حصول CPX على جائزة Frost & Sullivan لأفضل شركة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 لتقديمها حلول فائقة للأمن السيبراني مع تركيز قوي على القيادة يتضمن استراتيجيات تركز على العميل

توفر CPX حلولاً وخدمات متميزة لحماية المؤسسات من خلال الاستشارات والتكامل وخدمات الأمان المُدارة وقدرات الأمن السيبراني المتقدمة.

CPX provides outstanding solutions and services to protect organizations through consulting, integration, managed security services, and advanced cybersecurity capabilities.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير/شباط 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Frost & Sullivan مؤخرًا بإجراء بحث حول صناعة خدمات الأمن المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على النتائج التي توصلت إليها، قامت بمنح شركة CPX جائزة أفضل شركة لعام 2023. تعد CPX مزودًا بارزًا لخدمات الأمن المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة خدمات وحلول شاملة تتضمن مركز عمليات أمنية، ومركز عمليات الشبكة، وخدمات أمنية مُدارة، وأمن سحابي، واستشارات أمنية، وتكامل الأنظمة، وقدرات الطب الشرعي الرقمي.

تعد CPX مشاركًا رئيسيًا في التخفيف من التهديدات السيبرانية المتطورة في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم على وجه التحديد بتصميم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات الفريدة لقاعدة عملائها. تقوم الشركة بدمج الأمن المادي والأمن السيبراني لإنشاء نظام دفاعي قوي ومتعدد الطبقات، يخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الحكومة والبنوك والرعاية الصحية والطاقة والمرافق العامة.

تضمن خبرة CPX العميقة في صناعة خدمات الأمن المادي حماية معززة لأنظمة عملائها، خاصة أثناء التحولات السحابية. يؤكد الدعم الاستثنائي في الترحيل السحابي على التزام CPX بتقديم حلول أمنية شاملة ومتطورة تتسم بالفعالية وسهولة التنفيذ. يُظهر هذا الدعم قدرة CPX على الاستفادة من فرص النمو الجديدة والقدرة على التكيف في الاقتصاد الرقمي سريع التطور.

قال سوراب فيرما، المدير الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Frost & Sullivan: "تتخذ CPX نهجًا شاملاً لمعالجة تحديات الأمن المادي السيبراني اليومية للمؤسسات، حيث تقدم مجموعة خدمات تدمج الأمن المادي والسيبراني لتوفير أمان وحماية متقاربين موثوقين وفعالين. وتشمل محفظتها الحلول السيبرانية المادية والتسليم، والأمن المادي المتكامل، وC4i، وخدمات المرونة السيبرانية، وخدمات الفريق الأحمر، وخدمات الأمن السحابية، التي تغطي جميع الجوانب الأمنية، بدءًا من التخطيط والتطوير وحتى التشغيل والتحسين."

تُظهر الشركة تركيزًا ملحوظًا على أمن الشخصيات المهمة، حيث تقدم حلولًا مخصصة لقاعدة عملاء متنوعة تشمل أفرادًا رفيعي المستوى والقوات شبه العسكرية. يعتمد نهج CPX على العميل بشكل عميق، مع إعطاء الأولوية لفهم الاحتياجات والأهداف الفريدة لكل عميل. تتضمن هذه الإستراتيجية إجراء تقييمات متعمقة، وتقديم حلول مخصصة، وتوفير تدريب ودعم مكثف بلغات متعددة، مما يضمن أن عملائها مجهزون جيدًا لإدارة أنظمتهم الأمنية.

علاوة على ذلك، فإن التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء يعزز قدرة CPX على إنشاء نظام بيئي قوي للأمن السيبراني. نتيجة لذلك، تساهم هذه الإستراتيجية المتمثلة في تكوين شراكات هادفة وتقديم حلول مخصصة في تأمين شبكات الشركات المحلية ووضع CPX كواحدة من أفضل شركات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في كل عام، تقدم Frost & Sullivan جائزة أفضل شركة للعام إلى المنظمة التي تظهر التميز، من حيث استراتيجية النمو والتنفيذ في مجالها. تعترف الجائزة بدرجة عالية من الابتكار في المنتجات والتقنيات والقيادة الناتجة، من حيث قيمة العملاء واختراق السوق.

تُكرّم جوائز Frost & Sullivan لأفضل الممارسات الشركات في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية لإظهار الإنجازات المتميزة والأداء المتفوق في القيادة والابتكار التكنولوجي وخدمة العملاء وتطوير المنتجات الإستراتيجية. يقوم محللو الصناعة بمقارنة المشاركين في السوق وقياس الأداء من خلال المقابلات المتعمقة والتحليلات والأبحاث الثانوية المكثفة لتحديد أفضل الممارسات في الصناعة.

نبذة عن Frost & Sullivan

على مدار ستة عقود، اشتهرت شركة Frost & Sullivan عالميًا لدورها في مساعدة المستثمرين وقادة الشركات والحكومات على التنقل عبر التغيرات الاقتصادية وتحديد التقنيات الثورية والاتجاهات الضخمة ونماذج الأعمال الجديدة والشركات على العمل، مما أدى إلى تدفق مستمر من فرص النمو لدفع النجاح في المستقبل. للتواصل معنا:ابدأ المناقشة .

للتواصل:

تاريني سينغ

هاتف رقم: 9953764546-91+

بريد إلكتروني: [email protected]

نبذة عن CPX Holding

تعد شركة CPX، التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، شركة رائدة في مجال توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية الأولى. تأسست CPX في عام 2022، وتعمل على حماية مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلال حلول مخصصة تقلل من مخاطر الهجمات الإلكترونية المتطورة. نحن نزود العملاء والشركاء بقدرات الأمن السيبراني الشاملة لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني الصارمة وتسريع نضجهم السيبراني. اعرف المزيد على www.cpx.net