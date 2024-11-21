حفل إطلاق دولي لمسلسل "بكين الساحرة" يُقام في دبي

بكين، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحت رعاية القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أُقيم في 18 نوفمبر (بالتوقيت العالمي المنسق +4) حفل الإطلاق الدولي لموسم 2024 من المسلسل التلفزيوني "بكين الساحرة" في دبي. وقد أشرف على تنظيم الحفل المكتب الإعلامي لبلدية بكين بالتعاون مع منصة CRI Online.

يُعد المسلسل التلفزيوني "بكين الساحرة"، مشروعًا رائدًا في مجال التواصل الثقافي الدولي، وهو ثمرة تعاون بين المكتب الإعلامي لبلدية بكين ومنصة CRI Online، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والدول الأخرى. شهد المسلسل منذ انطلاقه في عام 2019 إنتاج خمسة مواسم، شاركت فيها فرق إنتاج من 14 دولة من بينها روسيا وإيطاليا والبرازيل وألمانيا، والتي دُعيت إلى بكين للتعاون في إنتاج المسلسل. وحتى الآن، بُثّت المواسم الأربعة الأولى من المسلسل على محطات التلفزيون الرئيسية في أكثر من 10 دول، حيث حققت مشاهدات تجاوزت 300 مليون مشاهدة. كما نُشرت مقاطع الفيديو والمحتوى المصوّر على مختلف المواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وحصدت ما يقرب من 200 مليون مشاهدة عالميًا. وقد حظي المسلسل بإشادة واسعة وشعبية كبيرة لدى الجمهور عالميًا.

وفي سبتمبر الماضي، وجّه موسم 2024 من المسلسل التلفزيوني الدعوة بشكل خاص إلى فرق تصوير من قناة أبوظبي الإماراتية وقناة العربية السعودية للتصوير في مواقع مختلفة مثل: المركز الإداري لبلدية بكين، وحديقة الروبوتات الصناعية، ومعبد السماء، ومتحف القصر الإمبراطوري، حيث استكشفوا حيوية التطور الابتكاري في بكين، ووثقوا جمال وسحر هذه العاصمة العريقة.

وخلال الجلسة الحوارية، قال محمد عبد الكريم، مُقدم برامج في قناة أبوظبي، أنه ذهب إلى بكين للمشاركة في تصوير مسلسل "بكين الساحرة" في بكين خلال سبتمبر الماضي، واصفًا التجربة بأنها لا تُنسى. وأكد أن المسلسل سيساهم في نقل جمال الثقافة الصينية إلى شعب الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "بكين الساحرة" الوثائقي على منصات مثل قناة أبوظبي الإماراتية وقناة العربية السعودية، مستهدفًا الجمهور في المنطقة العربية، بهدف تسليط الضوء على تنوع وجمال بكين وتراثها التاريخي العريق.

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