حلول XCMG الرقمية والذكية لإنشاء الطرق تدعم أول عرض توضيحي في عُمان لرصف الأسفلت ذاتي التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

آدم، عُمان، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تم نشر حل الإنشاءات الرقمية والذكية من XCMG في عرض ميداني توضيحي لرصف الأسفلت ذاتي التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن مشروع تحويل طريق السلطان سعيد بن تيمور إلى طريق مزدوج في عُمان، في إطار أول تطبيق لهذه التقنية في قطاع الطرق والبنية التحتية بالسلطنة. نُظم العرض التوضيحي في 20 مايو بشكلٍ مشترك بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (MTCIT) العُمانية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وأطراف القطاع المعنية ووسائل الإعلام المحلية.

XCMG Digital & Intelligent Road Construction Solutions Support Oman's First AI-Powered Autonomous Asphalt Paving Demonstration

وفقًا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (MTCIT)، مشروع تحويل طريق السلطان سعيد بن تيمور إلى طريق مزدوج – الحزمة الرابعة هو مشروع بنية تحتية إستراتيجي يهدف إلى تحسين الربط المروري، وانسيابية الحركة، والسلامة على الطرق، وكفاءة النقل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

خلال العرض التوضيحي، قامت سبع آلات من معدات XCMG الرقمية والذكية لإنشاء الطرق، بما في ذلك آلات الرصف والتسوية، بتنفيذ عمليات رصف وضغط للأسفلت بشكلٍ ذاتي على مقطع طريق بعرض 12 مترًا. أظهر التشغيل قدرات متقدمة في التحكم المنسق بالأسطول، وشبكات الاتصال المحلية، والتفاعل الذكي بين المعدات، والمراقبة الفورية لبيانات الإنشاءات، بما يدعم التنفيذ وإدارة الموقع في ظل الظروف الصحراوية القاسية.

يواجه إنشاء الطرق في البيئة الصحراوية العُمانية تحديات مستمرة تشمل درجات الحرارة المرتفعة، والرمال المتطايرة بفعل الرياح، والتغير السريع في ظروف الموقع، ما يفرض متطلبات عالية على استمرارية الأعمال، وتنسيق المعدات، والموثوقية التشغيلية. لتلبية متطلبات المشروع، عملت وحدة أعمال معدات الطرق في XCMG عن كثب مع العميل من خلال التواصل الميداني المستمر، والتنسيق الفني، والتحقق من الحلول، لدعم التطبيق العملي في الموقع.

سلّط العرض التوضيحي الضوء على استخدام تقنيات الرصف الذاتية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في ظروف إنشاءات فعلية، واستقطب متابعة ميدانية من جهات النقل والعملاء في القطاع الصناعي وممثلي وسائل الإعلام. كما أبرزت التغطية الإعلامية المحلية للحدث نشر تقنيات الرصف الذاتية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كجزء من جهود عُمان الأوسع لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.

جاء هذا التشغيل بعد ما يقرب من عامين من التعاون بين XCMG وشركة جلفار. خلال الدورة السادسة من مهرجان XCMG الدولي للعملاء في عام 2024، زار وفد من شركة جلفار شركة XCMG واطّلع على عروض تطبيقات إنشاء الطرق. عقب ذلك، أجرت XCMG دراسات ميدانية وتقييمات فنية في عُمان، ركزت على ظروف التشغيل الصحراوية، وبيئات الاتصالات، ومعايير الإنشاءات المحلية، مع العمل بالتعاون مع فريق المشروع على تكييف الحلول والتحقق من فعاليتها.

دخلت سبع آلات ذاتية التشغيل للرصف والضغط من XCMG مرحلة التشغيل الروتيني ضمن المشروع في أبريل 2026، قبل استعراضها خلال العرض الميداني في 20 مايو.

يُظهر هذا المشروع تطبيق تقنيات الإنشاءات الرقمية والذكية من XCMG في بيئة بنية تحتية صحراوية معقدة، كما يعكس التعاون المستمر للشركة مع شركائها الدوليين في مشاريع النقل الواقعية.

ستواصل XCMG العمل بشكلٍ وثيق مع العملاء والشركاء لتعزيز التطبيق العملي لتقنيات الإنشاءات الرقمية والذكية، بما يدعم تنفيذ بنية تحتية أكثر أمانًا وكفاءة وجودة في مختلف الأسواق العالمية.

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