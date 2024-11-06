حفل توزيع جوائز مسابقة الصور والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" التي عقدت في بكين

مدينة بكين، 6 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من صحيفة GLOBAL TIMES عبر الإنترنت:

أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة الصور والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" في بكين في 1 نوفمبر.

حضر الحفل ما يقرب من 200 شخص، بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين مما يقرب من 30 دولة إلى الصين، مثل مصر وجمهورية الكونغو وليسوثو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، والمبدعين الحائزين على الجوائز وممثلي الشركات الفائزة، والصحفيين الصينيين والأجانب.

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منذ افتتاح المسابقة في فبراير من هذا العام، انضمت إلى المسابقة مجموعة واسعة من الأشخاص الذين شهدوا وانضموا وسجلوا وروّجوا للتنمية الشاملة وعالية الجودة للعلاقات بين الصين وأفريقيا على مختلف المستويات. كما تلقت أكثر من 2,600 مشاركة من أكثر من 800 من صانعي الفيديو في 58 دولة. تم تكريم 100 فيديو في الحفل.

وعقد معرض على هامش حفل توزيع الجوائز لعرض مقاطع الفيديو الحائزة على الجوائز. تم إنشاء منطقة لتجربة الثقافة الصينية، حيث استمتع الفائزون بالجوائز من أفريقيا بسحر الثقافة الصينية التقليدية من خلال أنشطة مثل فن الطلاء باللكر، وفن الشاي، وتقطيع الورق، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

تم تنظيم مسابقة "قصتي الصينية" للتصوير الفوتوغرافي والفيديو بين الصين وأفريقيا بالتعاون بين أمانة اللجنة الصينية للمتابعة في منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا ورابطة الدبلوماسية العامة الصينية، وأدارتها صحيفة Global Times Online.

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