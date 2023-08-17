حققت Oncoclínicas Group أرباحًا قياسية في الربع الثاني من عام 2023، بلغت 309 مليون ريال برازيلي وصافي ربح قدره 35 مليون ريال برازيلي

الإدارة الفعالة لرأس المال العامل تفسر جزءًا كبيرًا من أداء التدفق النقدي. نما صافي الدخل بنسبة 51% (31% عضويًا) في حين أن خطة Ebitda Ex-LTIP (باستثناء فقط التأثير غير النقدي لخطة الحوافز طويلة الأجل) بلغت 268 مليون ريال برازيلي، بزيادة 109% عن نفس الفترة من العام الماضي

ساو باولو, 17 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas (B3: ONCO3) سجلت ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 51.1% في الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 1.4 مليار ريال برازيلي، وهو رقم قياسي آخر للشركة. جاء الأداء العالي نتيجة للنمو الكبير في معدل الدوران العضوي - 31.4% مقارنة بالعام السابق - إلى جانب تكامل المشتريات المبرمة في عام 2022 وعمليات مراكز السرطان، والتي استمرت في النمو بمعدلات متسارعة. في فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في الربع الثاني (LTM الربع الثاني لعام 2023)، بلغ صافي الدخل 5 مليارات ريال برازيلي. تمت مشاركة البيانات مع السوق يوم الاثنين (14/08) ونشرتها الشركة ( https://ri.grupooncoclinicas.com/ )

ارتفع عدد العلاجات المقدمة للمرضى بنسبة 40.8% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى إجمالي 157.4 ألف من خلال كل من الحجم العضوي وتكامل عمليات الاستحواذ. بلغ إجمالي حجم العلاجات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أكثر من 595 ألفًا.

"الأرقام هي انعكاس لإدارتنا الفعالة. نحن مستمرون في النمو، بشكل أساسي من خلال النمو العضوي وأيضًا بسبب أوجه التآزر التي تم التقاطها مع عمليات الاستحواذ والشركاء الاستراتيجيين. لقد قمنا بتوسيع نموذج الرعاية المتكاملة الخاص بنا، مما يضمن الجودة، وبالتالي تحقيق نتائج للشركة ومستثمريها"، هذا ما يوضحه Bruno Ferrari، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Oncoclínicas Group.

بلغ إجمالي Ebitda Ex-LTIP (باستثناء فقط التأثير غير النقدي لخطة الحوافز طويلة الأجل) 268.4 مليون ريال برازيلي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 128.4 مليون ريال برازيلي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة 109%، بهامش 19.7% و 5.4 نقطة مئوية أكبر من تلك التي شوهدت في الربع الثاني من عام 2022. لا يزال نمو Ebitda يعكس تقدمًا في عملية دمج الوحدات المكتسبة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والتآزر. بالنسبة للربع الأول من عام 2023، بلغت Ebitda Ex-LTIP 545.3 مليون ريال برازيلي، بهامش 20.6%.

وصل صافي الربح في الربع الثاني من عام 2023 إلى 35 مليون ريال برازيلي، مما أدى إلى خسارة قدرها 24.6 مليون ريال برازيلي في الربع الثاني من عام 2022، مما يمثل الربع الرابع على التوالي من صافي الربح. بلغ صافي أرباح Ex-LTIP 48.3 مليون ريال برازيلي في الربع الثاني من عام 2023، مما أدى إلى خسارة قدرها 19.3 مليون ريال برازيلي في نفس الفترة من العام السابق.

كان أبرز ما في هذا الربع هو توليد النقد. بلغ إجمالي التدفق النقدي التشغيلي 308.9 مليون ريال برازيلي هذا الربع، مما يعكس الإدارة النشطة في مبادرات الاستلام وإدارة المخزون واستراتيجية الإطالة على المدى المتوسط مع الموردين بدءًا من الربع الرابع من عام 2022، والتي بدأت الآن في تحقيق النتائج. أخيرًا، حتى بعد خدمة الديون وكامل النفقات الرأسمالية للربع الثاني من عام 2023، بلغ النقد المتولد 98 مليون ريال برازيلي.

وفقًا لـ Cristiano Camargo، المدير المالي ومدير علاقات المستثمرين في الشركة، فإن الأرقام الإيجابية هي انعكاس للإدارة الناجحة لرأس المال العامل، وحافز للكفاءة في نفقات التشغيل واستخلاص التآزر من عمليات الاستحواذ. "مرة أخرى، تعكس الأرقام سعينا المستمر لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وهي مهمة مهمة بدأت في عام 2022".

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