Почти 80% врачей по всему миру по ошибке полагают, что никотин вызывает рак легких, что препятствует усилиям, направленным на то, чтобы помочь миллиарду курильщиков бросить курить

Опрос, проведенный более чем 15 000 врачами в странах 11, выявил необходимость в дальнейшем образовании

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В среднем, почти 77% врачей ошибочно полагают, что никотин вызывает рак легких, а 78% считают, что он вызывает атеросклероз.

В то время как, в среднем 87% врачей, по крайней мере, умеренно согласны с тем, что помощь пациентам бросить курить является одним из приоритетов, отсутствие подготовки и знаний о никотине отрицательно сказывается на рекомендациях по отказу от курения и снижению вреда.

Обнадеживает то, что в среднем более 80% опрошенных врачей проявляют, по крайней мере, умеренный интерес к обучению методам бросить курение и снижения вреда от табака.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Значительное большинство врачей по всему миру ошибочно приписывают негативные последствия курения никотином, что непосредственно ставит под угрозу достижения, достигнутые в оказании помощи курильщикам в прекращении производства. Опрос, финансируемый A Foundation для гранта Smoke-Free World.

Компания Sermo, являющаяся независимой платформой и лидером в области практической информации для медицинских работников, опросила более 15 000 врачей онлайн в 11 странах (Китай, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Южно-Африканская Республика, Великобритания и Соединенные Штаты).

В то время как, в среднем, 87% из врачей по крайней мере умеренно согласны с тем, что помощь пациентам прекращать курить является приоритетом, вызывает беспокойство тот факт, что в среднем 74% ошибочно полагают, что никотин вызывает целый ряд заболеваний, от рака легких до ХОБЛ.

Эти результаты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу способности врачей обеспечивать пациентов, курящих, наиболее точные и эффективные советы о том, как бросить курить. Это неправильное восприятие может объясняться тем фактом, что в среднем лишь половина врачей (в среднем 55%) рекомендуют противоникотинозаместительную терапию для оказания помощи пациентам, страдающим сокращением или прекращением курения.

"Необходимо, чтобы врачи прошли надлежащую подготовку, чтобы узнать факты о вариантах снижения вреда для никотина и табака, которые могут помочь их пациентам бросить курить", – сказал . DR. Muhammad Ahmed, директор по вопросам здравоохранения и науки, Фонд Smoke-Free World. Поскольку более 7 миллионов курильщиков умирают ежегодно от болезней, связанных с курением по всему миру, многие жизни могут быть спасены, если врачи станут лучше знакомы с имеющимися инструментами прекращения курения".

Д-р Президент и генеральный директор Rose Research Center (RRC) и один из изобретателей никотинового коммутатора Jed Rose заявил следующее: "Пациенты обращаются к врачам за достоверными рекомендациями в области здравоохранения. Поэтому крайне важно, чтобы врачи предоставляли курильщикам точные и актуальные рекомендации по рискам для здоровья курения сигарет по сравнению с использованием продуктов, доставляющих никотин без горения".

RRC – исследовательский центр, расположенный в Роли, Северная Каролина, специализируется на исследованиях табачной зависимости, включая опросы курильщиков, о наркомании, прекращении курения, снижении вреда от табака и использовании других табачных изделий. RRC является грантополучателем Фонда Smoke-Free World.

Несмотря на то, что в медицинском сообществе существует почти единодушное мнение о том, что горение сильнее самого никотина приводит к негативным последствиям для здоровья от курения, результаты проведенного опроса врачей показали, что:

74% врачей в среднем, по меньшей мере, умеренно соглашаются с тем, что никотин вызывает рак легких, мочевого пузыря и головы/шеи/желудка;

В Соединенных Штатах эта цифра равна 70%



В Германии эта цифра равна 78%



В Китае эта цифра равна 86%



В Японии эта цифра равна 85%

78% врачей в среднем, по меньшей мере, умеренно соглашаются с тем, что атеросклероз вызван никотином; и

В среднем, 76% врачей, по крайней мере, умеренно соглашаются с тем, что причиной ХОБЛ является никотин.

Хотя эти ошибочные представления вызывают тревогу, в среднем 81% опрошенных врачей проявляют, по крайней мере, умеренный интерес к обучению, ориентированному на прекращение курения и снижение вреда от табака.

Опрос, который проводился в 2022г., также показал, что в то время, как беседы врачей с курящими пациентами сосредоточены на пользе для здоровья сокращения количества курения или отказе от курения (в среднем 73% по всему миру) и рисках для здоровья (в среднем 73% по всему миру), относительно небольшое число врачей – чуть более половины (в среднем 56% по всему миру) рекомендуют сократить количество табачных изделий и менее половины врачей (в 48% среднем по всему миру) помогают разработать план для того, чтобы помочь бросить курить.

Foundation Smoke-Free World предлагает исследователям представить предложения по дальнейшему анализу результатов обследований врачей и предложить программы, которые помогут врачам повысить гибкость в вопросах прекращения курения и снижения вреда от табака. Исследователи, которые заинтересованы в отправке предложения, могут ознакомиться с информацией на странице[email protected] . С результатами опроса, проводимого врачами, можно ознакомиться на сайте Foundation's по адресу: www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/.

Информация о Foundation для Smoke-Free World

Фонд Smoke-Free World – независимая, некоммерческая американская организация, 501 (c)(3), целью которой является улучшение состояния здоровья людей во всем мире за счет прекращения курения в этом поколении. Foundation поддерживает свою миссию посредством трех широких категорий деятельности: исследования в области здравоохранения и науки; диверсификация сельского хозяйства; и преобразование промышленности. Финансируемый за счет ежегодных пожертвований PMI Global Services Inc. ("PMI"), Foundation независим от PMI и функционирует таким образом, что обеспечивает собственную независимость от любых коммерческих организаций. Для более подробной информации о Foundation, пожалуйста, перейдите: www.smokefreeworld.org.

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Paul Harrison из Actum LLC по [email protected]или +44 7711 976 655 или

Miran Hassan из Actum LLC по [email protected] или +44 7931 004 003.

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SOURCE Foundation for a Smoke-Free World