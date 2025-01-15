حصلت مجموعة HashKey على الموافقة المبدئية للحصول على ترخيص VASP (مزود خدمات الأصول الافتراضية) في دبي

مدينة هونغ كونغ، 15 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة HashKey ("HashKey")، وهي مجموعة رائدة في الخدمات المالية الشاملة للأصول الرقمية في آسيا، اليوم أن HashKey MENA FZE، وهي إحدى الشركات الأعضاء في مجموعة HashKey، تلقت موافقة مبدئية (IPA) من سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) على طلب ترخيصها كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP). حيث تعزز هذه الموافقة التنظيمية مكانة مجموعة HashKey كقائد موثوق في صناعة الأصول الافتراضية، مما يتيح لها تقديم خدمات آمنة وشفافة على مستوى العالم.

عند الحصول على الموافقة النهائية، فإن ترخيص VASP (مزود خدمات الأصول الافتراضية) سيسمح لشركة HashKey MENA FZE بتقديم خدمات بورصة الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة في الأصول الافتراضية من وإلى إمارة دبي للمستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤهلين، والمستثمرين المؤسسات. يُعتبر هذا الإنجاز أيضًا تقدُمًا كبيرًا لشركة HashKey OTC، الذراع الخاصة بالتداول خارج البورصة التابعة للمجموعة، حيث يعزز منتجاتها الخاضعة للوائح في منطقة الشرق الأوسط. وبذلك، تؤكد HashKey OTC التزامها بنهج الامتثال أولًا، مما يوفر للمستثمرين بيئة آمنة وفعالة لتداول الأصول الرقمية.

وقال بن الباز، المدير الإداري لشركة HashKey Global: "نعتبر هذا الإنجاز لحظة محورية بالنسبة لنا، حيث يتيح لنا مُستقبلًا خدمة العملاء الأفراد والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز الوصول إلى خدماتنا ودعم العملة المحلية. إن هذا الإنجاز يمكّن شركتنا من تقديم خدمات موثوقة ومتوافقة مع اللوائح وسلسة لإدارة الأصول الافتراضية، مما يتيح للعملاء الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. نحن، في HashKey Global، ملتزمون من أعماقنا بتعزيز النمو في دبي، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا الأوسع نطاقًا من خلال الجمع بين التميز في الامتثال للوائح التنظيمية ونهج "العملاء أولًا". وهذا يمثل بداية رحلةٍ مثيرةٍ لدفع النمو المستدام، وبناء علاقات دائمة في هذا السوق الديناميكي."

تمتلك مجموعة HashKey تراخيصًا في هونغ كونغ، وسنغافورة، واليابان، وبرمودا، ولديها ترخيص VASP (مزود خدمات الأصول الافتراضية) في أيرلندا، وتسعى جاهدةً للحصول على ترخيص MiCA (تنظيم أسواق الأصول المشفرة) في أوروبا لتعزيز توافقها مع اللوائح والأنظمة العالمية.

نبذة عن مجموعة HashKey

مجموعة HashKey هي مجموعة رائدة في الخدمات المالية للأصول الرقمية في آسيا، وقد قامت بعمليات تجارية عالمية في مناطق مثل هونغ كونغ، وسنغافورة، واليابان، وأيرلندا، وبرمودا. منذ عام 2018، قامت مجموعة HashKey Group ببناء نظام بيئي عالمي لشبكة Web3 يتميز بإطار تنظيمي عالي الامتثال للوائح، يشمل: HashKey Exchange، بورصة مرخصة للأصول الافتراضية، خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والعقوبات في هونغ كونغ (SFC)؛ وHashKey Global، البورصة العالمية الرائدة للأصول الرقمية؛ وHashKey Capital، شركة عالمية لإدارة الأصول، تستثمر حصرًا في تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية؛ وHashKey OTC، ذراع التداول خارج البورصة (OTC) التابعة لمجموعة HashKey، وHashKey Cloud، شركة رائدة مزودة لخدمات البنية التحتية العالمية لشبكة Web3؛ وHashKey Tokenisation، شركة مزودة لخدمات تحويل الأصول إلى رموز رقمية (tokenisation).

مجموعة HashKey تمتلك أيضًا نظامًا بيئيًا غنيًا على سلسلة البلوكتشين، حيث قامت بتطوير Ethereum Layer 2 (الطبقة الثانية من تقنية إيثريوم) المعروفة بـ HashKey Chain، وأطلقت الرمز الرقمي HSK على منصتها. تلتزم مجموعة HashKey بدفع الاستخدام الجماعي لتكنولوجيا البلوكشين، وتهدف إلى توفير خدمات موثوقة يسهل الوصول إليها لإدارة الأصول الرقمية لمليار مستخدم حول العالم.

إخلاء المسؤولية

تجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات والميزات والعروض الترويجية قد لا تكون متاحة في منطقتك. على وجه الخصوص، لا تقدم بورصات الأصول الرقمية التي تديرها مجموعة HashKey خدماتها للعملاء من هونغ كونغ (بالنسبة لشركة HashKey Global)، والبر الصيني الرئيسي، والولايات المتحدة، وبعض الولايات القضائية الأخرى، وذلك التزامًا بالقوانين واللوائح المعمول بها. مجموعة HashKey خاضعة للموافقات التنظيمية وحيازة ترخيص الخدمات المالية

نبذة عن HashKey OTC

شركة HashKey OTC هي مزود رائد لخدمات تنفيذ عمليات تداول الأصول الرقمية المخصصة، حيث تقدم بيئة تداول آمنة ومنظمة للعملاء من المؤسسات والمحترفين. بفضل تركيزها القوي على الأمن والامتثال للوائح، تقدم HashKey OTC صفقات تداول فورية، وخدمات التحويل بين العملات الورقية والمشفرة، وتتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية والعملات الورقية.

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نبذة عن HashKey Global

منصة HashKey Global هي منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة التابعة لمجموعة HashKey Group، والتي تقدم خدمات مُرخصة لتداول الأصول الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتُعتبر واحدة من أسرع بورصات العملات الرقمية نموًا في عام 2024. حصلت شركة HashKey Global على ترخيص من هيئة النقد في برمودا لتقديم منتجات وخدمات تداول رئيسية، مثل LaunchPad، والعقود، والرافعة المالية، وغيرها.

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