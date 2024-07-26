حصلت شركة SIBIONICS على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع MoHAP على ترخيص تسويق المنتجات لجهاز GS1 CGM في الإمارات العربية المتحدة UAE

شنجن، الصين، 26 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SIBIONICS، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المراقبة المستمرة للجلوكوز، اليوم أنها حصلت على موافقة تسويق المنتج من وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP) لنظام المراقبة المستمرة للجلوكوز GS1 (CGM)، في دولة الإمارات العربية المتحدة UAE، ويسمح هذا لشركة SIBIONICS بتقديم نظام GS1 CGM رسميًا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في استراتيجية التوسع العالمية لـ SIBIONICS.

SIBIONICS Secures MoHAP Product Marketing Authorization Approval for Its GS1 CGM in UAE

تؤكد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التزام SIBIONICS بتقديم تقنيات المراقبة المستمرة للجلوكوز CGM المتطورة التي تلبي معايير السلامة والفعالية الصارمة. يوفر نظام المراقبة المستمرة للجلوكوز CGM الذي لا يحتاج إلى وخز الأصابع، والخالي من المسح الضوئي، مع ضبط المصنع، والذي يشتهر بقيمة انحراف نسبي مطلق MARD منخفض يبلغ 8.83%، ويتميز بتصميم سهل الاستخدام، لمرضى السكري ومتخصصي الرعاية الصحية، حلاً متقدمًا لمراقبة الجلوكوز بشكل مستمر. يوفر GS1 بيانات الجلوكوز في الوقت الفعلي لمدة 14 يومًا، وإنذار الجلوكوز القابل للتخصيص، وتقرير AGP قابل للتصدير داخل التطبيق، ويسمح بمشاركة البيانات بسلاسة، ويمكن أن تساعد هذه المزايا الهامة في تحسين خطط العلاج وتحسين نتائج المرضى بشكل كبير.

وبالتزامن مع هذه الموافقة، أعلنت SIBIONICS أيضًا عن شراكة استراتيجية مع Pharmaworld Store باعتبارها الموزع الحصري لنظام GS1 CGM في الإمارات العربية المتحدة. سيستفيد هذا التعاون من شبكة التوزيع الواسعة لـ Pharmaworld Store وخبرته في السوق لضمان وصول نظام GS1 CGM إلى مقدمي الرعاية الصحية والمرضى في جميع أنحاء المنطقة بشكل فعال.

وقال Patrick Nowlin، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية في SIBIONICS: "إن هذه الموافقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع MoHAP هي شهادة على جودة وموثوقية جهاز GS1 CGM""، ويسعدنا أن نتعاون مع متجر Pharmaworld Store، الذي سيكون لفهمه العميق لسوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا أساسيًا في توفير GS1 للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليه."

إن طرح نظام GS1 CGM، المدعوم بقدرات التوزيع القوية لمتجر Pharmaworld Store، يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في دمج التقنيات الطبية المبتكرة لتعزيز الجودة الشاملة لخدمات الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يساعد دخول SIBIONICS إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع Pharmaworld Store، في تسهيل رعاية مرض السكري وتحسين نوعية الحياة للمرضى في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن SIBIONICS

تأسست شركة SIBIONICS في عام 2015، وهي في طليعة مجال البحث والتطوير وتسويق الأجهزة الطبية القابلة للزرع. من خلال دمج تقنية CGM الحديثة مع التصميمات التي تركز على المستخدم، تعيد SIBIONICS تحديد الإمكانيات في حلول إدارة مرض السكري الشخصية. حتى الآن، دخلت SIBIONICS في شراكة مع أكثر من 2600 منشأة صحية، ونجحت في دمج نظام GS1 CGM في علاج المرضى الداخليين واستفاد منه أكثر من 1.2 مليون مستخدم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول SIBIONICS، يرجى زيارة .www.sibionicscgm.com

نبذة عن Pharmaworld Store

يفتخر متجر Pharmaworld Store، وهو أحد الموزعين الرائدين للرعاية الصحية، بمحفظة متنوعة تشمل الأدوية والأجهزة الطبية وحلول الصحة والعافية. اكتسبت الشركة سمعة ممتازة من حيث التميز والموثوقية، مما يضمن حصول مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على أحدث التقنيات الطبية وأكثرها فعالية.

للاستفسارات أو شراء SIBIONICS GS1 CGM في الإمارات العربية المتحدة، يرجى التواصل مع متجر Pharmaworld Store على الرقم +971 4 294 2039.

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