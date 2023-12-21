حصول مجفف غسالة سلسلة Hisense 5S على شهادة البصمة الكربونية من TÜV Rheinland

تشينغداو، الصين، 21 ديسمبر 2023 / PRNewswire / -- حصلت شركة Hisense، الشركة العالمية للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، على شهادة البصمة الكربونية للمنتج بسبب مجفف غسالة سلسلة Hisense 5S الجديدة وفقًا لمعيار ISO 14067. كما تم تكريم الشركة أيضًا فيما يخص تصنيف البصمة الكربونية للشركات بسبب قطاع الغسالات في شركة Hisense وفقًا لمعيار SO 14064-1 من قبل TÜV Rheinland، الشركة الرائدة في مجال توفير الخدمات الفنية في جميع أنحاء العالم.

Hisense 5S Series Washer-Dryer has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland

في إطار تلبية معيار ISO 14067 والامتثال له، عملت TÜV Rheinland مع Hisense في تطوير حدود حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF) فيما يخص مجفف غسالة السلسلة 5S، والتي تشمل الحصول على المواد الخام والمعالجة المسبقة وتصنيع المنتجات والتوزيع والاستخدام ومراحل إعادة تدوير النفايات. تم الحصول على بيانات البصمة الكربونية من مرحلة الإنتاج والتصنيع، وذلك من خلال جمع بيانات المرحلة المبكرة وفرزها والتحقق منها من الموردين والشركة نفسها عبر تطبيق تقنيات نمذجة البيانات. تم الحصول على إحصائيات البصمة الكربونية لدورة الحياة فيما يخص مرحلة التطبيق في العديد من الدول المصدرة المستهدفة باستخدام معايير اختبار استهلاك طاقة المنتج، بما في ذلك معايير EU No 2019/2023، وEN 60456:2006+A11:2020، وEN IEC 62512:2020+A11:2020.

تعترف نتيجة البصمة الكربونية للمنتج بالقدرة المتميزة لمجفف غسالة السلسلة 5S في توفير الطاقة، ما يؤدي إلى المساعدة في خفض فواتير الكهرباء وتحقيق الاستدامة البيئية في كفاءة استخدام الطاقة المعتمدة في المعيار الأوروبي من الفئة أ. من خلال مهمة (Smart washing, easy living "الغسيل الذكي يؤدي إلى معيشة سهلة")، يهدف مجفف غسالة السلسلة 5S إلى إسعاد العملاء من خلال الابتكار التقني ومعايير النظافة وسهولة الاستخدام، ما يتيح كل ذلك "سهولة المعيشة". تسعى شركة Hisense باستمرار إلى تطبيق مخطط مستدام في جوانب متعددة من المنتج، بما في ذلك تصميم منخفض الكربون لتغليف المنتج واستبدال المواد المعاد تدويرها الصديقة للبيئة والمواد منخفضة الكربون.

كما تحققت شركة TÜV Rheinland من البصمة الكربونية للشركات، وذلك فيما يخص شركة الغسالات Hisense وفقًا لمعيار ISO 14064-1. وأجرت الشركة عملية تحقق متبادلة من خلال البيانات والفواتير ومراجعات المواد الأخرى، مع تحديد مدى كفاية البيانات وصحتها وموثوقيتها، بما في ذلك الزيارات الميدانية وعمليات التفتيش على تقارير البيانات من المخزون الداخلي والفحص الدقيق لجميع مصادر الانبعاثات.

أكملت شركة الغسالات Hisense جردًا كاملاً للبصمة الكربونية في جميع أقسامها ومنتجاتها بحلول أكتوبر 2023. خططت الشركة بشكل إستراتيجي لأربعة مسارات بهدف تقليل الكربون، والتي تشمل الإدارة الخضراء والعمليات وسلسلة التوريد والمنتجات. من خلال تفعيل التقنيات المبتكرة والمستدامة، تهدف Hisense إلى تقديم منتجات موفرة للطاقة وعالية الجودة للعملاء تساعد في جعل العالم مكانًا أكثر خضرة.