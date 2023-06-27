حصول Webb Fontaine على عقد مع مجلس الإيرادات الوطني البنغلاديشي للنافذة الواحدة وحلول إدارة المخاطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Webb Fontaine، أحد المزودين الرائدين لتكنولوجيا التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تسهيل الجمارك للحكومات والإدارات التجارية في جميع أنحاء العالم، أن تعلن أن حل النافذة الواحدة وإدارة المخاطر قد تم اختياره من قبل مجلس الإيرادات الوطني البنغلاديشي لتعزيز عمليات تسهيل التجارة.

يشمل العقد، الذي يمتد لثلاث سنوات، تنفيذ المشروع وصيانته ودعمه. ستلعب خبرة Webb Fontaine في تسهيل التجارة، جنبًا إلى جنب مع حلولها التكنولوجية المتطورة، دورًا محوريًا في تبسيط العمليات التجارية في بنغلاديش.

Webb Fontaine Awarded Contract with Bangladesh National Board of Revenue for Single Window and Risk Management Solutions

يعتبر هذا المشروع أحد أكبر مبادرات النافذة الواحدة في آسيا التي يمولها البنك الدولي، ويضم أكثر من 25 وكالة حكومية وأصحاب مصلحة. ومن أبرز المشاركين هيئة الجمارك، والوزارات المختلفة، والموانئ البحرية، ومستودعات الحاويات الداخلية، والمطارات، والموانئ البرية، والبنك المركزي، والبنوك التجارية. وسيتفاعل النظام المتكامل مع 18 نظامًا حكوميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 700 ألف مستخدم يقومون بمعالجة ما يقرب من 8 ملايين معاملة سنويًا.

يهدف تنفيذ النافذة الواحدة لبنغلاديش (BSW) إلى تحقيق الهدف التجاري الأساسي المتمثل في تسهيل التجارة من خلال مساعدة المتداولين في تقديم جميع التراخيص التنظيمية وتتبعها ومعالجتها واستلامها ودفعها إلكترونيًا. ستتم معالجة الشهادات والتراخيص والتصاريح وتقارير الوصول/المغادرة بسلاسة من خلال منصة النافذة الواحدة لبنغلاديش (BSW)، مما يعزز الكفاءة والشفافية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.

سيكون نظام إدارة المخاطر الآلي حلاً مركزياً ومتكاملاً شاملاً يغطي جميع جوانب إدارة المخاطر لاستخدامه من قبل الجمارك والسلطات التنظيمية. سيكون النظام متوافقًا مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية وسيؤدي إلى إجراءات تجارية أسرع وأكثر شفافية مع توفير تنفيذ متسق لقوانين الجمارك البنجلاديشية.

وأعرب عليون سيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Webb Fontaine، عن سعادته بشأن التعاون، قائلاً: "يشرفنا أن نتشارك مع مجلس الإيرادات الوطني البنغلاديشي من أجل هذه المبادرة التحويلية. تم تصميم حلول Webb Fontaine المبتكرة للنافذة الواحدة وإدارة المخاطر خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي يواجهها النظام البيئي التجاري في بنغلاديش. من خلال تبسيط وتسريع العمليات التجارية، سنساهم في النمو الاقتصادي للبلاد وخلق بيئة أعمال مواتية للتجار المحليين والدوليين".

تتطلع Webb Fontaine إلى بدء تنفيذ حلول النافذة الواحدة وإدارة المخاطر، والعمل عن كثب مع المجلس الوطني للإيرادات في بنغلاديش وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان الانتقال السلس نحو نظام بيئي تجاري حديث ورقمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2140720/Webb_Fontaine_Contract_Signing.jpg

Webb Fontaine SOURCE