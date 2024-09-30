حل Xinghe الذكي لشبكة المنطقة الواسعة (WAN)، يسهّل التحديثات الرقمية والذكية لشبكات الصناعة

شانغهاي, 30 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحت عنوان "تسهيل الترقيات الرقمية والذكية لشبكات الصناعة"، عقدت جلسة حل Xinghe الذكي لشبكة المنطقة الواسعة (WAN) بنجاح في HUAWEI CONNECT 2024. استكشفت هواوي في الجلسة، جنبًا إلى جنب مع كبار العملاء وشركاء الصناعة، الاتجاهات الذكية لقطاع شبكة المنطقة الواسعة (WAN)، وشاركت أفضل الممارسات للتحول الرقمي والذكي، وكشفت عن حل Xinghe الذكي لشبكة المنطقة الواسعة (WAN) المحسّن. تهدف الجلسة إلى قيادة شبكات WAN الصناعية لتتطور من شبكات WAN السحابية إلى شبكات WAN المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة التحديثات الرقمية والذكية عبر الصناعات.

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بدأ Raymond Zuo، رئيس مجال Metro Router في خط منتجات نقل البيانات في هواوي، الجلسة بخطاب افتتاحي. وأشار إلى أن شبكات WAN تواجه تحديات جديدة في خضم تسريع الحكومات تحولها الرقمي، وتطور شبكات الإنتاج القائمة على IP بسرعة، وتزايد الخدمات الآخذة بالصعود مثل مؤتمرات الفيديو والحوسبة الذكية بمعدل هائل. نظرًا لتوسع شبكات WAN المستمر في المناطق الريفية والفروع، فإن الخدمات المختلفة تفرض متطلبات أعلى لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتتطلب الشبكات الجديدة تبسيطًا مستمرًا للتشغيل والإدارة (O&M). مع التركيز على سيناريوهات WAN، تقوم Huawei باستمرار بالابتكار من حيث النطاق العريض للغاية والتغطية الواسعة، والضمان التفاضلي، والتشغيل والإدارة الذكيين، وقد أطلقت منتجات وحلول سلسلة Xinghe الذكية الرائدة في الصناعة.

بعد ذلك، ألقى Gao Wei، مدير مركز الإنترنت في معهد التكنولوجيا والمعايير التابع لـ CAICT، خطابًا رئيسيًا حول الإنترنت ذي الجودة الجديدة. ويؤكد على أن تقنيات المعلومات الشبكية قد دخلت عصرها الذكي، حيث لا تربط الشبكات المستخدمين والأنظمة والتطبيقات التقليدية فحسب، ولكن أيضًا قوة الحوسبة والبيانات.

كما ألقى Ren Guangtao، كبير مهندسي مجال Metro Router في خط منتجات نقل البيانات في هواوي، خطاباً. وأشار إلى أن حل Xinghe الذكي لـ WAN قد حقق تحسينات كبيرة في الاندماج والتغطية الواسعة، والخبرة القصوى، والتشغيل والإدارة الذكيين.

في وقت لاحق، شارك Paolo Volpato، كبير الخبراء من هواوي وعضو IEEE EPCC، وChen Kai، نائب المدير العام في شركة Jiangsu Yancheng Port للمعدات الذكية المحدودة، وEdsel Paglinawan، نائب الرئيس ورئيس المنتجات والابتكار في ETPI، رؤى حول تطور IPv6+AI وأفضل ممارساتهم. أثارت الخطابات مناقشات حماسية بين الحضور.

في المستقبل، تتطلع هواوي إلى الشراكة مع العملاء لقيادة الابتكار التكنولوجي بشكل مستمر في العصر الذكي وبناء شبكات WAN التي تتميز بقدرة نقل فائقة السرعة، والوصول فائق النطاق والسرعة، والخبرة الحتمية، والتشغيل والإدارة الذكية. وتهدف إلى مساعدة العملاء والشركاء على تحقيق النجاح التجاري والتحرك نحو عالم ذكي.

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