حققت شركة Fractal اعتماد كفاءة السلع الاستهلاكية في خدمات الويب من أمازون (AWS Consumer Goods Competency)

مدينة نيويورك، 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fractal (https://fractal.ai/)، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للكيانات بما في ذلك شركات Fortune 500®، اليوم أنها قد حققت اعتماد كفاءة السلع الاستهلاكية في خدمات الويب من أمازون (AWS Consumer Goods Competency).

يقدّر اعتماد كفاءة السلع الاستهلاكية في خدمات الويب من أمازون (AWS Consumer Goods Competency) خبرة Fractal كشريك لخدمات AWS في تقديم الحلول المعتمدة التي تساعد العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية في التغلب على التحديات التشغيلية ضمن هذه الصناعة. من خلال الاستفادة من المعرفة العميقة بالصناعة والحلول مثبتة الفعالية من خدمات AWS، تمكّن Fractal عملاءها من تبسيط نماذج التشغيل وتحقيق كفاءة أكبر على نطاق واسع.

لقد حصلت Fractal على اعتماد كفاءة السلع الاستهلاكية في خدمات الويب من أمازون (AWS Consumer Goods Competency)، ما يميزها كمزود أظهر كفاءة فنية ونجاحًا مثبتًا مع العملاء. تُظهر هذه الكفاءة قدرة Fractal على دعم العملاء في إعادة اختراع طرق تطوير وتصنيع وتوزيع وتسويق منتجاتهم للتعامل مع التغيرات في طلبات المستهلكين والمنافسة المتزايدة. تمتلك Fractal القدرة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها عملاؤها من خلال تقديم حلول مخصصة تحفّز الابتكار وتطور نماذج التشغيل. من خلال الاستفادة من خبرة Fractal وحلولها، يمكن لعلامات السلع الاستهلاكية تبسيط عملياتها، وتعزيز الكفاءة، والبقاء في الصدارة في صناعة السلع الاستهلاكية المتطورة.

قال Vikram Magon، نائب الرئيس – للشراكات والتحالفات في Fractal: "نحن فخورون بالحصول على اعتماد كفاءة السلع الاستهلاكية في خدمات الويب من أمازون (AWS Consumer Goods Competency). يعكس هذا الإنجاز التفاني والخبرة التي يتمتع بها فريقنا في تصميم حلول تقدم قيمة كبيرة لشركات السلع الاستهلاكية. نحن متحمسون للاستمرار في الاستثمار في عملنا مع خدمات AWS، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز التحولات المؤثرة لعملائنا."

تقدم Fractal مجموعة من الحلول التي تعزز نمو الأعمال والتفوق التشغيلي:

• إدارة نمو الإيرادات (RGM): تبسيط محافظ المنتجات، وتحسين وحدة حفظ المخزون (SKU)، والاستفادة من تأثير التسعير، والعروض الترويجية، والاستثمارات التجارية، بما في ذلك الحلول المتكاملة للتجارة الإلكترونية.

• استراتيجيات الطريق إلى السوق (RTM): تحسين قنوات التوزيع، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتعزيز التفاعل مع العملاء من خلال رؤى قابلة للتنفيذ تدعم استراتيجيات أكثر كفاءة للوصول إلى السوق.

• التنبؤ: إجراء توقعات مدعومة بالبيانات من خلال عمليات التنبؤ بالطلب باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ بهدف التنبؤ بالمخاطر، الاستفادة من الفرص، وتحسين مرونة سلسلة التوريد.

• التشغيل التجريبي: محاكاة سيناريوهات أعمال متنوعة، مثل استراتيجيات التسعير وإطلاق المنتجات الجديدة، من خلال منتج إدارة الاختبارات قائم على البيانات وتقنية السحابة لضمان تحقيق النتائج الناجحة.

تتوفر هذه الحلول على AWS Marketplace، ما يبسط الوصول لشركات السلع الاستهلاكية التي تتطلع إلى تسريع تحولها الرقمي والاستفادة من قوة تقنية السحابة لفتح فرص نمو جديدة.

تساعد ميزة AWS Specializations (تخصصات خدمات الويب من أمازون)، بما في ذلك Competencies (الكفاءات)، العملاء في العثور على قائمة مختصرة من شركاء تكنولوجيا السحابة الموثوقين ذوي الخبرات المتنوعة، الذين تم التحقق من معرفتهم وخدماتهم وحلولهم بشكل واسع من قبل AWS.

يحدد برنامج الكفاءات من AWS الشركاء ذوي الخبرة التقنية المثبتة والنجاح المثبت مع العملاء في قطاعات محددة. لقد اجتاز شركاء AWS هؤلاء مرحلة تحقق فني صارمة مخصصة لصناعة السلع الاستهلاكية، تعتمد على إطار عمل قوي الهيكل من AWS لتصميم وبناء وتشغيل حلول موثوقة وآمنة وفعّالة لتقنية السحابة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://go.fractal.ai/AWSMarketplace

نبذة عن Fractal

Fractal هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يتم اتخاذه داخل المؤسسة، وتوفير الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal حل Asper.ai (الذكاء الاصطناعي لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبيعات). كما قامت شركة Fractal باحتضان وتطوير Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ومتخصصة في اكتشاف مرض السل وسرطان الرئة وقصور القلب والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًا أكثر من 4500 موظف في 17 موقع عالمي، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند، وسنغافورة، والشرق الأوسط، وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن فئة أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ كما تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قِبَل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال توفير التحليلات وفقًا لتقييم Peak Matrix لعام 2024 من مجموعة Everest Group، إلى جانب تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.