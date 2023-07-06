حصلت Webb Fontaine على عقد جديد من الحكومة الإثيوبية لتعزيز تيسير التجارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Webb Fontaine، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإعلان عن منحها عقدًا مع الحكومة الإثيوبية لمواصلة عملها الحاسم في تعزيز نظام الجمارك. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في التزام Webb Fontaine المستمر بدفع تيسير التجارة والنمو الاقتصادي في إثيوبيا.

تقدم إثيوبيا، بأحجامها الكبيرة بشكل لا يصدق من المعاملات التجارية، فرصًا هائلة للتوسع الاقتصادي. وإدراكًا لهذه الإمكانات، تتشرف Webb Fontaine بإتاحة الفرصة لها لمواصلة تعاونها مع الحكومة الإثيوبية في تعزيز نظام الجمارك في البلاد.

يعرب باسكال مينفيل، مدير العمليات في Webb Fontaine، عن فخره، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالإنجازات التي تحققت من خلال عقدنا السابق مع الجمارك الإثيوبية، حيث طبقنا بنجاح نظام جمركي جديد. يمثل هذا العقد الجديد لحظة محورية في شراكتنا، حيث نركز على تطوير وتوسيع الأسس التي أنشأناها. تلتزم Webb Fontaine التزامًا تامًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإثيوبية لدفع تيسير التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ".

يؤكد العقد الثاني على التفاني المتبادل بين Webb Fontaine والحكومة الإثيوبية للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز العمليات الجمركية. من خلال تطوير نظام الجمارك، تهدف Webb Fontaine إلى تحسين الكفاءة وزيادة الشفافية وتحسين تحصيل الإيرادات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي في إثيوبيا.

وقد أظهر التنفيذ الناجح للنظام الجمركي الجديد بموجب العقد السابق بالفعل تأثيره التحويلي على تيسير التجارة في إثيوبيا. يمثل هذا العقد الجديد استمرارًا للرؤية المشتركة للشراكة للبناء على نجاح النظام، وتسخير إمكاناته لإحداث ثورة في العمليات التجارية وتعزيز مكانة إثيوبيا في السوق العالمية.

تلتزم Webb Fontaine بتقديم أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المبتكرة. من خلال هذا التعاون المستمر، ستستفيد الحكومة الإثيوبية من الأدوات والتقنيات المتقدمة التي تسهل العمليات التجارية السلسة، والإدارة الفعالة للمخاطر، وتقديم المستندات والتحقق منها بشكل مبسط.

هذه الشراكة هي شهادة على التزام إثيوبيا بالتحول الرقمي وتفاني Webb Fontaine في دعم أهداف تيسير التجارة الطموحة في البلاد. وسيواصلون معًا تعزيز النظام الجمركي، ودفع النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز علاقات تجارية دولية أقوى.

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