حوالي 80% من الأطباء في جميع أنحاء العالم يعتقدون عن طريق الخطأ أن النيكوتين يسبب سرطان الرئة، مما يحبط الجهود المبذولة لمساعدة مليار مدخن على الإقلاع عن التدخين

كشف استبيان لأكثر من 15000 طبيب في 11 دولة عن الحاجة إلى مزيد من التعليم تدعو مؤسسة عالم خالٍ من التدخين الباحثين إلى اقتراح برامج تحليلية وتعليمية جديدة

في المتوسط، يعتقد ما يقرب من 77% من الأطباء عن طريق الخطأ أن النيكوتين يسبب سرطان الرئة و 78% يعتقدون أنه يسبب تصلب الشرايين.

في حين أن 87% من الأطباء في المتوسط يوافقون بشكل معتدل على الأقل على أن مساعدة المرضى على الإقلاع عن التدخين هي أولوية، فإن نقص التدريب والمعرفة بالنيكوتين يؤثر سلبًا على الإقلاع عن التدخين ونصائح الحد من الضرر.

ومن المشجع أنه أكثر من 80% في المتوسط من الأطباء الذين شملهم الاستبيان مهتمون على الأقل بدرجة متوسطة بالتدريب على الإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ.

نيويورك،, 21 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- وجد استبيان تموله مؤسسة عالم خال من التدخين أن الغالبية العظمى من الأطباء في جميع أنحاء العالم يعزون عن طريق الخطأ العواقب الصحية السلبية للتدخين إلى النيكوتين، مما يهدد بشكل مباشر التقدم المحرز في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

قامت Sermo ، وهي منصة مستقلة ورائدة في الرؤى المهنية القابلة للتنفيذ في مجال الرعاية الصحية، باستبيان لأكثر من 15000 طبيب عبر الإنترنت في 11 دولة (الصين وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

في حين أن 87% من الأطباء يوافقون بشكل معتدل على الأقل على أن مساعدة المرضى على الإقلاع عن التدخين هي أولوية، فمن المقلق أن 74% في المتوسط يعتقدون خطأً أن النيكوتين يسبب مجموعة من الأمراض من سرطان الرئة إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن.

تثير هذه النتائج مخاوف جدية بشأن قدرة الأطباء على تزويد المرضى الذين يدخنون بأكثر النصائح دقة وفعالية حول كيفية الإقلاع عن التدخين. يمكن أن يفسر هذا التصور الخاطئ حقيقة أن حوالي نصف الأطباء فقط (55% في المتوسط) يوصون بالعلاج ببدائل النيكوتين دون وصفة طبية لمساعدة المرضى الذين يحاولون الحد من التدخين أو الإقلاع عنه.

قال الدكتور محمد أحمد، مدير أبحاث الصحة والعلوم في مؤسسة عالم خالٍ من التدخين: "من الضروري أن يحصل الأطباء على التدريب المناسب لمعرفة الحقائق حول خيارات الحد من أضرار النيكوتين والتبغ التي يمكن أن تساعد مرضى التدخين على الإقلاع عن التدخين". "مع وفاة أكثر من 7 ملايين مدخن سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين في جميع أنحاء العالم، يمكن إنقاذ العديد من الأرواح إذا أصبح الأطباء أكثر دراية بأدوات الإقلاع المتاحة".

وقال الدكتور Jed Rose، الرئيس والمدير التنفيذي لـ Rose Research Center (RRC) والمخترع المشارك لرقعة النيكوتين: "يتطلع المرضى إلى الأطباء للحصول على مشورة صحية موثوقة. لذلك، من الضروري أن يقدم الأطباء نصائح دقيقة وحديثة للمدخنين حول المخاطر الصحية لتدخين السجائر مقارنة باستخدام المنتجات التي توفر النيكوتين دون احتراق".

RRC هو مرفق بحثي مقره في رالي في كارولينا الشمالية متخصص في أبحاث الاعتماد على التبغ، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالمدخنين والإدمان والإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ واستخدام منتجات التبغ الأخرى. RRC حاصلة من مؤسسة عالم خالٍ من التدخين.

على الرغم من وجود شبه إجماع في مجتمع الرعاية الصحية على أن الاحتراق، أكثر من النيكوتين، هو ما يؤدي إلى العواقب الصحية السلبية للتدخين، إلا أن استبيان الأطباء كشف ما يلي:

يوافق 74% من الأطباء في المتوسط بشكل معتدل على الأقل على أن النيكوتين يسبب سرطان الرئة والمثانة والرأس/الرقبة/المعدة؛

في الولايات المتحدة هذا الرقم هو 70%



في ألمانيا هذا الرقم هو 78%



في الصين هذا الرقم هو 86%



في اليابان هذا الرقم هو 85%

يوافق 78% من الأطباء في المتوسط بشكل معتدل على الأقل على أن تصلب الشرايين ناتج عن النيكوتين؛ و

يوافق 76% من الأطباء في المتوسط بشكل معتدل على الأقل على أن مرض الانسداد الرئوي المزمن ناتج عن النيكوتين.

على الرغم من أن هذه المفاهيم الخاطئة مثيرة للقلق، إلا أن 81% في المتوسط من الأطباء الذين شملهم الاستبيان مهتمون بشكل معتدل على الأقل بالتدريب الذي يركز على الإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ.

كما وجد الاستطلاع، الذي أجري في عام 2022، أنه في حين أن محادثات الأطباء مع المرضى الذين يدخنون تركز على الفوائد الصحية لتقليل التدخين أو الإقلاع عنه (73% في المتوسط، على مستوى العالم) والمخاطر الصحية للاستمرار (73% في المتوسط، على مستوى العالم)، فإن عددًا صغيرًا نسبيًا من الأطباء – أكثر بقليل من النصف (56% في المتوسط، على مستوى العالم) - يوصي بخفض كمية منتجات التبغ القابلة للتدخين وأقل من نصف الأطباء (48% في المتوسط، على مستوى العالم) يساعدون المرضى على وضع خطة للإقلاع عن التدخين.

تدعو مؤسسة عالم خالٍ من التدخين الباحثين إلى تقديم مقترحات لمزيد من تحليل نتائج استبيان الأطباء واقتراح برامج من شأنها أن تساعد في تحسين طلاقة الأطباء حول الإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ. يجب على الباحثين المهتمين بتقديم اقتراح الاتصال بـ [email protected] . يمكن الوصول إلى نتائج استبيان الأطباء على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/ .

نبذة عن مؤسسة عالم خالٍ من التدخين

مؤسسة عالم خالٍ من التدخين هي منظمة أمريكية مستقلة غير ربحية تقدم المنح بموجب الفقرة 501(ج)(3) بهدف تحسين الصحة العالمية من خلال إنهاء التدخين في هذا الجيل. تدعم المؤسسة مهمتها من خلال ثلاث فئات واسعة من العمل: بحوث الصحة والعلوم؛ والتنويع الزراعي؛ وتحول الصناعة. بتمويل من الهدايا السنوية من PMI Global Services Inc. ("PMI")، فإن المؤسسة مستقلة PMI وتعمل بطريقة تضمن استقلالها عن أي كيان تجاري. لمزيد من المعلومات عن The Foundation، يُرجى زيارة www.smokefreeworld.org .

