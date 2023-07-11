حقبة جديدة من ابتكار الذكاء الاصطناعي: تعمل GPU كخدمة على تسريع الذكاء الاصطناعي لصناعة الاتصالات

تتحد كل من ActivePort وRadian Arc لتمكين الذكاء الاصطناعي عالي الأداء.

سيدني، 11 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- يسر كل من ActivePort (ASX:ATV) وRadian Arc الإعلان عن علاقة موسعة من شأنها تسريع نشر الذكاء الاصطناعي في صناعة الاتصالات.

ActivePort and Radian Arc offer GPU-as-a-Service for telecommunication industry.

يهدف التعاون إلى الاستفادة من منصة وحدة معالجة الرسومات (GPU) القائمة على AMD من Radian Arc، والمثبتة بالفعل في شبكة سريعة التوسع تضم 50 من عملاء الاتصالات في جميع أنحاء العالم، لتقديم وحدة معالجة الرسومات (GPU) كخدمة (GaaS) للذكاء الاصطناعي. ستمكّن هذه الشراكة الرائدة شركات الاتصالات وعملائها من المؤسسات من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة داخل شبكاتهم، مما ينتج عنه حلول ذكاء اصطناعي فريدة ذات زمن انتقال منخفض.

من خلال الجمع بين حلول البنية التحتية للاتصالات الرائدة من Radian Arc مع أحدث تكنولوجيا تنسيق من ActivePort، تستعد الشركتان لتغيير طريقة تعامل شركات الاتصالات والمؤسسات مع تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ونشره. من خلال الاستفادة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) القائمة على AMD من Radian Arc ومشفرات FPGA، يمكن لِـ Telcos الآن تقديم نماذج عالية الأداء للذكاء الاصطناعي مباشرة داخل شبكاتها، مما يوفر زمن وصول أقل وأمنًا محسنًا للبيانات.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لحل ActivePort وRadian Arc في الحفاظ على سيادة البيانات. نظرًا لأن بيانات النموذج لا تترك أبدًا الحدود الآمنة لشبكة الاتصالات، يمكن للعملاء التأكد من أن بياناتهم الحساسة تظل محمية. تعمل ميزة سيادة البيانات هذه على وضع تعاون ActivePort وRadian Arc كحل قوي للمشاريع ذات متطلبات الأمان الصارمة.

قال ديفيد كوك، الرئيس التنفيذي في Radian Arc: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع ActivePort وتقديم وحدة معالجة الرسومات (GPU) كإمكانيات خدمة لعملاء الاتصالات لدينا". "من خلال الاستفادة من تقنية وحدة معالجة الرسومات (GPU) كخدمة المتطورة منRadian Arc، فإننا نمكّن شركات الاتصالات وعملائها من المؤسسات لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي داخل شبكاتهم، وتمكينهم من تقديم حلول ذكاء اصطناعي فريدة ذات زمن انتقال منخفض. تضمن الميزة الإضافية لسيادة البيانات أن يكون حلنا مناسبًا تمامًا للمشاريع التي تكون فيها بيانات التدريب وبيانات المدخلات والنتائج خاصة بكل بلد أو شديدة الحساسية."

من خلال هذا التعاون، تخطو كل من ActivePort وRadian Arc خطوة مهمة إلى الأمام في تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي ومعالجة الاحتياجات المتطورة لشركات الاتصالات وعملائها من المؤسسات. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتدفق الفيديو مباشرة داخل شبكات الاتصالات، يمكن للمؤسسات إطلاق إمكانيات جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تقليل زمن الوصول وتحسين أمان البيانات.

قال بيتر كريستي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ActivePort: "إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعالج الفيديو في الوقت الفعلي مناسبة بشكل خاص للتكنولوجيا التي ننشرها حاليًا في أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم لـ Radian Arc. يجعل برنامج تزامن ActivePort هذا النظام الأساسي متاحًا بسهولة لعملاء شركات الاتصالات لاستهلاك سعة وحدة معالجة الرسومات (GPU) وFPGA للذكاء الاصطناعي كخدمة. إننا نشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على قدرة معالجة الذكاء الاصطناعي ونحن في وضع مثالي لتلبية هذا الطلب على الفور".

تعمل كل من ActivePort وRadian Arc معًا لنشر حل GPU كخدمة لشبكتهم الحالية والمتوسعة بسرعة من عملاء الاتصالات. ستعمل الشراكة على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر لشركات الاتصالات والشركات فرصًا غير مسبوقة للابتكار والميزة التنافسية.

نبذة عن ActivePort - موقعها الإلكتروني: www.activeport.com.au

توفر ActivePort حلول شبكات محددة بالبرمجيات (SDN)، مصممة خصيصًا لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. تتيح مجموعة المنتجات أتمتة الشبكة، وتقليل التكاليف التشغيلية مع تحسين تحكم العملاء في بيئتهم.

نبذة عن Radian Arc - موقها الإلكتروني: www.radianarc.io

توفر Radian Arc نظام أساسي للبنية التحتية كخدمة (IaaS) لتشغيل الألعاب السحابية والذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي داخل شبكات شركات الاتصالات. توفر Radian Arc لمشغلي الاتصالات منصة حوسبة متطورة تعتمد على وحدة معالجة الرسومات (GPU) تسهل زمن الوصول المنخفض والاقتصاديات المحسنة للخدمات ذات القيمة المضافة وتسييل استثمارات 5G.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2149923/A_new_era_of_AI_Innovation.jpg

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