حكومة عمان توقِّع اتفاقية دراسة الجدوى مع Westlawn Middle East وSalamander Solutions Middle East

مسقط، سلطنة عُمان، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت وزارة الطاقة والمعادن (MEM) في سلطنة عُمان اتفاقية دراسة جدوى مع شركتي Westlawn Middle East LLC (WLME) وSalamander Solutions Middle East LLC (SSME)، وذلك لتقييم إمكانات إنتاج النفط الخام الثقيل في المجمع 71، بالاعتماد على تقنية التسخين الكهربائي المتقدمة التي تطورها شركة Salamander.

وبموجب هذه الاتفاقية، مُنحت شركتا WLME وSSME حقوق حفر آبار تقييمية في المجمع 71، وذلك لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لتطبيق هذه التقنية المملوكة والمبتكرة على أحد أكثر المكامن الواعدة والأشد تعقيدًا في البلاد.

وفي حال أثبتت دراسة الجدوى تحقيق النجاح الفني والتجاري، سيتجه الأطراف إلى الدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقية امتياز طويلة الأجل.

وقال Chadi Letayf، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Westlawn: "تُعدُّ هذه أول صفقة لنا في سلطنة عُمان منذ تأسيس حضورنا المحلي في عام 2024، ويسعدنا التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة Salamander Solutions. ونتطلع إلى تحقيق قيمة مضافة كبيرة للبلاد".

وأضاف Hatem Haidar، الرئيس التنفيذي لشركة Salamander Solutions: "تمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية مهمة في نشر تقنية التسخين الكهربائي المملوكة لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وشركة Westlawn لإثبات قدرة هذه التقنية على تعظيم الاستفادة من المكامن المعقّدة".

ومن المقرر أن تنطلق دراسة الجدوى فورًا، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة تصل إلى عامين.

