام 2024 من FinanceFeeds

مدينة لندن، 24 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- حصلت ATFX Connect، الذراع المؤسسي لمنصة التداول العالمية ATFX، على جائزة "مزود السيولة المتميز في تداول الفوركس" المرموقة في حفل جوائز FinanceFeeds لعام 2024. يؤكد هذا الاعتراف على مكانة ATFX Connect الرائدة في الصناعة في توفير السيولة العميقة والموثوقة لتداول الفوركس (FX)، وهي عامل حاسم للعملاء من المؤسسات الذين يتنقلون في الأسواق المالية العالمية.

تحتفي جوائز FinanceFeeds بالتميز والابتكار في القطاع المالي، وتسلط الضوء على المنظمات التي تقدم خدمات استثنائية وحلولًا رائدة. إنجاز ATFX Connect في هذه الفئة يعكس التزامها بتلبية احتياجات العملاء المؤسسيين المتطورة، بما في ذلك صناديق التحوط، ومديري الأصول، والبنوك الخاصة، وسماسرة البورصة. تُكرّم الجائزة قدرة المنصة على تقديم حلول سيولة مخصصة، وتقنيات متطورة، وتنفيذ صفقات بكفاءة.

تم إطلاق ATFX Connect في عام 2019، وكان الهدف من تصميمها توسيع حضور ATFX في القطاع المؤسسي من خلال تقديم منصة متعددة الوصول للمستثمرين المحترفين. إن تركيزها على الحلول المدفوعة بالتكنولوجيا جعل منها شريكًا موثوقًا للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمات سيولة قابلة للتوسع والتكيف. على مر السنين، أظهرت ATFX Connect باستمرار تميزًا في دمج الأدوات المبتكرة مع توفير سيولة عالية الجودة، ما ساعد العملاء على تحسين استراتيجيات التداول في بيئات السوق المعقدة.

هذا التكريم يعزز مكانة ATFX Connect كمزود سيولة من الدرجة الأولى في الصناعة المالية. مع جهودها المستمرة لدمج التكنولوجيا مع الخدمات الشخصية، تستمر المنصة في وضع معايير جديدة في قطاع التداول المؤسسي.

نبذة عن ATFX Connect

في عام 2019، دخلت ATFX إلى الساحة المؤسسية بإطلاق منصة الوصول المتعدد ATFX Connect. كانت رؤية الإدارة هي توسيع الوجود العالمي كشركة وساطة والاستمرار في توفير السيولة الحائزة على جوائز وخدمة العملاء في المجتمع المؤسسي. مع التركيز على المستثمر المحترف، تم تصميم منصة ATFX Connect لتوفير مكان تداول آلي فعال يوفر حلول سيولة مصممة خصيصا لصناديق التحوط ومديري الأصول والوسطاء والبنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى. (موقع ATFX Connect: https://www.atfxconnect.com)