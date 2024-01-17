حصول PureSoftware على شهادة Great Place to Work® للمرة الثالثة على التوالي

نويدا، الهند، 17 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- حصلت PureSoftware على شهادة Great Place to Work® في الهند (من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يناير/كانون الثاني 2025) للسنة الثالثة على التوالي. تعزز هذه الشهادة التزام الشركة بإعطاء الأولوية لقوتها العاملة وتقديم التميز لعملائها. لقد عملت PureSoftware بجد على تعزيز تجربة الموظف من خلال سياساتها وممارساتها التي تركز على الأفراد، بهدف التحسين المستمر.

Great Place To Work

قال مانيش شارما، الرئيس التنفيذي لشركة PureSoftware: "لقد أرست قيمنا الأساسية الأساس لتعزيز مكان عمل استثنائي يعزز الأداء العالي والثقة والمساواة والنزاهة والصداقة الحميمة. إن الحصول على شهادة Great Place to Work للعام الثالث على التوالي هو بمثابة شهادة على التجارب الإيجابية لأعضاء فريقنا والفرص التي يواجهونها هنا." "نحن ملتزمون بتعزيز أساس الشركة من خلال مبادراتنا التي تركز على الموظفين مثل OWL، وMIND، وPureFit، وPS Cares، وInTouch with CEO، وDecode، والمزيد."

®Great Place to Work هي الهيئة العالمية المختصة بثقافة مكان العمل. منذ عام 1992، قاموا باستطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدموا تلك الرؤى العميقة لتحديد ما الذي يجعل مكان العمل رائعًا: الثقة. وتعمل منصة استطلاع رأي الموظفين الخاصة بهم على تمكين القادة من خلال التعليقات والتقارير في الوقت الحقيقي والرؤى التي يحتاجون إليها من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الأشخاص. يخدم المعهد الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية في أكثر من 60 دولة، وقد أجرى أبحاثًا رائدة حول خصائص أماكن العمل الرائعة لأكثر من ثلاثة عقود.

تعرف على المزيد على https://www.greatplacetowork.in/

نبذة عن شركة PureSoftware

PureSoftware هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية التي تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم عبر مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وعلوم الحياة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والألعاب و ترفيه.

منصة Arttha التابعة لشركة PureSoftware، هي منصة تكنولوجيا مالية موثوقة عالميًا. تساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء (دون فروع بنكية)، وقروض عبر قنوات رقمية، وخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا، وخدمات معالجة المدفوعات الخاصّة بالشركات التجارية وإدارة المتاجر. في حين أن Arttha5G عبارة عن منصة جيل خامس (5G) متوافقة مع O RAN و توفر زمن انتقال جد منخفض، و بيانات ذات سرعات عالية متعددة الجيجابت في الثانية، وموثوقية، وشبكة ذات سعة ضخمة، وتجربة مستخدم أكثر اتساقًا.

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