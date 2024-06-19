حصلت TICA على عقد المرحلة الثانية مع مستشفى مردف للخدمات الطبية والصحية في دبي

نانجينغ، الصين، 19 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في 13 يونيو، أبرمت شركة TICA فرع دولة الإمارات العربية المتحدة عقدًا مع مستشفى مردف للخدمات الطبية والصحية في دبي للمرحلة الثانية من المشروع؛ حيث وفرت حلولًا متقدمة لتكييف الهواء وتنقيته مثل المبرّدات ذات الضواغط اللولبية المبردة بالهواء وذات الترددات المتغيرة، ووحدات معالجة الهواء Air Pioneer، ووحدات لفائف المروحة بمحركات التيار المستمر، وأنظمة التحكم للمنشأة الطبية الشرق أوسطية المرموقة.

حفل التوقيع

Signing Ceremony HMS Mirdif Hospital Exterior TICA AirPoineer AHU

إن مستشفى مردف الفاخر، وهو مؤسسة طبية رائدة في دبي والشرق الأوسط، وتشتهر بتقنيتها المتطورة وخدماتها المتميزة، يتوسع من خلال المرحلة الثانية لمشروعه. ويتضمن التوسع جناحين متخصصين وغرف عمليات من الدرجة الأولى. ومن خلال إعطاء الأولوية للمعايير البيئية الصارمة وجودة الهواء، أجرى المستشفى عملية اختيار شاملة لمعداته. وحصلت TICA، المعروفة بتكنولوجيتها المتقدمة ومنتجاتها المتفوقة، على العقد، مما يضمن التقدم المستمر للمستشفى.

واجهة مستشفى مردف للخدمات الطبية والصحية

تقدم TICA المبرّدات ذات الضواغط اللولبية المبردة بالهواء العالية الكفاءة والمتغيرة التردد والتي تعمل في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجات مئوية و52 درجة مئوية، وتتمتع بقيمة متكاملة للحمل الجزئيّ مثيرة للإعجاب تبلغ 4.93. وتستخدم وحدات معالجة الهواء Air Pioneer الخاصة بها تصميمًا بدون إطار مع عزل محتمل لاستنفاد الأوزون، وهي متوفرة بسماكات متعددة، وتتميز بمادة جسر غير باردة من أجل عزل أفضل، وتلبي الاحتياجات المخصصة للمستشفيات. ومجهزة بمحركات ذات تيار مستمر بدون فرشاة تحقق ما يصل إلى 80 ٪ من الكفاءة - تتجاوز بكثير المحركات التي تعمل بالتيار المتردد التقليدية بنسبة 45 ٪ - تعطي تكنولوجيا TICA الأولوية للسلامة والراحة وتوفير الطاقة والفاعلية من حيث التكلفة في الأماكن الطبية.

وحدات معالجة الهواء Air Pioneer الخاصة بـ TICA

خلال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية، أعلن الرئيس الصينيXi Jinping نية الصين تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية، وتوافقها مع مبادرة "الحزام والطريق". تظهر منتجات TICA، بما في ذلك تلك المستخدمة في هياكل الإمارات العربية المتحدة البارزة مثل دبي مول وفندق شاطئ الراحة في أبوظبي، مكانتها العالمية في مجال البيئة الجوية.

تخطط TICA للاستفادة من مواردها العالمية في مجال البحث والتطوير والإنتاج والخدمات لتعزيز النمو من خلال الجهود التعاونية مع الشركاء العرب. تهدف الشركة إلى دعم الممارسات الصديقة للبيئة والمستدامة، والمساهمة في صحة الإنسان والحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2441249/Signing_Ceremony.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2441250/HMS_Mirdif_Hospital_Exterior.jpg