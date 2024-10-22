حل Vanguard أحادي المحاور من "ترينا تراكر" يتألق في المملكة العربية السعودية

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 22 أكتوبر ، 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة "ترينا تراكر"، مزود أنظمة تتبع الطاقة الشمسية الذكية، حل Vanguard أحادي المحاور في معرض "الطاقة الشمسية والتخزين المباشر بالمملكة العربية السعودية"، الذي عُقد في الرياض من 15 إلى 16 أكتوبر. ويجذب المعرض، وهو أكبر معرض للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، المهتمين بالمرافِق، ومنتجي الطاقة المستقلين، والممولين، والحكومات، وجهات مراقبة صناعة الطاقة ممن يبحثون عن حلول مبتكرة لتحديات الطاقة التي تواجههم.

TrinaTracker’s Vanguard 1P on display at the exhibition.

يتناسب جهاز تتبع Vanguard أحادي المحاور الذي كان معروضًا، بشكل جيد مع احتياجات الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث يتم تثبيت محطات الطاقة الشمسية في الغالب على أرض مسطحة ومفتوحة ، مع بيئات قاسية مثل الرياح القوية وهبوب الرمال. بالإضافة إلى قدرته العالية على التكيف ، يتضمن جهاز تتبع Vanguard أحادي المحاور تقنيات مبتكرة تجعل التركيب أكثر كفاءة ، مما يقلل من تكاليف العمالة وغيرها. وتشمل الابتكارات تقنية أنابيب الانكماش التي تقلل من الوقت اللازم لتوصيلات الأنابيب إلى النصف.

الحل المصاحب لجهاز تتبع Vanguard أحادي المحاور هو "نظام التحكم الذكي (ترينا تراكر)" الذي يتضمن "جهاز التحكم الذكي"، ونظام "ترينا سمارت كلاود"، وخوارزمية "سوبر تراك" التي تزيد من إنتاج الطاقة وتوفر عمليات وإجراءات صيانة أسهل وأكثر أمانًا.

يشكل الشرق الأوسط وأفريقيا سوقًا استراتيجية رئيسية لـ "ترينا تراكر". وفقًا لتقرير مقدم حلول البيانات والتحليلات العالمي "وود ماكينزي" (Wood Mackenzie) ، احتلت "ترينا تراكر" المرتبة الثالثة بين الشركات من حيث حجم أجهزة التتبع الشمسي التي تم شحنها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي ، وقد سلمت أكثر من 2 غيغاواط من حلول التتبع الذكية إلى المنطقة ، بالإضافة إلى مشاريعها التي تشمل مشروع الطاقة الشمسية للمدن الصناعية في قطر ، وحديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة.

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