حل منتج "تجميل الهاتف المحمول " من rock space يتلقى شعبية عالية وسوف يحضر المعرض التجاري الصيني (المكسيك) في 27-29 يونيو

Scan the code to try “cellphone beautify" service

شنتشن، الصين، 23 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- في معرض فيتنام ICTComm 2023 الذي اختتم أعماله للتو، احتلت مساحة صخرية من شنتشن، الصين، مركز الصدارة مرة أخرى مع حل منتج "تجميل الهاتف المحمول". تم بيع منتجها الشهير، آلة قطع واقي الشاشة، إلى أكثر من 100 دولة، تخدم 55000 متجر للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم. في مارس من هذا العام، أطلقت العلامة التجارية اثنين من المنتجات الرائجة - طابعة جلد الهاتف لتخصيص ملصق الهاتف وآلة التهذيب لتخصيص حالة الهاتف، والتي تعرف أيضًا باسم حل منتج "تجميل الهاتف المحمول". الاستفادة من التخصيص على الفور، لا تحتاج متاجر البيع بالتجزئة للهاتف المحمول إلى تخزين الملحقات لكل علامة تجارية أو طراز، مما يقلل بشكل كبير من تراكم المخزون في المتجر، ويزيد من إيرادات المتجر وحركة السير على الأقدام.

امسح الرمز ضوئيًا لتجربة أو معرفة المزيد على www.rockspacediy.com

عملية "تجميل الهاتف المحمول" بسيطة. يحتاج المستهلكون فقط إلى مسح رمز الاستجابة السريعة على الجهاز، واختيار طراز الهاتف ثم تحميل أي صورة يرغبون فيها. صخرة الفضاء الهاتف طابعة الجلد والهاتف حالة التسامي آلة على حد سواء اعتماد صبغ التسامي التكنولوجيا، والتي تتميز استعادة صورة عالية، ألوان دقيقة وتفاصيل غنية مقارنة مع تكنولوجيا الطباعة فوق البنفسجية التقليدية. كلا الجهازين عصريان في المظهر، خفيفان في الحجم، سهل التشغيل، مثالي لجميع أنواع متاجر الهواتف المحمولة.

قال صاحب متجر اشترى معدات مخصصة لمساحة الصخور إن إيجار المتجر باهظ الثمن، والمتجر صغير جدًا لتخزين ماركات مختلفة من الملحقات، وبالتالي يفقد العملاء بسبب عدم وجود طراز معين. منتجات rock space قد حلت مشاكله إلى حد كبير. آلة قطع الغلاف يمكن أن تقطع أي حامي الشاشة عند الطلب مع ما يقرب من 30،000 قوالب. الآن مع طابعة جلد الهاتف، يمكن للمستهلكين تخصيص هواتفهم مع الصور المفضلة لديهم. آلة تهذيب حافظة الهاتف يمكن نقل حالة واضحة جدًا في غضون بضع دقائق، وبالتالي فوائد المتجر هي أفضل بكثير من ذي قبل.

سيشارك rock space في المعرض التجاري الصيني (المكسيك) في معرض إكسبو سانتا في، المكسيك، 27-29 يونيو مع كشك رقم. القاعة C، H108، حيث يمكن للمشترين تجربة خدمة "تجميل الهاتف المحمول" عن قرب. وتفيد التقارير أن العلامة التجارية تقوم بنشاط "كن وكيلنا" للسوق المكسيكية. سيحصل الموزع الذي يصبح الوكيل على الكثير من الدعم من rock space في التصميم والتسويق وتقرير البيانات والإدارة الحصرية وراء الكواليس وما إلى ذلك، لتسريع تطوير السوق ونمو الأعمال!

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2107534/Scan_code__cellphone_beautify_service.jpg

rock space SOURCE