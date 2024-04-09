حفل Nimo العالمي يعلن عن جوائز الشرف السنوية لتكريم المذيعين والنقابات المتميزة حول العالم

بانكوك، تايلاند، 9 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- نجحتNimo، منصة البث المباشر للألعاب والترفيه ذات الشهرة العالمية، في إقامة حفلها العالمي السنوي في تايلاند. وقد شارك ما يقرب من ألف مذيع متميز من جميع أنحاء العالم، وضيوف من جميع أنحاء العالم. اجتمع مذيعوا البث المباشر والمشاهير معًا في بانكوك لمشاهدة الإعلان عن جوائز سنوية متعددة.

تُكرّم Nimo المذيعين والشركاء المتميزين بأكثر من 50 جائزة

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أظهر حدث Nimo العالمي هذا العام بشكل كامل تدويل أعماله وخصائص الترفيه والألعاب الشاملة. عندما دخلت إلى مكان الاحتفال الكبير، شعرت وكأنك تدخل عالم اللعبة.

المكان على لعبة MMORPG الشهيرة عالميًا "Tarisland"، والتي تستعيد المشاهد الكبرى والغامضة في اللعبة، وفي الوقت نفسه، تعزف الأوركسترا السيمفونية موسيقى متوترة وصادمة، مما يجعل الناس منغمسين على الفور في عالم Tarisland.قدمت Nimo أكثر من 50 جائزة كبرى في تلك الليلة لشكر المذيعين والنقابات والشركاء على أدائهم المتميز في عام 2023. ن بينها، فازت المذيعة الشهيرة MixiGaming بجائزة "أفضل مذيع بث ألعاب" في فيتنام، كما فازت المذيعة الإندونيسية Depinaa بجائزة "Top 1 Streamer National Glory" في إندونيسيا وتركيا والشرق الأوسط، والمذيعة التركية Serife Nur. ومذيع الشرق الأوسط ALZ3EEM على التوالي. قال Anchor MixiGaming أنه في العام الماضي، حقق تقدم كبير مع Nimo من حيث التعاون التجاري والتفاعل مع محتوى المنصة، وهو ممتن جدًا لـ Nimo والمعجبين والفريق على دعمهم. وعلى صعيد جوائز الشركاء، فازت "Volcano Engine" بجائزة "أفضل مزود خدمة سحابية خارجية"، وحصلت Tarisland على "جائزة MMO الأكثر توقعًا لعام 2024".

من حيث الأداء، قدم الفنانون التايلانديون المشهورون Lee Haina (AOM)، BNK48، وPRIME TIME، PEARJA العديد من الأغاني الشعبية والرقصات الساخنة للجميع. يجلب المذيعون الفيتناميون موسيقى الراب الفيتنامية الأصلية ومجموعات الأغاني المتعددة اللغات، ويقدم المذيعون من تايلاند وإندونيسيا وفيتنام عروض المواي تاي ذات الخصائص المحلية. ويعمل المشاهير والمذيعون معًا على خلق حفلة بصرية متنوعة للمعجبين في جميع أنحاء العالم.

تواصل Nimo دعم و تشجيع المحتوى المتنوع و الأعمال المختلفة وتطلق التطبيق الصوتي Joytalk

في العام الماضي، أعلنت Nimo أنه أثناء تطوير البث المباشر للعبة، فإنها ستعمل أيضًا بقوة على تطوير البث المباشر للترفيه الشامل. لقد حقق كل مجال عمل رئيسي نتائج جيدة خلال عام واحد من العمليات المكررة. كشف ليو لي، الرئيس التنفيذي لشركة Nimo، أن Nimo لديها حاليًا أكثر من 100000 مذيع كل شهر، وأكثر من 30 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتتعاون مع الآلاف من كبار المذيعين، بما في ذلك اللاعبين المحترفين من أكثر من 50 ناديًا للرياضات الإلكترونية.

قال ليو أن Nimo لديها جين فطري للبث المباشر للعبة. في فيتنام، تعد Nimo أكبر منصة للبث المباشر للألعاب، كما أنها تُصنف بين رواد الصناعة في إندونيسيا وتايلاند وتركيا والشرق الأوسط ودول ومناطق أخرى.

هذا العام، ستواصل Nimo التعمق في القيمة التجارية للمسار العمودي للعبة، وإفساح المجال كاملاً لمزايا البث المباشر للعبة Nimo، وتعزيز التعاون مع الشركات المصنعة للعبة والعلامات التجارية، وزيادة الجهود لتنفيذ عمليات مشتركة للعبة، وجلب محتوى مباشر للعبة أكثر إثارة للمستخدمين، وفي الوقت نفسه، يضيف أيضًا المزيد من نقاط الربح للمضيف والنقابة. وفي الحفل، كشفت Nimo أيضًا عن اتجاهها التنموي فيما يتعلق ببيئة المحتوى ومنطقة الأعمال ومصفوفة المنتج. فيما يتعلق بتخطيط المحتوى، سنلتزم باستراتيجية تشغيل محسنة ومحلية وسنقوم بإثراء المحتوى المباشر بشكل مستمر، مثل إضافة محتوى ترفيهي عالي الجودة مثل الحفلات الموسيقية وأنواع مختلفة من الأحداث الرياضية. فيما يتعلق بالتعاون بين أصحاب البث والنقابات، سنستمر في تحسين سياسات التعاون واستثمار المزيد من الموارد لتشجيع أصحاب البث النشطين والمتميزين. وفي الوقت نفسه، تم تقديم آلية استبعاد لتحسين فريق أصحاب البث

. قال ليو المدير التنفيذي "اليوم، يسعدني أن أعلن لكم أن Nimo ستواصل توسيع منطقة أعمالها ودخول سوق البث المباشر في ماليزيا والفلبين وميانمار وأوروبا الشرقية ودول ومناطق أخرى هذا العام، مما يوفر ألعابًا عالية الجودة وألعاب شاملة. البث المباشر الترفيهي لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم." واضاف ايضا إنه فيما يتعلق بجموعة تطبيقاتنا ،وحيث اننا نقوم بعمل جيد في Nimo، سنطلق منصة جديدة تطبيق التواصل الصوتيJoytalk، على أمل تزويد المزيد من المستخدمين بطرق اتصال أكثر تنوعًا من خلال منصة اجتماعية أكثر ثراءً. و التعاون مع Nimo لتقديم محتوى ترفيهي أكثر للمستخدمين."

انقر على الرابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات عن Nimo:

• Nimo: https://www.nimo.tv/

• Facebook Nimo: https://www.facebook.com/nimotv

• Discord Nimo: https://discord.gg/nimotv

Jo Chin，Director of the comercial department, NIMO

[email protected]

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