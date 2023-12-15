حماة الأرض المستدامة: CTCI تظل جزءً من مؤشر داو جونز للاستدامة في الأسواق الناشئة وتحتل مرة أخرى مكانة رائدة في مجال البناء والهندسة

تايبيه، 15 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنتCTCI Corporation (TWSE: 9933)، وهي شركة عالمية تقدم الخدمات المتعلقة بالهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، أنه تم اختيارها للعام التاسع على التوالي لإدراجها في مؤشر داو جونز للاستدامة في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على رقمها القياسي كالشركة الوحيدة المُقدّمة لخدمات الهندسة والمشتريات والبناء في تايوان التي تم تضمينها في المؤشر. وتشير نتيجة تقييم استدامة الشركات التي أجرتها S&P Global أيضًا إلى أن CTCI احتفظت بالمركز الأول في فئة مجال البناء والهندسة وحصلت على أعلى درجة في الجانب الاجتماعي وكذلك البيئي. كما يُظهر الأداء أن المؤَشِّر الرائد عالميًا يعترف بشدة بالتزام CTCI بتحقيق الاستدامة.

قال جون تي يو، رئيس مجموعة CTCI: "بصفتنا حماة للأرض المستدامة فإننا نربط عملياتنا التجارية بالأهداف المستدامة، بالإضافة إلى تضمين ممارسات ESG (البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) في الروتين اليومي للموظفين". ثم أضاف: "تُظهِر نتيجة استطلاع مشاركة الموظفين أن موظفينا يمتثلون بشدة لممارسات ESG التي تخص الشركة، إذ وصلت نسبتهم إلى 86%".

تتميز حوكمة الشركات في CTCI بصمود النمو المالي والإدارة المستدامة لسلسلة التوريد. وفي عام 2022، حصلت CTCI على عقود جديدة بقيمة 102.5 مليار دولار تايواني، بينما وصلت الأعمال المتراكمة والإيرادات بشكل غير مسبوق إلى 328.9 مليار دولار تايواني و95.1 مليار دولار تايواني على التوالي. وبهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في مقرها الرئيسي ومكاتبها بحلول عام 2030 وفي جميع مواقع الإنتاج بحلول عام 2050، قادت شركة CTCI جهود خفض الانبعاثات من خلال إنشاء تحالف CTCI Supplier Net Zero Alliance واستضافة ندوة تايوان السنوية للهندسة المستدامة لتحفيز جميع النظراء على اتخاذ إجراءات مستدامة.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي، تسعى شركة CTCI إلى تنفيذ مشاريع الهندسة الخضراء على مستوى العالم ما يساعد العملاء في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات. وقد نمت المشاريع المتراكمة التي وُصِفت بأنها بُنيّت باستخدام الطاقة الخضراء وانخفاض الكربون بنسبة 461% بين 2015 وسبتمبر 2023، وتمتد عبر قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية وتخزين الطاقة واستصلاح المياه. وبصفة شركة CTCI أحد الموقعين على مبادرة الأعمال التجارية لخدمة الطبيعة، فإن إحدى الطرق التي تساعد بها الشركة في حماية التنوع البيولوجي هي من خلال إقامة مبادرة "صحة المياه الخضراء في دينجلي" والتي تتطلب حماية بيئية في جميع مكاتب ومواقع شركة CTCI وكذلك في جميع المراحل المتعلقة بالهندسة والمشتريات والبناء. تشمل الأهداف البيئية الأخرى التي حددتها CTCI ما يلي: تطبيق ساسية لا خسارة صافية (NNL) والحد من إزالة الغابات في مواقع عملياتها بحلول عام 2030 وخلق نتائج إيجابية صافية (NPI) في جميع مواقع العمليات وتحقيق سياسة لا خسارة صافية والحد من إزالة الغابات على طول سلسلة القيم بحلول عام 2050.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، تتبع CTCI أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال العمل مع CTCI Education Foundation والمجتمعات المحلية، تحقق CTCI تأثيرًا إيجابيًا. وتشمل الجهود تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم المنظمات الخيرية وتعزيز الاستهلاك غير الضار بالبيئة وزيادة الوعي بالقضايا الثقافية والبيئية المحلية وتوفير الخدمات التطوعية وتثقيف الناس بشأن الهندسة المستدامة. وبوجود 8000 موظف من 20 دولة، يتميز مكان عمل CTCI بأنه واحد من أماكن التنوع والإنصاف والاندماج. وإلى جانب سياسة المزايا المتنوعة والأنشطة الثقافية الوفيرة، تقدم CTCI الدعم الكامل لموظفيها، ما يضمن استمتاعهم بالعمل وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل والتنمية.

نبذة عن شركة CTCI http://www.ctci.com

CTCI هي شركة عالمية مزودة للخدمات الهندسية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات والحلول. ومنذ تأسيسها في عام 1979، سعت شركة CTCI جاهدة لتقديم الخدمات المتعلقة بالهندسة، والمشتريات، والبناء، والتفويض، والتشغيل والصيانة، وإدارة المشاريع الأكثر موثوقية في العالم. يقع المقر الرئيسي في تايبيه في تايوان وتخدم CTCI المجالات المتعلقة بالبيئة والطاقة والنقل والصناعة ومعامل التكرير والبتروكيماويات ومرافق التكنولوجيا المتقدمة وأسواق محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال. كما أن الشركة تمتلك حوالي 8000 موظف في حوالي 50 قاعدة عمليات تمتد عبر أكثر من 10 دول. تهدف CTCI إلى أن تصبح حامية للأرض المستدامة عن طريق المساهمة في تحقيق الاستدامة العالمية من خلال الهندسة الخضراء، وهي ملتزمة باستخدام نفوذها في مجال الصناعة لإنشاء سلسلة توريد منخفضة الكربون. وتواصل الشركة في تحفيز شركائها في جميع أنحاء العالم للتحلّي بالمسؤولية عند تنفيذ العمليات التجارية والمساهمة بشكل مشترك في التنمية المستدامة للأرض. والشركة هي عضو في مؤشر داو جونز للاستدامة في الأسواق الناشئة.