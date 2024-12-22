حفل افتتاح المؤتمر العالمي الثاني لاقتصاد الجليد والثلج في المناطق الباردة

جيلين ، الصين ، 22 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 19 ديسمبر ، افتُتِح المؤتمر العالمي الثاني لاقتصاد الجليد والثلج للمناطق الباردة في (BEIDAHU SKI RESORT) منتجع "بيداهو سكي ريزورت" للتزلج في مدينة "جيلين".

The opening ceremony of the 2nd World Ice and Snow Economy of Cold Regions Conference The opening ceremony of the 2nd World Ice and Snow Economy of Cold Regions Conference

أعرب "هو يوتينغ" أولاً عن ترحيبه نيابةً عن لجنة حزب ولاية جيلين وحكومة المقاطعة للضيوف الذين حضروا الحدث وأعرب عن امتنانه لأصدقائه من جميع مناحي الحياة الذين يهتمون بجهود إحياء مدينة "جيلين" ويدعمون تلك الجهود. وقال إن اقتصاد الجليد والثلج هو محرك مهم للتنمية الاقتصادية في المناطق الباردة. يبني هذا المؤتمر ، الذي يحمل شعار "معًا لتنمية اقتصاد الجليد والثلج، وتوحيد الجهود لمستقبل رابح للجميع"، منصة تبادل دولية جديدة ، ويبتكر ناقلات جديدة للتعاون الصناعي ، ويوسع نطاق سيناريوهات جديدة لاستهلاك الجليد والثلج ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لتحفيز حيوية اقتصاد الجليد والثلج في المناطق الباردة. مع مصفوفة منتجات عالية الجودة ، نعزز التنمية السريعة لسياحة الجليد والثلج. مع المزايا الفريدة للثلج المسحوق، وبحر الغابة، والصقيع، والينابيع الساخنة ومصفوفة العلامة التجارية الخاصة بـ "الثلج" في جميع أنحاء جبل تشانغباي ، ومع توجّه فتح الباب لاستقبال الضيوف والتعامل مع الضيوف من جميع الاتجاهات ، فإننا نرحب بحرارة بالسياح المحليين والأجانب. الناس في الداخل والخارج مرحب بهم للاستمتاع بتجربة الجليد والثلوج بمدينة "جيلين". سنقدم خدمات ودودة ولطيفة لجعل السياح يأتون بسعادة ويعودون راضين.

نحن على استعداد لمشاركة فرص التنمية مع الأصدقاء من جميع أنحاء العالم. مع التركيز على مجالات مثل تحسين سياحة الجليد والثلج، وتطوير معدات الجليد والثلج ، وترويج استهلاك الجليد والثلج ، وتنمية ثقافة الجليد والثلج ، وتعميم رياضات الجليد والثلج، فإننا نشجع جميع الأطراف على تعميق التعاون ، وتكملة الأطراف لمزايا بعضها البعض ، وتحقيق الفائدة المتبادلة ونتائج رابحة لجميع الأطراف، واستكشاف فرص جديدة لتطوير صناعة الجليد والثلج بشكل مشترك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2586467/The_opening_ceremony_2nd_World_Ice_Snow_Economy_Cold_Regions.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2586468/The_opening_ceremony_2nd_World_Ice_Snow_Economy_Cold_Regions_1.jpg