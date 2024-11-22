حفل توزيع جوائز مؤسسة الأمم المتحدة (UN) لعام 2024 "نحن الشعوب" يكرم القادة العالميين

الاعتراف بمعالي السيدة Jacinda Ardern، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، كقائدة للتغيير العالمي

مدينة نيويورك، 22 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم اليوم في مدينة نيويورك الإعلان عن جوائز القيادة العالمية "نحن الشعوب" لمؤسسة الأمم المتحدة، والتي كرمت سبعة أشخاص استثنائيين حققوا تأثيرًا كبيرًا على الساحة العالمية.

المكرمين في 2024: معالي الوزيرة السيدة Jacinda Ardern، رئيس الوزراء السابق لنيوزيلندا؛ وTIME التي تسلمتها Jessica Sibley، الرئيس التنفيذي للمؤسسة؛ وAmanda Gorman، الشاعرة والناشطة؛ وAngélique Kidjo، الحائزة على جائزة غرامي وسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة؛ والسيدة Louise Mabulo، مؤسِس مشروع الكاكاو؛ وفِرق الاستجابة الأولى للطوارئ في الأمم المتحدة، التي تسلمها أعضاء من فرق تقييم الكوارث والتنسيق التابعة للأمم المتحدة (UNDAC)، والمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG).

قالت Elizabeth Cousens، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة: "في هذا الوقت الذي يشهد تغيرات كبيرة وعواقب هامة في عالمنا، نجتمع لتكريم قادة استثنائيين أظهروا في مجتمعاتهم وعلى الساحة العالمية خيالًا فريدًا، وشجاعة، وعزيمة راسخة". "يُظهر لنا هؤلاء المكرمون أن القيادة تأتي بأشكال متعددة — بدءًا من الخدمة الإنسانية، ومرورًا بالنشاط المجتمعي، ووصولًا إلى الفن، والصحافة، وفن إدارة الدول على أعلى المستويات. إنهم يظهرون لنا أن التقدم ممكن أكثر عندما نوحد قوتنا من أجل قضية مشتركة."

في جوائز "نحن الشعوب"، التي سُميت تيمنًا بالكلمات الافتتاحية القوية لميثاق الأمم المتحدة، حظي المكرمون هذا العام بالتقدير لإخلاصهم، وصمودهم، وعزيمتهم، والتزامهم الراسخ ببناء عالم أكثر أمانًا وعدلاً وتحسنًا.

بطل التغيير العالمي

معالي السيدة Jacinda Ardern ، رئيس وزراء نيوزيلندا السابقة

تقديرًا لقيادتها الرائدة والمتعاطفة، واهتمامها بالدفاع عن حقوق النساء، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز الوحدة والسلام. السيدة Elizabeth Cousens ، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة، هي من قدَّم الجائزة الرئيسية.

جائزة الابتكار في الشراكة (الهدف 17)

TIME

تقديرًا لالتزام مجلة " TIME " بالنزاهة الصحفية على مدار أكثر من قرن، وكسبها سمعة عالمية كمصدر ثابت وصريح للحقائق، والنقاش، والتفكير النقدي. السيد Hans Vestberg ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Verizon وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة، هو من قدّم الجائزة، التي تسلمتها Jessica Sibley ، الرئيس التنفيذي لمجلة TIME .

جائزة توحيد قوتنا

Amanda Gorman ، الشاعرة والناشطة

تقديرًا لدعوتها للتعليم والمساواة، وقدرتها الفريدة على تحفيز الناس للتغيير من خلال قوة كلماتها. أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، هي من قدَّم الجائزة الافتتاحية.

جوائز رواد أهداف التنمية المستدامة

Angélique Kidjo ، المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة غرامي، وسفيرة النوايا الحسنة الدولية لليونيسف

تقديرًا لدفاعها عن حقوق الأطفال على مستوى العالم، ودعمها الشجاع والثابت للفتيات والشابات في جميع أنحاء أفريقيا، واهتمامها باستخدام منصتها وصوتها من أجل الخير السيدة Inés Yábar ، رئيس برنامج الزمالات للجيل القادم في مؤسسة الأمم المتحدة، هي من قدّم الجائزة.

السيدة Louise Mabulo ، مؤسس مشروع الكاكاو

تقديرًا لجهودها المؤثرة ودعمها للمجتمعات الضعيفة المتضررة من تغير المناخ في الفلبين وما وراءها من خلال الممارسات الزراعية المستدامة والمرنة. قدم الجائزة Marc-André Blanchard ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس CDPQ Global ورئيس الاستدامة العالمي في CDPQ ، والرئيس المشارك لمجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة.

كل عام، تكرِّم مؤسسة الأمم المتحدة التعاطف والشجاعة والتصميم لدى العاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة بجائزة أبطال الأمم المتحدة. تُوِّج هذا العام موظفو الاستجابة الأولى للطوارئ في الأمم المتحدة.

تقديرًا لعملهم الشجاع وإيثارهم لإنقاذ الآخرين عند وقوع الكوارث، تم تقديم جائزة "أبطال الأمم المتحدة" لأعضاء فرق تقييم الكوارث والتنسيق في الأمم المتحدة ( UNDAC ) التابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( UN OCHA ) ومجموعة الاستشارات الدولية للبحث والإنقاذ ( INSARAG ) في الأمم المتحدة. البارونة Valerie Amos ، مديرة كلية جامعة أكسفورد وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة هي من قدَّم الجائزة.

أقيم حفل جوائز نحن الشعوب لعام 2024 في قاعة جوثام في مدينة نيويورك. ستُتاح الصور والملاحظات والنصوص ومقاطع الفيديو عبر صحيفة مؤسسة الأمم المتحدة بشكل مستمر بعد الحدث.

نبذة عن مؤسسة الأمم المتحدة (UN)

على مدار أكثر من 25 عامًا، قامت مؤسسة الأمم المتحدة بتطوير ابتكارات وشراكات جديدة لدعم الأمم المتحدة والمساهمة في حل المشكلات العالمية على نطاق واسع. كمؤسسة خيرية مستقلة، أُنشئت المؤسسة للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمواجهة أكبر التحديات التي تواجه البشرية ودفع عجلة التقدم العالمي. المزيد من المعلومات في www.unfoundation.org

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