حكاية Hisense للعطاء: رحلة من 12 يومًا تٌبهج الحياة

جوهاسنبرغ، 30 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- في هذه الأيام السعيدة قبل الإجازات، تٌسطٍر Hisense رواية من الكرم تلامس القلوب –12 يومًا من العطاء. تَعِد هذه الحملة القادمة بأن تكون سيمفونية من المرح، والتي تعد مهمة لإضفاء روح البهجة الاحتفالية ودعم المجتمعات المحتاجة.

مع بدء اليوم الأول، تفتتح Hisense المسرح بتسليط الضوء على دعم الشباب. تحظى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وحقائب الأدوات المدرسية باهتمام كبير لتصنع أساسًا لمستقبل أكثر إشراقًا للطلاب المحتاجين.

On the 1st day of Christmas, Hisense gave to those in need... Join us for 12 days of spreading joy, love, and excitement to charities and orphanages. Stay tuned for the heartwarming journey as Hisense unfolds the full tale of spreading love, and generosity over the next 12 days.

تنتقل القصة إلى يومها الثاني بسلاسة، حيث يٌنصب الاهتمام إلى كبار السن. تتعهد Hisense مثل وصي حنون بتوفير الدفء والراحة من خلال تقديم حاويات الطعام والألحفة والملابس الدافئة – مما ينشر السعادة بين المسنين والأعضاء الحكماء في المجتمع.

في اليوم الثالث، تٌفتح صفحات الرواية مسلطة الضوء على Hisense التي تٌصبح حليفًا ماليًا يساهم في الأهداف النبيلة من خلال تقديم الأحذية المدرسية للأطفال المحتاجين. ويؤكد هذا الفصل على أهمية دعم التعليم خلال موسم الاحتفالات.

ويبزغ اليوم الرابع كنقطة تحول مهمة، حيث تحظى الأدوات المكتبية وأدوات ومعدات النظافة باهتمام كبير. تدرك Hisense قدرة التعليم على إحداث التغيير وتسعى لتقديم الموارد الأساسية لغد أفضل.

تتشابك أحداث الرواية في اليوم الخامس، حيث يٌنصب الاهتمام إلى المحتاجين في المدرسة الابتدائية، وتروي القصص أجهزة التلفاز والكاميرات ومعدات الفيديو من خلال التقاط لحظات خاصة وصناعة لحظات خالدة خلال احتفالات الأعياد.

يحظى أطفال الروضة بالاهتمام في اليوم السادس ويستلمون هدية سحرية – الترامبولين وقلعة القفز والجازيبو. وتتعالى الضحكات ويملأ الفرح والمتعة الأجواء بينما يستمتع الأعضاء الصغار في المجتمع بلحظات المرح.

يكشف اليوم السابع عن Solomon's Haven، وهو ملجأ غير ربحي يصير ملجئأً للراحة والأحلام. وتصبح أدوات مثل السرير المزدوج والتلفاز والثلاجة وآلة الغسيل أدوات رعاية مما يجعل الأحلام تتحقق في حياة هؤلاء المحتاجين.

ومع تطور الرواية، يوجٍه اليوم الثامن الاهتمام للأطفال المحتاجين، ويسلط الضوء على الاحتفالات في كل منزل. تختلط مواد البقالة وكرات لعبة كرة القدم وأجهزة المطبخ في سيمفونية من المرح وتضفي روح احتفالية.

ويكشف اليوم التاسع عن فصل مؤثر يٌحسن أجواء الكريسماس لدى كبار السن. وتصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمايكرويف والطابعات أجهزة مرح تضفي مزيدًا من المتعة على روح الإجازة التي يقضيها نزلاء دار الرعاية.

وتبلغ السعادة منتهاها في اليوم العاشر، حيث يٌمنح الأطفال المحتاجين خِزانات وأدوات للعب وأوراق طباعة. ويٌكشف الستار عن فرحة عيد الكريسماس، التي تسمح لهم بالاحتفال معًا في مرح وابتهاج.

ويفتح اليوم الحادي عشر صفحة جديدة داخل مساحات العمل في مدرسة للمحتاجين. وتساعد معدات المكتب وحاويات الطعام والتمويل على بدء حياة جديدة، مما يضفي روح الأمل داخل أماكن التجمعات ومساحات العمل.

وتٌختتم النهاية السعيدة في اليوم الثاني عشر في مدرسة للمحتاجين – نهاية مليئة بالمرح وسعادة لا تنتهي وشعور بالاتحاد. وتساهم الأزياء الموحدة والأدوات المكتبية والرياضية ومواد البقالة في تلوين صورة لمستقبل أكثر إشراقًا.

وفي هذه الرواية الكاشفة، تعبر Hisense عن امتنانها لجميع المشاركين، وتكتب قصة مشتركة عن جانب مضيء من أفريقيا الجنوبية من أجل من يواجهون التحديات. ابقَ على اطلاع بآخر التحديثات عبر فيسبوك أو ابحث عن هاشتاج Hisense Cares، حيث تؤمن Hisense بأن العطف قصة يجب مشاركتها طوال العام.

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فان دير ميروي هنرو

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