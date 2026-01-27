حصلت شركتا Reactive Technologies والهيثم على عقدٍ من الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية

لندن, 27 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Reactive Technologies (RTL)، الرائدة عالميًا في تقنيات تعزيز كفاءة واستقرار شبكات الكهرباء، وبالتعاون الوثيق مع شريكها الهيثم، عن فوزها بعقدٍ متعدد السنوات مع الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية (NGSA)، وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء. ويهدف العقد إلى تقديم خدمات متقدمة لقياس استقرار الشبكة الكهربائية من خلال المنصة الرائدة للشركة GridMetrix®.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مستهدفةً قدرة إجمالية تبلغ 130 جيجاواط. ومع التسارع المتزايد في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُحدث الموارد المعتمدة على العواكس (IBRs) تحولاً جذريًا في ديناميكيات الشبكة الكهربائية، وتعيد تشكيل أساليب إدارة الاستقرار. وتتبنى الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية (NGSA) نهجًا استباقيًا قائمًا على البيانات لضمان تشغيل نظام كهربائي معزول بتردد 60 هرتز يتمتع بأعلى مستويات الاستقرار والأمن. ومن خلال نشر حلول شركة Reactive Technologies (RTL) المتقدمة لقياس استقرار الشبكة، تضع الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية (NGSA) معيارًا جديدًا للمرونة التشغيلية، وتدعم بقوة مسار التحول نحو طاقة مستدامة واقتصاد منخفض الكربون.

ستزوّد شركة Reactive Technologies (RTL) الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية (NGSA) برؤية فورية وآنية لمستويات القصور الذاتي على مستوى النظام ككل وعلى المستويات الإقليمية، مما يمكّنها من الإدارة الاستباقية لحالات انخفاض القصور الذاتي وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية. كما تتكامل المنصة بسلاسة مع البنية التحتية الحالية للشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية (NGSA)، وتوفّر مجموعة من الأدوات المتقدمة، تشمل خرائط حرارية ديناميكية، وتنبيهات قابلة للتخصيص، ورؤى تشغيلية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي.

وعلّق Marc Borrett، الرئيس التنفيذي لشركة Reactive Technologies، قائلاً:

"بالتعاون مع شريكنا الراسخ الهيثم، نفخر بدعم الشبكة الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية في إطار شراكتنا الاستراتيجية. وستلعب منصة GridMetrix® دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الشبكة وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة، بالتزامن مع تسارع المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

من جانبه، أضاف بسام باماقوس، الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم:

"تمثل شراكتنا القائمة مع Reactive Technologies خطوة محورية في مسيرتنا لدعم التحول في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال هذا التعاون، نجمع بين ابتكار عالمي المستوى وخبرات دولية مدعومة بمعرفة محلية عميقة ومتجذّرة، بما يضمن تمكين الشبكة الوطنية للكهرباء من تشغيل شبكة أكثر أمنًا واستدامة مع التقدم نحو رؤية 2030. وقد صُمّم حلّنا خصيصًا ليلبّي الاحتياجات الفريدة للشبكة الكهربائية السعودية".

ويُسهم هذا العقد في دعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما يعكس التوسع المتنامي لشركة Reactive Technologies على الصعيد العالمي عبر أسواق الطاقة الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

