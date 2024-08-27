حول Circul VS: نظام تكنولوجي أساسي لقياس ضغط الدم باستمرار تم تطويره بالشراكة مع الدكتور إيهود بارون

شنجن، الصين، 27 شت/آب 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة UTime Limited (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ برمز: WTO) (المشار إليها في ما يلي بِـ"UTime" أو "الشركة") الإعلان عن تعاونها في Circul VS، وهو نظام تكنولوجي أساسي لقياس ضغط الدم المستمر تم تطويره بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الدكتور إيهود بارون. تم تصميم Circul VS لتزويد المرضى بحل دقيق وسهل الاستخدام لمراقبة ضغط الدم المستمرة، مما يسهل الكشف المبكر والإدارة طويلة الأمد، مما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية.

يتميز Circul VS بـ BPwatch وRing وSmart Cradle، وهي أنظمة مدمجة في شبكة متطورة تعتمد على السحابة ونظام خدمة. على عكس الأنظمة الأخرى الموجودة في السوق، يركز Circul VS على التقاط تقلبات ضغط الدم السريعة الناجمة عن التغيرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتناغم الأوعية الدموية - وهي عوامل حاسمة غالباً ما يتم إهمالها من قبل المنافسين.

باستخدام أحدث تقنية استشعار الموجات فوق الصوتية والخوارزميات الذكية، يوفر نظام Circul VS بيانات مستمرة وفي الوقت الحقيقي لشكل موجة ضغط الدم بدقة استثنائية. هذه التكنولوجيا المبتكرة هي نتيجة لأبحاث السوق الشاملة والدراسات السريرية المكثفة.

كجزء من هذا التعاون الاستراتيجي، استخدمت UTime الخبرة في الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا الإلكترونية لضمان أن نظام Circul VS ليس دقيقًا فحسب، بل أيضًا مستقرًا وموثوق به في بيئات سريرية متنوعة.

بعد خضوعه للتجارب السريرية في العديد من المستشفيات الشريكة، حصل Circul VS على ردود فعل إيجابية عن أدائه المتميز في مساحة المراقبة غير الجراحية، حيث يقدم قراءات للضغط الانقباضي والانبساطي بدقة تقترب من دقة التقنيات الجراحية.

خلال تطويره، تم تصميم Circul VS لتلبية احتياجات سيناريوهات التطبيق المختلفة - بما في ذلك فحص ارتفاع ضغط الدم للأفراد الأصحاء، والإدارة على المدى الطويل لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين تم تشخيصهم، والمراقبة الشديدة للمرضى في المستشفيات. تضمن هذه القدرة على التكيف تلبية المتطلبات المحددة لمختلف البيئات السريرية.

يمثل إطلاق Circul VS تقدماً محورياً في تكنولوجيا مراقبة ضغط الدم. مع الدكتور إيهود بارون، تخطط UTime لمواصلة صقل هذه التكنولوجيا، بهدف تعزيز ذكائها ودقتها للاستخدام على نطاق واسع في وحدات العناية المركزة والإعدادات الطبية الأخرى، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين رعاية المرضى وجودة حياتهم.

نبذة عن UTime Limited

توفر شركة UTime المحدودة، التي أُسست في عام 2008، أجهزة محمولة فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين على مستوى العالم لمساعدة الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، على تحسين فرصة حصولهم على التكنولوجيا المحمولة المُحدّثة. منذ عام 2024، التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على .http://www.utimeworld.com/

البيانات التطلعية

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