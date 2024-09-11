حصلت TCL على الاعتراف في معرض IFA 2024 من أجل ابتكاراتها المتطورة وجوائز الصناعة المرموقة

برلين, 11 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي IFA لعام 2024 الذي أقيم مؤخرًا في برلين، حظيت شركة TCL للإلكترونيات، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أكبر علامة تجارية للتلفزيونات في العالم، بإشادة كبيرة لابتكارات منتجاتها وحلولها التكنولوجية. حصدت TCL العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة من وسائل الإعلام والمنظمات ذات السلطة، بفضل تلفزيون QD-Mini LED المتميز، وتلفزيون NXTFRAME، وهواتفها الذكية، وأجهزتها المنزلية.

TCL Recognized at IFA 2024 for Breakthrough Innovations and Prestigious Industry Awards TCL Recognized at IFA 2024 for Breakthrough Innovations and Prestigious Industry Awards

قدّمت مجموعة البيانات الدولية (IDG) وغرفة التجارة والصناعة الألمانية (DIHK) جائزة الابتكار في تكنولوجيا المنتجات العالمية (GPTIAwards) لـ TCL تكريمًا لتميّزها في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام. حازت سلسة تلفزيونات TCL A300 Series NXTFRAME TV، وهي فئة التلفزيونات الجديدة تمامًا من TCL الموجهة لتلائم أنماط الحياة المختلفة، على "الجائزة الذهبية لابتكار تصميم تلفزيون نمط الحياة" لدمجها بين الفن والتصميم والتكنولوجيا المتطورة. حصلت الثلاجة المدمجة بسلاسة Free Built-In Refrigerator من TCL أيضًا على "الجائزة الذهبية للتصميم الابتكاري المدمج بسلاسة" بسبب تصميمها السلس الذي يناسب مساحة المطبخ تمامًا، إذ يلزم وجود فجوة تبلغ سنتيمتر واحد فقط في كلا الجانبين.

عرضت TCL أيضًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي IFA لعام 2024 تلفزيون X11H QD-Mini LED الخاص بها، والذي حصل على جوائز "أفضل منتج في IFA 2024" من وسائل إعلامية دولية متعددة، مما عزز سمعة TCL كشركة رائدة في تكنولوجيا Mini LED وسوق التلفزيونات الكبيرة. وقبل معرض IFA، تلقت TCL أيضًا ثلاث جوائز EISA مرموقة بسبب الأداء الاستثنائي للمسرح المنزلي وجودة العرض المذهلة في موسم 2024-2025. تعكس هذه الجوائز التزام TCL بتقديم تكنولوجيا وتصاميم متفوقة تهتم بتحسين تجربة المستهلك.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي يتم تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 1070.HK) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع شركة TCL عبر الرابط https://www.tcl.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2501184/TCL_Recognized_at_IFA_2024_for_Breakthrough_Innovations_and_Prestigious_Industry_Awards_2.jpg