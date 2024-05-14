حلول الطاقة الخضراء لشركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) تظهر في معرض يوم العلامة التجارية الصينية، وتستعرض بناء منظر طبيعي أعيد تشكيله بواسطة تكنولوجيا الطاقة النظيفة

تماشياً مع موضوع المعرض "العلامات التجارية الصينية المشتركة عالمياً" ، تعرض الشركة حلولاً متكاملة لمعدات الطاقة والصناعة مع التركيز على المنهجيات المنخفضة الكربون

Shanghai Electric’s Green Energy Solutions Land at China Brand Day Expo, Building a Landscape Reshaped by Clean Energy Technology.

شنغهاي ، 14 مايو 2024 /PRNewswire/ -- وضعت شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) (SEHK: 2727 ، SSE: 601727) الطاقة الخضراء والحلول الصناعية المنهجية تحت الأضواء في يوم العلامة التجارية الصينية 2024 ، وهي الطبعة الثامنة من المعرض الكبير الذي عقد في شنغهاي من 10 مايو إلى 14 مايو. تُظهر الحلول المعروضة مساهمات شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) الأخيرة في تطوير الطاقة النظيفة مع إنجازاتها التكنولوجية التي تلبي الاحتياجات الإقليمية ، وتكشف عن رؤية للصين الأكثر خضرة المدعومة بابتكاراتها المنخفضة الكربون المصممة لمساعدة البلاد على تسريع الوصول لهدف صفر كربون.

موضوع معرض شنغهاي الكهربائية ، والذي ينقسم إلى أربعة مجالات تغطي قصة العلامة التجارية والابتكار التكنولوجي والطاقة الخضراء ومبادرة الحزام والطريق ، يرسم صورة لمستقبل يزدهر فيه البشر والصناعات والطبيعة في وئام ، بالإضافة إلى نظرة إلى التقدم المستدام والازدهار مدفوعة بالجودة الجديدة للقوى الإنتاجية ، وهي فلسفة التنمية الجديدة للصين التي وضعتها الحكومة لقيادة فصل جديد من النمو الاقتصادي.

مخطط جديد للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون

في قلب قصة العلامة التجارية ، صورت شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) بشكل إبداعي الطاقة النظيفة والمشاريع الصناعية ضمن منظر طبيعي ودافئ وهادئ. التصور ، المستوحى من لوحة صينية تقليدية بعنوان "ألف ميل من الجبال والأنهار" يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر ، لا يوفر فقط للزوار لمحة عن رؤية يمكن لجميع القطاعات الاستفادة منها من التكنولوجيا منخفضة الكربون ، بل يؤكد أيضًا طموح شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) في تولي زمام المبادرة في تحول الطاقة العالمي.

الابتكار التكنولوجي: العمود الفقري للتصنيع عالي الجودة

من خلال تسليط الضوء على براعتها التكنولوجية ، أظهرت شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) حلولها ومنتجاتها التي تدفع التصنيع إلى مستوى جديد ، مما يؤكد السعي المتواصل للشركة نحو الابتكار التكنولوجي. من بين الابتكارات المعروضة:

تحتوي المعدات النووية على وعاء ضغط مفاعل يزن 1300 طن عند ملئه بالماء.

مركز طحن مركب عالي الدقة يفتخر بدقة طحن تبلغ 0.0004 مم.

البلاط السيراميكي المقاوم لدرجات الحرارة العالية والذي يمكن أن يتحمل درجات حرارة تقارب 1400 درجة مئوية.

تشكيل نفق الرياح لصنع مادة نيكل بنسبة 9٪ يمكن أن تعمل في درجات حرارة منخفضة للغاية تبلغ -196 درجة مئوية.

الطاقة الخضراء: تعزيز سلسلة صناعية مستدامة

تحت شعار "الطاقة الخضراء" ، قدمت شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) نظام توليد الطاقة التكميلي من الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الهيدروجين وحل متكامل لتخزين الحمولة من الشبكة المصدر ، حيث عرضت أنظمة الطاقة من الجيل الجديد والمنتزهات الصناعية الشاملة الخالية من الكربون التي تعمل على تزويد الأقاليم بالكهرباء في جميع أنحاء العالم. سلطت الشركة الضوء على نظام إدارة الطاقة الذي تم نشره في عدد من المشاريع في جميع أنحاء العالم ، إلى جانب نظامها الأساسي ومعداتها الخاصة بالاندماج النووي الخاضع للرقابة ، والتي هي في طليعة سوق الصين.

العلامات التجارية الصينية تظهر للساحة العالمية

شاركت شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) قصة الشركة في تسريع وتيرة تطوير الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركائها العالميين من خلال شاشة تفاعلية ، مما يوضح بوضوح خارطة طريق لبناء غدٍ أكثر خضرة واستدامة. اعتبارًا من نهاية العام الماضي ، تم إنشاء أكثر من 140 فرعًا خارجيًا لشركة شنغهاي الكهربائية في 35 دولة وإقليمًا ، حيث تقوم بأكثر من 100 مشروع يمتد على الطاقة الحرارية والكهرباء الضوئية والطاقة النووية وتخزين الطاقة وتحويل النفايات إلى الطاقة ومحركات الاحتراق وطاقة الفحم. ومع حلولها المبتكرة ، تساعد شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) على توليد ما مجموعه 1.2 تريليون كيلو واط ساعة من الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 35 مليون طن.

مع التركيز على فجر حقبة جديدة تعمل بالطاقة النظيفة ، فإن شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) على وشك أن تكون في طليعة التركيز على التحولات الخضراء والمنخفضة الكربون والرقمية لتوسيع أعمالها ومساعدة الصين وباقي دول العالم في الوصول إلى طموحاتها بمستقبل منخفض الكربون. كشركة رائدة في مجال معدات الطاقة الجديدة واللاعب الحاسم في أتمتة المعدات الراقية ، تستكشف شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric) دائمًا حدود الابتكار لفتح إمكانيات جديدة داخل النظام البيئي الصناعي.

لمزيد من المعلومات حول شركة شنغهاي الكهربائية (Shanghai Electric)، يرجى زيارة: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

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