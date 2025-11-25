حصلت شركة فيشر للاستثمارات على جائزة "أفضل بيئة عمل" (Great Place to Work)

حازت شركة فيشر للاستثمارات على الجائزة من قبل هيئة عالمية فيما يخص ثقافة بيئة العمل.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- حصلت شركة فيشر العربية للاستثمارات وشركتها الأم في الولايات المتحدة، شركة فيشر للاستثمارات، على جائزة من Great Place to Work®، وهي هيئة مستقلة عالمية تُركز على ثقافة مكان العمل وتجربة الموظفين.

تقوم هيئة Great Place to Work® باعتماد الشركات بناء على نتائج استطلاعات الموظفين دون الكشف عن الاسم، عبر عوامل رئيسية تشمل الأجور، والمزايا، وفرص التقدم المهني، وكفاءة الإدارة، والأجواء العامة لمكان العمل.



كشفت تعليقات الاستطلاع أن موظفي شركة فيشر العربية للاستثمارات يعتقدون أن الشركة توفر بيئة عمل مُنصفة، ومُرحبة وتركز على خدمة العملاء.

قال داميان أورناني الرئيس التنفيذي لشركة فيشر للاستثمارات: "نحن فخورون للغاية بهذا التكريم من Great Place to Work®"، مضيفا: "هذا التكريم يبرز التزامنا في تعزيز ثقافة يشعر فيها الموظفون بالتقدير، والدعم، والتحفيز للتطور. كما أننا ندرك أنه من خلال الاستثمار في موظفينا ونموهم، نحن نبني أساسًا أقوى لتقديم خدمة استثنائية ومساعدة المزيد من العملاء على تحقيق أهدافهم المالية."

حول شركة فيشر العربية للاستثمارات

حصلت شركة فيشر العربية للاستثمارات على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لإدارة الاستثمارات وتقديم المشورة بشأن الأدوات المالية. كما أن شركة فيشر العربية للاستثمارات لا تقدم خدماتها للعملاء في أي ولاية قضائية أخرى. عنوان شركة فيشر العربية للاستثمارات المسجل هو: 09-1808، مبنى رقم7277، طابق رقم 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد السريع، حي العليا، صندوق بريد 54995، الرياض 11524، المملكة العربية السعودية. رقم ترخيص هيئة السوق المالية 22-23266؛ رقم السجل التجاري 1010849940؛ الرقم الموحد للمنشأة 7032448602. لمزيد من المعلومات حول شركة فيشر العربية للاستثمارات، يرجى زيارة www.fisherinvestments.com/ar-sa.

نبذة عن شركة فيشر العربية للاستثمارات:

شركة فيشر للاستثمارات هي شركة استشارات استثمارية مستقلة تقدم خدماتها مقابل رسوم. كما في 30 سبتمبر 2025، تدير فيشر للاستثمارات وشركاتها التابعة أكثر من 1360 مليار ريال من الأصول عبر 3 أقسام في الشركة — العملاء المؤسسيون، والعملاء الأفراد في الولايات المتحدة، والعملاء الأفراد عماليًا. كتب المؤسس والرئيس التنفيذي كين فيشر مقالًا شهريًا بعنوان "استراتيجية المحفظة" في مجلة فوربس لأكثر من 32 عاما حتى 31 ديسمبر 2016، مما جعله أطول كاتب مقال شهري مستمر في تاريخ المجلة. يكتب كين الآن مقالات شهرية باللغة الأم للدول في وسائل الإعلام الكبرى في جميع أنحاء العالم، —بما في ذلك صحيفة الاقتصادية— وتمتد كتابته عبر العديد من البلدان واللغات في نطاق إجمالي أكثر من أي كاتب عمود آخر يكتب في عدة صحف من أي نوع على الإطلاق. يظهر كين بانتظام في قنوات الأخبار الكبرى مثل فوكس بيزنس آند نيوز، بي بي سي، سكاي نيوز، بي إن إن بلومبرغ وCNN إنترناشونال. وكتب كين 11 كتابًا عن الاستثمار والتمويل، بما في ذلك أربعة كتب من الأكثر مبيعًا وفقًا لنيويورك تايمز. لمزيد من المعلومات عن شركة فيشر للاستثمارات، قم بزيارة www.fisherinvestments.com.

